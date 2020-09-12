Украинская Премьер-лига. 2-й тур

«Днепр-1» - «Олимпик» - 1:3

Хобленко (49) - Шахаб (44), Тейшейра (47), Политыло (77, с пенальти)

Ди Франко (36) - Шахаб (21)

Когут (45)

«Днепр-1»: Сарнавский - Адамюк, Логинов, Сваток (Дуглас, 82) - Тейлор, Кравченк (Булеца, 70), Когут, Цуриков (Дубинчак, 60) - Хобленко, Довбик (Вакулко, 82), Ди Франко (Батагов, 72)

Запас: Юрчук, Сафронов, Назаренко, Чичиков

«Олимпик»: Кичак - Зотько (Цымбалюк, 56), Снурницын, Лебеденко, Е. Пасич (Ксенз, 71) - Бабенко, Политыло, Завийский - Бенито, Шахаб (Каргбо, 78), Тейшейра (Альваренга, 78)

Запас: Бетим, Кравчук, Романовский, Чогадзе, Аблитаров

Арбитр: Евгений Арановский

Стадион: «Днепр-Арена»

86 мин. Кичак забирает мяч после навеса Булецы с угловой отметки.

84 мин. Провалили игру хозяева, особенно печально выглядит оборонительная линия Днепра-1.

82 мин. Двойная замена у хозяев. Вместо Довбика и Сватка вышли Вакулко и Дуглас.

80 мин. Посыпался Днепр-1! Два супершанса упустил Каргбо, один раз не попав головой с пяти метров в рустой угол, а в следующей атаке с десяти метров пробив в штангу!

78 мин. Двойная замена у гостей. Альваренга и КАргбо поменяли Тейшейру и Шахаба.

77 мин. ГОЛ! Политыло без проблем реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам.

75 мин. ПЕНАЛЬТИ! Вновь проходит по центру Шахаб, после чего его в своей штрафной сбивает Адамюк.

73 мин. Гости успокоили игру, что им вполне на руку, контролируют они ситуацию на поле.

71 мин. Замена у гостей. Ксенз поменял Пасича. У хозяев Батагов вышел вместо Ди Франко

70 мин. Замена в Днепре-1. Вместо Кравченко вышел Булеца.

68 мин. Цымбалюк сбил Довбика на подступах к своей штрафной.

66 мин. Не хватает хозяевам скорости при переходе в атаку. Наверняка, днепряне после двух стартовых матчей планировали набрать очков по максимуму, но пока все складывается для них не очень удачно.

64 мин. После навеса Тейшейрі пробивал головой Бенито, после чего мяч попал в Логинова, гости сигнализировали арбитру о игре рукой, но Арановский призвал футболистов продолжить встречу.

62 мин. Два угловых подряд подал Кравченко, но на этот раз без особого успеха.

60 мин. Замена в Днепре-1. Вместо Цурикова вышел Дубинчак.

58 мин. Опасно! Шахаб перед штрафной очень легко разобрался с защитниками хозяев и покатил мяч на ход Завийскому, который простреливал уже из района угла вратарской, но мяч до партнеров не дошел.

56 мин. Замена в Олимпике. Вместо Зотько вышел Цымбалюк.

54 мин. Пауза в игре, Зотько пллучил повреждение.

53 мин. Удается Днепру-1 в меньшинстве перевести игру на чужую половину поля.

51 мин. Стремительно развиваются события после перерыва. Похоже, сразу несколько замен готовят хозяева.

49 мин. ГОЛ! Возвращаются хозяева в игру! После навеса Кравченко с угловой отметки Хобленко ударом головой пробил в правый от голкипера угол.

47 мин. ГОЛ! Сразу гости воспользовались своим численным преимуществом, в несколько передач легко пройдя оборону Днепра-1. Бенито с правого фланга покатил мяч ближе к линии штрафеой Тейшейре, тот спокойно обыграл соперника и с 15 метров пробил в нижний угол.

47 мин. Шоковой для хозяев оказалась концовка тайма. Посмотрим, как днепряне будут выходить из этой ситуации.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Вот это поворот! Когут подвел Днепр-1, врезав вблизи штрафной соперника по ногам Лебеденко и оставил хозяев в меньшинстве!

45 мин. 1 минуту компенсировал арбитр.

44 мин. ГОЛ! Бенито отдал передачу Шахабу ближе к линии штрафной, тот прошел Адамюка и с 20 метров пробил в нижний угол!

42 мин. Наконец-то гости нанесли удар по воротам, но Тейшейра из-за пределов штрафной в створ не попал.

40 мин. Близится к окончанию первый тайм, не наиграли соперники пока не то что на гол, но и на хотя бы один голевой момент.

38 мин. Кравченко забросил мяч в штрафную Хобленко, но Лебеденко не позволил форварду пробить по воротам.

38 мин. Совсем успокоилась игра в последние несколько минут.

36 мин. Ди Франко наступил на ногу Лебеденко.

34 мин. Не хватает днепрянам мысли в атаке, Тейлор с правого фланга навесил в руки Кичака.

32 мин. Практически не контратакуют гости, Бенито потерял мяч, пытаясь обыграть соперника.

30 мин. Опасно! Тейлор сместился вдоль линии штрафной и с левой ноги вырезал сферу в дальний угол, но немного не попал в створ.

28 мин. Довбик со штрафного решил нанести прямой удар по воротам, но полет мяча был прерван защитником Олимпика.

27 мин. Снурницын вновь не справился с Хобленко и нарушил правила вблизи боковой линии своей штрафной.

25 мин. Днепряне пытаются растянуть насыщенную оборону Олимпика, все тяжелее становится защитникам гостей.

23 мин. Теперь уже право на свой штрафной на фланге заработали гости, но и здесь последовал навес в руки голкипера.

21 мин. Шахаб нарушил правила в центре поля, без мяча сейчас Олимпик.

19 мин. Становится очевидным территориальное преимущество хозяев.

17 мин. Опасно! Тейлор прошел с мячом до лицевой и пытался покатить мяч под удар партнеру, но сфера была перехвачена.

15 мин. А теперь, похоже, ошибся арбитр! Бенито убегал на свидание с голкипером, но Арановский фиксирует офсайд. Очень спорное решение.

13 мин. Хорошую длинную стенку разыграли хозяева, после чего Тейлор оказался один против голкипера, но был он в небольшом оффсайде.

11 мин. Не лучшим образом навесил со штрафного Кравченко, после чего Кичак спокойно забрал мяч.

10 мин. Постепенно раскрывается игра, днепряне заработали право на штрафной на левом фланге атаки.

8 мин. Опасно! Позволили защитники хозяев с линии штрафной беспрепяттвенно пробить Завийскому, но тот отправил мяч точно в руки Сарнавского.

7 мин. Момент! Поле заброса Хобленко выиграл борьбу у пассивного Снурницына и пробил из района угла вратаркой, но Кичак перевел мяч на угловой.

5 мин. Много брака, теряют футболисты мячи даже в простых ситуациях.

3 мин. В спокойном темпе началась встреча, пока осторожно действуют соперники.

1 мин. Игра вновь проходит при пустых трибунах, несмотря на разрешение присутствия болельщиков на стадионе.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 12-го сентября, состоится встреча 2-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Днепр-1» принимает «Олимпик». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.

Перед вторым туром оба соперника укрепили свои составы, в «Днепр-1» из «Динамо» вернулся не подошедший Луческу Булеца, также состоялось неожиданное возвращение бразильского защитника Дугласа, который, впрочем, вряд ли будет готов к ире против «Олимпика». Донецкая командв арендовала в «Динамо» Бенито и Каргбо, пополнил ряды коллектива также опытный Бабенко, немало поигравший и за «Днепр», воспитанником которого является.

Напомним, стартовый тур не принес радости ни «Днепру-1», который на своем поле не сумел обыграть «Ингулец», ни «Олимпику», потерпевшему разгромное поражение от «Динамо»

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Олимпик». разгромное поражение от «Динамо»