2-й тур
Колос К
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Львов
12.09.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Колос – ФК Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура украинской Премьер-лиги

  • 11.09.2020 17:48
  • 151 просмотр
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Колос – ФК Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос Ковалевка

В субботу, 12-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и «ФК Львов». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

Знаменательное событие для всего украинского футбола произойдет во втором туре нового сезона УПЛ. Ковалевский «Колос» наконец-то сыграет на родной земле, проведя первый официальный поединок на нововозведенном стадионе с одноименным названием. Соперником коллектива Костышина будет одна из двух команд, которые еще не стартовали в новом сезоне по причине коронавируса COVID-19. При этом, «колоскам» уже придется наверстывать стартовую потерю очков в матче с донецким «Шахтером» (1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – ФК «Львов».

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Илья Береза, Sport.ua

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