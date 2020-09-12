Украинская Премьер-лига. 2-й тур

«Днепр-1» - «Олимпик» - 0:0

«Днепр-1»: Сарнавский - Адамюк, Логинов, Сваток - Тейлор, Кравченко, Когут, Цуриков - Хобленко, Довбик, Ди Франко

Запас: Юрчук, Сафронов, Булеца, Дуглас, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков

«Олимпик»: Кичак - Зотько, Снурницын, Лебеденко, Е. Пасич - Бабенко, Политыло, Завийский - Бенито, Шахаб, Тейшейра

Запас: Бетим, Ксенз, Цымбалюк, Кравчук, Романовский, Чогадзе, Каргбо, Аблитаров, Альваренга

Арбитр: Евгений Арановский

Стадион: «Днепр-Арена»

13 мин. Хорошую длинную стенку разыграли хозяева, после чего Тейлор оказался один против голкипера, но был он в небольшом оффсайде.

11 мин. Не лучшим образом навесил со штрафного Кравченко, после чего Кичак спокойно забрал мяч.

10 мин. Постепенно раскрывается игра, днепряне заработали право на штрафной на левом фланге атаки.

8 мин. Опасно! Позволили защитники хозяев с линии штрафной беспрепяттвенно пробить Завийскому, но тот отправил мяч точно в руки Сарнавского.

7 мин. Момент! Поле заброса Хобленко выиграл борьбу у пассивного Снурницына и пробил из района угла вратаркой, но Кичак перевел мяч на угловой.

5 мин. Много брака, теряют футболисты мячи даже в простых ситуациях.

3 мин. В спокойном темпе началась встреча, пока осторожно действуют соперники.

1 мин. Игра вновь проходит при пустых трибунах, несмотря на разрешение присутствия болельщиков на стадионе.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 12-го сентября, состоится встреча 2-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Днепр-1» принимает «Олимпик». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.

Перед вторым туром оба соперника укрепили свои составы, в «Днепр-1» из «Динамо» вернулся не подошедший Луческу Булеца, также состоялось неожиданное возвращение бразильского защитника Дугласа, который, впрочем, вряд ли будет готов к ире против «Олимпика». Донецкая командв арендовала в «Динамо» Бенито и Каргбо, пополнил ряды коллектива также опытный Бабенко, немало поигравший и за «Днепр», воспитанником которого является.

Напомним, стартовый тур не принес радости ни «Днепру-1», который на своем поле не сумел обыграть «Ингулец», ни «Олимпику», потерпевшему разгромное поражение от «Динамо»

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Олимпик». разгромное поражение от «Динамо»