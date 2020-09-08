Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига А. Группа 2. 2-й тур.

Дания – Англия – 0:0

Дания: Шмейхель – Сков, Кристенсен, Йоргенсен, Васс – Дилейни, Эриксен, Нергор – Брайтвейт, Дольберг, Поульсен.

Запасные: Лессль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Кьяер, Меле, Фальк, Дальсгор, Кристиансен, Бруун-Ларсен, Корнелиус, Хойберг.

Англия: Пикфорд – Триппье, Дайер, Гомес, Александер-Арнольд – Филлипс, Коади, Райс – Стерлинг, Кейн, Санчо.

Запасные: Поуп, Хендерсон, Мингс, Кин, Мэйтлэнд-Найлз, Уорд-Праус, Грилиш, Маунт, Абрахам, Ингс.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния)

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)



4 мин. Придержал за футболку Йоргенсен Стерлинга во время рывка соперника по левому флангу.



3 мин. На своей половине ведут розыгрыш англичане.



1 мин. Санчо сфолил против Скова на правом фланге атаки у чужой штрафной.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

A word from Gareth Southgate ahead of tonight's #NationsLeague clash...pic.twitter.com/H8EVhGekAf — England (@England) September 8, 2020

📍 Parken Stadium



The boss and the boys have arrived! pic.twitter.com/6DLpXFrldM — England (@England) September 8, 2020

Во вторник, 8-го августа, состоится поединок второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА в подгруппе 2, в котором Дания сразится против Англии. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 21:45.

Крайне неуверенно стартовал коллектив Гарета Саутгейта в новом розыгрыше Лиги наций, одержав победу над Исландией за счет пенальти в компенсированное время (1:0). При этом, главные конкуренты сборной «трех львов», бельгийцы, в привычном для себя стиле разобрались с Данией (2:0). Своей победой в матче второго тура англичане могут отбросить «Алую гвардию» подальше от борьбы за плей-офф, а в параллельной встрече «Красные дьяволы» имеют все шансы повторить такой же трюк с Исландией. Однако эти варианты лишь на бумаге выглядят легко реализуемыми: в последних встречах между Англией и Данией британцы не так уж и часто праздновали успех.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между Данией и Англией.