Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига А. Группа 2. 2-й тур.
Дания – Англия – 0:0
Дания: Шмейхель – Сков, Кристенсен, Йоргенсен, Васс – Дилейни, Эриксен, Нергор – Брайтвейт, Дольберг, Поульсен.
Запасные: Лессль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Кьяер, Меле, Фальк, Дальсгор, Кристиансен, Бруун-Ларсен, Корнелиус, Хойберг.
Англия: Пикфорд – Триппье, Дайер, Гомес, Александер-Арнольд – Филлипс, Коади, Райс – Стерлинг, Кейн, Санчо.
Запасные: Поуп, Хендерсон, Мингс, Кин, Мэйтлэнд-Найлз, Уорд-Праус, Грилиш, Маунт, Абрахам, Ингс.
Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния)
Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)
4 мин. Придержал за футболку Йоргенсен Стерлинга во время рывка соперника по левому флангу.
3 мин. На своей половине ведут розыгрыш англичане.
1 мин. Санчо сфолил против Скова на правом фланге атаки у чужой штрафной.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
A word from Gareth Southgate ahead of tonight's #NationsLeague clash...pic.twitter.com/H8EVhGekAf— England (@England) September 8, 2020
📍 Parken Stadium— England (@England) September 8, 2020
The boss and the boys have arrived! pic.twitter.com/6DLpXFrldM
Two debutants in the #ThreeLions starting line-up tonight!— England (@England) September 8, 2020
Congratulations, lads 👏 pic.twitter.com/N1hUpqcu1m
Во вторник, 8-го августа, состоится поединок второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА в подгруппе 2, в котором Дания сразится против Англии. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 21:45.
Крайне неуверенно стартовал коллектив Гарета Саутгейта в новом розыгрыше Лиги наций, одержав победу над Исландией за счет пенальти в компенсированное время (1:0). При этом, главные конкуренты сборной «трех львов», бельгийцы, в привычном для себя стиле разобрались с Данией (2:0). Своей победой в матче второго тура англичане могут отбросить «Алую гвардию» подальше от борьбы за плей-офф, а в параллельной встрече «Красные дьяволы» имеют все шансы повторить такой же трюк с Исландией. Однако эти варианты лишь на бумаге выглядят легко реализуемыми: в последних встречах между Англией и Данией британцы не так уж и часто праздновали успех.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между Данией и Англией.
Илья Береза, Sport.ua
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