2-й тур
Колос К
0:0
Львов
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Колос – ФК Львов – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура украинской Премьер-лиги

  • 12.09.2020 16:58
  • 1536 просмотров
  • 13 комментариев
Колос – ФК Львов – 0:0. LIVE
© ФК Колос Ковалевка

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Колос» – «ФК Львов» - 0:0

«Колос»: Волынец – Емец, Петров, Гавриш, Кравченко – Новак – Антюх, Богданов, Задоя, Смирный – Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Зозуля, Максименко, Милько, Ориховский, Ильин, Исаенко, Данфа, Костышин.

«ФК Львов»: Пеньков – Кравчук, Челич, Махмутович – Комарец, Айнсалу, Борзенко, Грисьо – Кошман, Богунов – Ныч.

Запасные: Литовченко, Клименчук, Велвес, Фелипе, Романчук, Михоби, Савошко, Вичижанин, Малашевский.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

21 мин. Антюх неудачно попытался обострить подачей с левого фланга.

19 мин. Кравчук заблокировал проход Смирного по правому флангу.

17 мин. ОПАСНО! Новак не попал по мячу, в касание замыкая прострел Задои с правого фланга!

16 мин. Антюх был сбит на левом фланге атаки фолом со стороны Челича.

15 мин. Не отдает мяч соперникам Колос.

13 мин. МОМЕНТ! Лысенко сбросил мяч на левый фланг чужой штрафной, где один стоял Кравченко. Удар низом от соперника Пеньков парировал!

12 мин. Неудачный удар головой от Новака из центра чужой штрафной завершил подачу с правого фланга.

10 мин. ОПАСНО! Лысенко выстрелил со входа в левый фланг штрафной серьезно в сторону от дальней штанги.

6 мин. Достаточно спорный оффсайд у Богунова при передаче Кошмана в глубину левого фланга.

5 мин. МОМЕНТ! Смирный улетел в рывок по левому флангу, обошел защитника, и пробил в дальний с острого угла. Неточно!

4 мин. Богданов и Грисьо жестко столкнулись на правом фланге атаки Львова.

3 мин. С завидным задором прессингует Колос с первых минут. Новый стадион, да еще и первый матч в УПЛ этого сезона со зрителями.

1 мин. ОПАСНО! Антюх ударом головой замыкал подачу с правого фланга. Рядом с правой штангой.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В субботу, 12-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и ФК «Львов». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

Знаменательное событие для всего украинского футбола произойдет во втором туре нового сезона УПЛ. Ковалевский «Колос» наконец-то сыграет на родной земле, проведя первый официальный поединок на нововозведенном стадионе с одноименным названием. Соперником коллектива Костышина будет одна из двух команд, которые еще не стартовали в новом сезоне по причине коронавируса COVID-19. При этом, «колоскам» уже придется наверстывать стартовую потерю очков в матче с донецким «Шахтером» (1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – ФК «Львов».

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Илья Береза, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 12.09.2020 17:23
    0
    olexyn, 12.09.2020 17:15
    вчора, Аріс-Ламія, 3 - 1
    Хана колосу. Продують
    ну если саму ламию обыграли, то 100% хана колосу...
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 12.09.2020 17:22
    0
    хорошо Колос играет, а вывци никакие ((
    мы любымо наших вывець
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 12.09.2020 17:15
    0
    вчора, Аріс-Ламія, 3 - 1
    Хана колосу. Продують
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 17:12
    +1
    Что то даже при пандемической рассадке с дистанцией видна куча свободных мест. И это суббота! Ждут грандов или все пашут в поле?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 17:05
    +2
    Так это ж историческое событие! Открытие стадиона, да ещё со зрителями! После игры - шведский стол!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 17:02
    +1
    Вся KYIVщина за Колос!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 16:39
    +2
    Без Селии ...так без сели, 3-1 вынесет львовян!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 16:36
    +5
    Где селя!!!он бы набил!!жаль Интересно бы было.......наверно весь самогон в ковалевке попил за неделю,, отходит...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 16:32
    +1
    Только Фекал — Только Победа
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 16:31
    +2
    ingvar8888, 12.09.2020 12:14
    1-2 за Львів....
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 12.09.2020 12:26
    +1
    вивци впэрэд!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 12:25
    +1
    Тильки вивьци, тильки перемога.
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 12.09.2020 12:14
    -3
    1-2 за Львів....
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 11.09.2020 20:51
    +3
    за Вывець!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 16:36
    +5
    Где селя!!!он бы набил!!жаль Интересно бы было.......наверно весь самогон в ковалевке попил за неделю,, отходит...
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 11.09.2020 20:51
    +3
    за Вывець!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 17:05
    +2
    Так это ж историческое событие! Открытие стадиона, да ещё со зрителями! После игры - шведский стол!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 16:39
    +2
    Без Селии ...так без сели, 3-1 вынесет львовян!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 16:31
    +2
    ingvar8888, 12.09.2020 12:14
    1-2 за Львів....
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 17:12
    +1
    Что то даже при пандемической рассадке с дистанцией видна куча свободных мест. И это суббота! Ждут грандов или все пашут в поле?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 17:02
    +1
    Вся KYIVщина за Колос!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 16:32
    +1
    Только Фекал — Только Победа
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 12.09.2020 12:26
    +1
    вивци впэрэд!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 12:25
    +1
    Тильки вивьци, тильки перемога.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.09.2020 17:23
    0
    olexyn, 12.09.2020 17:15
    вчора, Аріс-Ламія, 3 - 1
    Хана колосу. Продують
    ну если саму ламию обыграли, то 100% хана колосу...
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 12.09.2020 17:22
    0
    хорошо Колос играет, а вывци никакие ((
    мы любымо наших вывець
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 12.09.2020 17:15
    0
    вчора, Аріс-Ламія, 3 - 1
    Хана колосу. Продують
    Ссылка
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