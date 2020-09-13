2-й тур
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Мариуполь
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Заря – Мариуполь – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура украинской Премьер-лиги

  • 13.09.2020 17:00
  • 1657 просмотров
  • 6 комментариев
Заря – Мариуполь – 0:0. LIVE
© ФК Заря

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Заря» – «Мариуполь» - 0:0

 Цвек, 11

«Заря»: Шевченко – Гречкин, Цвек, Абу Ханна, Фаворов – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев.

Запасные: Василь, Жуниор, Вернидуб, Чайковский, Цыганикс, Назарина, Янаков, Гладкий, Перович.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Горбунов, Топалов, Мишнев, Бондаренко (Игнатенко, 33) – Кулаков.

Запасные: Кудрик, Быков, Муравский, Тищенко, Велев, Петерман, Кащук, Библик.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

33 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Неожиданно покинул поле Бондаренко. Вместо него вышел Игнатенко.

32 мин. ОПАСНО! Не решались игроки Зари на удар из центра штрафной, после чего мяч передали Гречкину, тот прострелил в центр, а Громов в падении не сумел замкнуть!

31 мин. Цвек не выпустил Топалова в контратаку через левый фланг.

30 мин. Дальний заброс Кочергина в глубину правого фланга атаки был перехвачен.

29 мин. А подача Юрченко, в итоге, пришлась в руки Гальчуку.

28 мин. Штрафной на правом фланге для Зари. Можно ждать подачу.

26 мин. Громов попал прострелом с левого фланга в Кирюханцева, удачно отобрав мяч у соперника до этого. Угловой.

24 мин. ОПАСНО! Панические выносы от обороны Мариуполя пришлись в ноги Юрченко всякий раз, но нанести удар в створ Владлен так и не смог.

23 мин. Простреливал с правого фланга Кочергин, но никто не сумел замкнуть. Атака Зари продолжилась с другой стороны поля, но дальний удар Юрченка был блокирован.

22 мин. Фаворов открыл Кочергина на правом фланге чужой штрафной, но прострел Владислава заблокировал Чоботенко.

21 мин. Сагуткин выбивал мяч из-под ног Громова на своей половине, но еще и подцепил соперника.

19 мин. Выше ворот отправил мяч Топалов, поймав отскок за пределами штрафной при подаче углового с левого фланга.

18 мин. МОМЕНТ! Сыпется оборона Зари! Прорыв по правому флангу от Горбунова завершился пасом на Кулакова, но форвард не смог прошить голкипера ударом в дальний угол!

17 мин. МОМЕНТ! Шевченко не дрогнул при ударе из центра штрафной от Горбунова, который завершал передачу низом с левого фланга!

16 мин. МОМЕНТ! Громов не смог переиграть Гальчука ударом с правого фланга штрафной после передачи Кочергина из центральной зоны.

15 мин. Убежал в контратаку Кулаков после передачи из центра поля, но от правого угла штрафной пробил очень уж неудачно.

13 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Быстрый розыгрыш штрафного на левом фланге, навес на Сагуткина в центр чужих владений, и защитник ударом головой отправил мяч в дальнюю штангу!

 11 мин. Фол со стороны Цвека против Кулакова в центре поля. И сразу желтая.

10 мин. Заря в контроле мяча в центре поля, но атакует очень осторожно.

8 мин. ОПАСНО! Атака Мариуполя на прошлом выносе не закончилась, после чего мяч покатался вдоль вратарской при простреле с правого фланга! А замыкать-то некому!

8 мин. Горбунов вновь подавал со штрафного с правого фланга, но защитники вынесли мяч.

6 мин. МОМЕНТ! Достал мяч из-под перекладины Шевченко после того, как Фаворов неудачно попытался перехватить подачу штрафного с правого фланга.

5 мин. Кочергин с фолом остановил проход Кирюханцева по правому флангу.

3 мин. У лицевой границы штрафной сумел опередить Гальчук Громова на верховом мяче.

2 мин. Фаворов запустил Хоченовского в проход по правому флангу, но последовавший прострел был перехвачен.

1 мин. В оффсайд попал Кулаков при высокой передаче с левого фланга.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

Нет описания фото.

В воскресенье, 13-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Мариуполь». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

В стартовом поединке нового сезона коллектив Виктора Скрипника был психологически надломлен черниговской «Десной» прямо по ходу баталии (1:3). После первого тура, команды получили паузу в календаре, которую должны были использовать для лучшей подготовки к основному объему поединков. Касалось это и коллектива Остапа Маркевича, чей дебютный поединок во главе «Мариуполя» подпортила «Александрия» (1:4). Соперники по предстоящему поединку по причине неудачных результатов оказались внизу турнирной таблицы, но так как УПЛ только набирает ход, то и любой ситуативный успех сможет помочь им подняться вверх по табелю о рангах. Однако, чем обернется пауза на матчи сборных – большой вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Мариуполь».

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Илья Береза, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:29
    0
    Похоже Тарик Махмуд Чаудри покарал Мариуполь штрафами за выезд в Александрию...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:26
    0
    Заря в печали...
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 13.09.2020 17:20
    0
    Марик разрывает Зорю, красиво играют..
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 13.09.2020 17:15
    0
    3-1 вперед до перемоги...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:06
    -1
    Надо 3:0 и пусть Остап Черешня едет в Винники...
    Хотя марики не раз чудили в Запорожье ещё с Металлургом, а потом и с Зарёй.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 13.09.2020 16:59
    0
    Давай, Зорька, вперед !
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:29
    0
    Похоже Тарик Махмуд Чаудри покарал Мариуполь штрафами за выезд в Александрию...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:26
    0
    Заря в печали...
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 13.09.2020 17:20
    0
    Марик разрывает Зорю, красиво играют..
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 13.09.2020 17:15
    0
    3-1 вперед до перемоги...
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 13.09.2020 16:59
    0
    Давай, Зорька, вперед !
    Ссылка
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