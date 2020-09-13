Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Заря» – «Мариуполь» - 0:0

Цвек, 11

«Заря»: Шевченко – Гречкин, Цвек, Абу Ханна, Фаворов – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев.

Запасные: Василь, Жуниор, Вернидуб, Чайковский, Цыганикс, Назарина, Янаков, Гладкий, Перович.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Горбунов, Топалов, Мишнев, Бондаренко (Игнатенко, 33) – Кулаков.

Запасные: Кудрик, Быков, Муравский, Тищенко, Велев, Петерман, Кащук, Библик.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



33 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Неожиданно покинул поле Бондаренко. Вместо него вышел Игнатенко.



32 мин. ОПАСНО! Не решались игроки Зари на удар из центра штрафной, после чего мяч передали Гречкину, тот прострелил в центр, а Громов в падении не сумел замкнуть!



31 мин. Цвек не выпустил Топалова в контратаку через левый фланг.



30 мин. Дальний заброс Кочергина в глубину правого фланга атаки был перехвачен.



29 мин. А подача Юрченко, в итоге, пришлась в руки Гальчуку.



28 мин. Штрафной на правом фланге для Зари. Можно ждать подачу.



26 мин. Громов попал прострелом с левого фланга в Кирюханцева, удачно отобрав мяч у соперника до этого. Угловой.



24 мин. ОПАСНО! Панические выносы от обороны Мариуполя пришлись в ноги Юрченко всякий раз, но нанести удар в створ Владлен так и не смог.



23 мин. Простреливал с правого фланга Кочергин, но никто не сумел замкнуть. Атака Зари продолжилась с другой стороны поля, но дальний удар Юрченка был блокирован.



22 мин. Фаворов открыл Кочергина на правом фланге чужой штрафной, но прострел Владислава заблокировал Чоботенко.



21 мин. Сагуткин выбивал мяч из-под ног Громова на своей половине, но еще и подцепил соперника.



19 мин. Выше ворот отправил мяч Топалов, поймав отскок за пределами штрафной при подаче углового с левого фланга.



18 мин. МОМЕНТ! Сыпется оборона Зари! Прорыв по правому флангу от Горбунова завершился пасом на Кулакова, но форвард не смог прошить голкипера ударом в дальний угол!



17 мин. МОМЕНТ! Шевченко не дрогнул при ударе из центра штрафной от Горбунова, который завершал передачу низом с левого фланга!



16 мин. МОМЕНТ! Громов не смог переиграть Гальчука ударом с правого фланга штрафной после передачи Кочергина из центральной зоны.



15 мин. Убежал в контратаку Кулаков после передачи из центра поля, но от правого угла штрафной пробил очень уж неудачно.



13 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Быстрый розыгрыш штрафного на левом фланге, навес на Сагуткина в центр чужих владений, и защитник ударом головой отправил мяч в дальнюю штангу!



11 мин. Фол со стороны Цвека против Кулакова в центре поля. И сразу желтая.



10 мин. Заря в контроле мяча в центре поля, но атакует очень осторожно.



8 мин. ОПАСНО! Атака Мариуполя на прошлом выносе не закончилась, после чего мяч покатался вдоль вратарской при простреле с правого фланга! А замыкать-то некому!



8 мин. Горбунов вновь подавал со штрафного с правого фланга, но защитники вынесли мяч.



6 мин. МОМЕНТ! Достал мяч из-под перекладины Шевченко после того, как Фаворов неудачно попытался перехватить подачу штрафного с правого фланга.



5 мин. Кочергин с фолом остановил проход Кирюханцева по правому флангу.



3 мин. У лицевой границы штрафной сумел опередить Гальчук Громова на верховом мяче.



2 мин. Фаворов запустил Хоченовского в проход по правому флангу, но последовавший прострел был перехвачен.



1 мин. В оффсайд попал Кулаков при высокой передаче с левого фланга.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!











В воскресенье, 13-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Мариуполь». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

В стартовом поединке нового сезона коллектив Виктора Скрипника был психологически надломлен черниговской «Десной» прямо по ходу баталии (1:3). После первого тура, команды получили паузу в календаре, которую должны были использовать для лучшей подготовки к основному объему поединков. Касалось это и коллектива Остапа Маркевича, чей дебютный поединок во главе «Мариуполя» подпортила «Александрия» (1:4). Соперники по предстоящему поединку по причине неудачных результатов оказались внизу турнирной таблицы, но так как УПЛ только набирает ход, то и любой ситуативный успех сможет помочь им подняться вверх по табелю о рангах. Однако, чем обернется пауза на матчи сборных – большой вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Мариуполь».