Лига выдающихся джентльменов. Чего стоит ждать от нового сезона АПЛ

Английские клубы могут доминировать в Европе, а могут пропускать финалы, но в любом случае их встречи остаются самым рейтинговым и популярным футбольным представлением на экранах всего мира. Никакая пандемия, никакое отсутствие зрителей не в состоянии отменить очередной сезон Премьер-лиги, который стартует уже сегодня – и мы решили рассказать о главных составляющих его сюжета.

В каком клубе произойдет первая тренерская отставка?

Факт: впервые с 2005-го года ни один тренер клуба АПЛ не был уволен в межсезонье. Да, в этом факте есть немного лукавства – тренер «Борнмута» Эдди Хау уволился после вылета, то есть покидал формально команду Чемпионшипа – но в любом случае терпение даже по английским меркам проявлено исключительное терпение. Тысячную по счету тенденцию приходится объяснять пандемией коронавируса: из-за дыры в бюджете клубы не идут на кадровые перемены и выплату отступных без крайней необходимости.

Так или иначе, любое прощение сегодня только увеличивает давление завтра. Очень слабо весь прошлый сезон играла «Астон Вилла» Дина Смита, чудом не вылетел «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, провалил концовку «Ньюкасл» Стива Брюса. В АПЛ как нигде высока конкуренция, здесь любая команда может за месяц не набрать ни одного очка – и чья-то голова полетит, думаю, еще до конца осени. Кстати, в этом плане никогда нельзя сбрасывать со счетом героя следующего подпункта.

Сколько туров продлится медовый месяц «Лидса» и Бьелсы?

Возвращение в элиту легендарной, рекордные 16 лет не игравшей там команды встретило огромное воодушевление даже за пределами Англии – но непосредственно на «Элланд Роуд» эйфория должна была закончиться самое позднее пару месяцев назад. Испытание топ-уровнем для «павлинов» должно быть тем интереснее, что с Марсело Бьелсой невозможно даже надеяться скучно доехать до условного 15-го места – его назначение изначально ставка ва-банк.

Стиль игры Бьелсы подразумевает беспрецедентный, даже аномальный прессинг. Подстроенный под более-менее разумные критерии прессинг – это Клопп, «Эль Локо» работает за гранью разумного. Плюс этого – результат прошлого сезона, но через раз случаются и «издержки производства» вроде увольнения из «Лацио» через неделю работы (уже на стадии предсезонной подготовки) или места «Лилля» в зоне вылета, который без Бьелсы спокойно боролся за топ-3.

У «Лидса» наверняка будет отрезок, когда они будут играть как претендент на зону ЛЧ – и отрезок, когда «павлины» будут смотреться любителями из восемнадцатой лиги. Денег на усиление большими игроками у команды нет – и именно поэтому они вынуждены рисковать. Главное, чтобы первый спад (скажем, 10 пропущенных в трех матчах) не привел к конфликту тренера с игроками или руководством – тогда пребывание «Лидса» в элите рискует стать кратковременным.

Финиширует ли какой-нибудь из середняков в топ-6?

Ни в одной другой лиге середняки не обладают таким ресурсом, как в Англии. Только здесь «Лестер» может преспокойно сохранять в команде Мэддисона, а «Вулверхэмптон» – Траоре, интересных половине топ-клубов даже за пределами Англии. Может, конечно, кто-то из них до конца трансферного окна и продаст лидера, но только за неприличные деньги и только с серьезным усилением на его место.

Итак, кто же составит компанию традиционным грандам в ближайшем сезоне? «Вулверхэмптон»? «Лестер»? А может, «Лидс»? Из этой тройки выше всех оценю шансы «волков», но все же рискну предположить, что новый возмутитель спокойствия прорастет в Ливерпуле. Не хочется верить, что Анчелотти – действительно сбитый летчик, а усиление под него сделано отменное.

Хамес Родригес сыграет с Карлетто уже в третьей команде, и ни под чьим руководством он в Европе не играл настолько хорошо. Невероятно одаренный полузащитник оказался в «Эвертоне» только потому, что проиграл конкуренцию в суперклубах, «Реале» и «Баварии» – но игрока с таким первым пасом «Гудисон» не видел с прошлого века. Аллан должен придать мощи опорной зоне, а сам факт предсезонки должен хорошо перезагрузить команду. Сейчас, на берегу, «Эвертон» по совокупности показателей просто не выглядит слабее того же «Арсенала».

Кто станет главным в Северном Лондоне?

У «канониров» в прошлом сезоне выигран Кубок, у «Тоттенхэма» был плей-офф ЛЧ – но по большому счету двум извечным соперникам гордиться, конечно, нечем. И, честно сказать, ничего особенно радужного от команд Моуриньо и Артеты ждать не приходится и в ближайшие год. Может быть, они займут нестыдные 5-6 места – «Тоттенхэм» лишний раз подтвердит свое определение из фильма «Залечь на дно в Брюгге» – но не более того. Соперники мощно усилились, а потенциал этих двух команд недостаточен, чтобы претендовать на что-либо серьезное. Грубо говоря, у Артеты все впереди, у Моуриньо позади – но прямо сейчас они и их команды уступают как минимум четырем оппонентам.

Остается соперничать друг с другом. У «Арсенала» и «Тоттенхэма» интересная история финишей в таблице: последние четыре сезона выше заканчивали «шпоры», но предыдущий 21 год (!) выше неизменно финишировал «Арсенал». Смогут ли «канониры» разбить сломить формирование нового тренда? Также любопытно, кто забьет больше в противостоянии Кейна и Обамеянга – весьма вероятно, что победитель этой дуэли станет и лучшим бомбардиром всего сезона… В общем, бои местного значения, но это не значит, что на них не стоит обращать внимания. Много раз за последние 10 лет что-то значимое решалось в миланских и римских дерби? Тем не менее, их смотрели очень многие.

Заиграет ли в «Челси» 35-летний Тьяго Силва?

Трансферная кампания «Челси» сполна заслужила отдельный материал. Хаверц, Вернер, Зиеш – целое созвездие топ-проспектов, которые пришли дополнять и углублять конкуренцию на фоне уже имеющихся Пулишича, Абрахама, Жиру, Маунта… Все бы ничего, но в прошлом сезоне «Челси» пропустил 54 мяча в одном только чемпионате. Это не просто много – это худший показатель «синих» с сезона-1996/97, когда на «Стэмфорд Бридж» играла команда совсем с другими принципами и задачами.

Даже в сезон Моуриньо/Хиддинка, когда «Челси» до самой весны боролся за выживание, «синие» пропустили меньше – и, по-хорошему, это повод разогнать всех или почти всех оборонцев, закупаясь именно в эту зону. Тем не менее, из известных защитников на «Стэмфорд Бридж» пока подъехал только Тьяго Силва. Он многократный чемпион Италии и Франции, великолепно читает игру и т.д. и т.п., но есть одно «но»: бразильцу уже 35 лет.

35 лет для защитника, при современном уровне медицины и физиотерапии – возраст чуть ли не расцвета, но как тут не вспомнить, что Силва оказался в «Челси» именно потому, что оказался не нужен «ПСЖ». У бразильца богатая история травм (из последних девяти сезонов он только в одном сыграл 30 матчей в чемпионате), он все еще не закончил со сборной – в общем, сложно придумать более рискованный трансфер для английского топ-клуба, решившего усилить оборону.

При этом сложно представить ситуацию успеха «Челси» в ближайшем сезоне, если данный трансфер не оправдается. «Челси» мало того, что до сих пор не подписал вратаря – он и переговоры ведет только по 28-летнему стражу ворот «Ренна» Эдуару Менди, который даже в сборной Сенегала дебютировал всего два года назад (а три года назад играл в Лиге 2). Защита «синих» в прошлом сезоне становилась все хуже с каждым месяцем – и без мощного, заигравшего с первых матчей вожака дела просто не будет.

Как сыграются на «Олд Траффорд» ван де Бек, Погба и Фернандеш?

За «МЮ» не стыдно впервые лет за семь: клуб достойно смотрится на поле и усиливает действительно нужные позиции на рынке. Донни ван де Бек, потрясающий работяга центра поля из «Аякса», стал главным усилением «красных дьяволов» в летнее окно. В теории Донни теперь должен выжигать центр, Поль связывать оборону с атакой, а Бруну – разрезать оборону соперников фирменными передачами. Единственное, жаль Фреда: заигравший в последние месяцы бразилец, скорее всего, станет после этого трансфера запасным.

Но сколько уже раз мы видели демонстрацию пословицы «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» на поле. Не впадет ли в очередной приступ хандры Погба? Хватит ли Фернандеша на второй качественный сезон без перерыва? Заиграет ли в новом чемпионате с первых игр ван де Бек? Если ответ на все вопросы утвердительный, то «МЮ» должен становиться минимум третьим, но это, конечно, далеко не гарантированно. Одно можно сказать точно: в грядущем сезоне «МЮ» должен быть одной из самых интересных команд.

Справится ли «Манчестер Сити» без Месси?

2:8 в Лиссабоне едва не спровоцировали трансфер года, если не всего десятилетия – но Лео в свое время согласился на клаусулу, которая оказалась неподъемной даже для манчестерских шейхов. Может, для команды это и к лучшему: приобретение Лео точно вынудило бы Гвардиолу перекраивать весь игровой механизм. Но вообще, один Натан Аке вряд ли сделает «горожан» принципиально сильнее после сезона, закончившегося без чемпионства, Кубка Англии – и, конечно же, ЛЧ.

Другое дело, что восстановление Ляпорта моментально придает «Ман Сити» забрало к шлему, панцирь к кольчуге. Но, с другой стороны, Фернандиньо уже 35 лет, его тезку Давида Сильву, который уехал на Родину, заменили откровенно «зеленым» Ферраном Торресом, Сане уже окончательно перебрался в Мюнхен… Разговоры о закупке на триста миллионов, очевидно, остались только разговорами – и вряд ли в сезоне-20/21 «Сити» станет принципиально сильнее.

Переживет ли «Ливерпуль» третий сезон одним составом?

Правда, в чемпионате может хватить и этого. Все-таки даже в прошлом сезоне «Ман Сити» уверенно опередил все команды, кроме одной – а эта команда, совершенно очевидно, выдала сезон, который повторить на заказ не сможет никто.

Если у «Ман Сити» усилений мало, то у «Ливерпуля» их вообще нет. Цимикас, Джонс, Минамино – люди, которые даже сами на момент перехода не планировали быть основными, усиление дальнего конца скамейки запасных. Тьяго Алькантара мог бы сделать команду практически неуязвимой, но клуб так затягивает переговоры по испанцу, что, кажется, уже исчерпал терпение «Баварии», вынудил ее искать другие варианты…

В команде, которая два года выглядела идеальной, понемногу начинает просматриваться слабое звено. Это руководство «красных», которое до Клоппа совершило десяток провальных трансферов, а после его приглашение просто доверившее ему команду и предельно отстранившееся от всех серьезных ходов. Джона Генри хватает на своевременное продление контрактов, но не более того – как следствие, «Ливерпуль» который сезон подряд играет одним составом.

Даже Алиссон и ван Дейк, последние топ-приобретения «красных», были произведены в командах-донорах, «Роме» и «Саутгемптоне» – переманивать же игроков из других топ-команд «Ливерпуль», несмотря на все смены статуса, даже не пытается. В общем, в новом сезоне команду Клоппа будут знать, как облупленную, играть против нее будут более уверенно – и будет крайне удивительно, если «красные» будут близки к показателям сезона предыдущего. Свежая кровь нужная любой команде – это просто аксиома.

Впрочем, на «Энфилде» есть икс-фактор – и вы все знаете его фамилию. Юрген Клопп творит в своих командах фирменную футбольную магию – сейчас в это трудно поверить, но два игрока основы его «Ливерпуля», Робертсон и Вейналдум, в предыдущих командах вылетали из АПЛ. Возможно, он совершит очередное чудо, при помощи дублеров и юниоров влив в «красных» свежую кровь. Возможный прогресс Минамино, перевод Александра-Арнольда в полузащиту, просто смена тактики – подобные ходы могут помочь «красным» перестроиться и без приобретений.

Смотреть за этим точно будет интересно, как и за всем английским сезоном.