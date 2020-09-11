В субботу, 12-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и «ФК Львов». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

Знаменательное событие для всего украинского футбола произойдет во втором туре нового сезона УПЛ. Ковалевский «Колос» наконец-то сыграет на родной земле, проведя первый официальный поединок на нововозведенном стадионе с одноименным названием. Соперником коллектива Костышина будет одна из двух команд, которые еще не стартовали в новом сезоне по причине коронавируса COVID-19. При этом, «колоскам» уже придется наверстывать стартовую потерю очков в матче с донецким «Шахтером» (1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – ФК «Львов».