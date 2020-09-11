В субботу, 12-го сентября, состоится встреча 2-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Днепр-1» принимает «Олимпик». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.

Перед вторым туром оба соперника укрепили свои составы, в «Днепр-1» из «Динамо» вернулся не подошедший Луческу Булеца, также состоялось неожиданное возвращение бразильского защитника Дугласа, который, впрочем, вряд ли будет готов к ире против «Олимпика». Донецкая командв арендовала в «Динамо» Бенито и Каргбо, пополнил ряды коллектива также опытный Бабенко, немало поигравший и за «Днепр», воспитанником которого является.

Напомним, стартовый тур не принес радости ни «Днепру-1», который на своем поле не сумел обыграть «Ингулец», ни «Олимпику», потерпевшему разгромное поражение от «Динамо»

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Олимпик». разгромное поражение от «Динамо»