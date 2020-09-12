Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Колос» – «ФК Львов» - 0:0

«Колос»: Волынец – Емец, Петров, Гавриш, Кравченко – Новак – Антюх, Богданов, Задоя, Смирный – Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Зозуля, Максименко, Милько, Ориховский, Ильин, Исаенко, Данфа, Костышин.

«ФК Львов»: Пеньков – Кравчук, Челич, Махмутович – Комарец, Айнсалу, Борзенко, Грисьо – Кошман, Богунов – Ныч.

Запасные: Литовченко, Клименчук, Велвес, Фелипе, Романчук, Михоби, Савошко, Вичижанин, Малашевский.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).



21 мин. Антюх неудачно попытался обострить подачей с левого фланга.



19 мин. Кравчук заблокировал проход Смирного по правому флангу.



17 мин. ОПАСНО! Новак не попал по мячу, в касание замыкая прострел Задои с правого фланга!



16 мин. Антюх был сбит на левом фланге атаки фолом со стороны Челича.



15 мин. Не отдает мяч соперникам Колос.



13 мин. МОМЕНТ! Лысенко сбросил мяч на левый фланг чужой штрафной, где один стоял Кравченко. Удар низом от соперника Пеньков парировал!



12 мин. Неудачный удар головой от Новака из центра чужой штрафной завершил подачу с правого фланга.



10 мин. ОПАСНО! Лысенко выстрелил со входа в левый фланг штрафной серьезно в сторону от дальней штанги.



6 мин. Достаточно спорный оффсайд у Богунова при передаче Кошмана в глубину левого фланга.



5 мин. МОМЕНТ! Смирный улетел в рывок по левому флангу, обошел защитника, и пробил в дальний с острого угла. Неточно!



4 мин. Богданов и Грисьо жестко столкнулись на правом фланге атаки Львова.



3 мин. С завидным задором прессингует Колос с первых минут. Новый стадион, да еще и первый матч в УПЛ этого сезона со зрителями.



1 мин. ОПАСНО! Антюх ударом головой замыкал подачу с правого фланга. Рядом с правой штангой.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 12-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и ФК «Львов». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

Знаменательное событие для всего украинского футбола произойдет во втором туре нового сезона УПЛ. Ковалевский «Колос» наконец-то сыграет на родной земле, проведя первый официальный поединок на нововозведенном стадионе с одноименным названием. Соперником коллектива Костышина будет одна из двух команд, которые еще не стартовали в новом сезоне по причине коронавируса COVID-19. При этом, «колоскам» уже придется наверстывать стартовую потерю очков в матче с донецким «Шахтером» (1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – ФК «Львов».