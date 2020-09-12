2-й тур
Заря
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Мариуполь
13.09.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура украинской Премьер-лиги

  • 12.09.2020 12:30
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Заря – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В воскресенье, 13-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Мариуполь». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

В стартовом поединке нового сезона коллектив Виктора Скрипника был психологически надломлен черниговской «Десной» прямо по ходу баталии (1:3). После первого тура, команды получили паузу в календаре, которую должны были использовать для лучшей подготовки к основному объему поединков. Касалось это и коллектива Остапа Маркевича, чей дебютный поединок во главе «Мариуполя» подпортила «Александрия» (1:4). Соперники по предстоящему поединку по причине неудачных результатов оказались внизу турнирной таблицы, но так как УПЛ только набирает ход, то и любой ситуативный успех сможет помочь им подняться вверх по табелю о рангах. Однако, чем обернется пауза на матчи сборных – большой вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Мариуполь».

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Илья Береза, Sport.ua

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