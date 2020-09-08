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Дания – Англия – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Лиги наций УЕФА

  • 08.09.2020 21:44
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Дания – Англия – 0:0. LIVE
© twitter.com/England

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига А. Группа 2. 2-й тур.

Дания – Англия – 0:0

Дания: Шмейхель – Сков, Кристенсен, Йоргенсен, Васс – Дилейни, Эриксен, Нергор – Брайтвейт, Дольберг, Поульсен.

Запасные: Лессль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Кьяер, Меле, Фальк, Дальсгор, Кристиансен, Бруун-Ларсен, Корнелиус, Хойберг.

Англия: Пикфорд – Триппье, Дайер, Гомес, Александер-Арнольд – Филлипс, Коади, Райс – Стерлинг, Кейн, Санчо.

Запасные: Поуп, Хендерсон, Мингс, Кин, Мэйтлэнд-Найлз, Уорд-Праус, Грилиш, Маунт, Абрахам, Ингс.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния)

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)

4 мин. Придержал за футболку Йоргенсен Стерлинга во время рывка соперника по левому флангу.

3 мин. На своей половине ведут розыгрыш англичане.

1 мин. Санчо сфолил против Скова на правом фланге атаки у чужой штрафной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 8-го августа, состоится поединок второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА в подгруппе 2, в котором Дания сразится против Англии. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 21:45.

Крайне неуверенно стартовал коллектив Гарета Саутгейта в новом розыгрыше Лиги наций, одержав победу над Исландией за счет пенальти в компенсированное время (1:0). При этом, главные конкуренты сборной «трех львов», бельгийцы, в привычном для себя стиле разобрались с Данией (2:0). Своей победой в матче второго тура англичане могут отбросить «Алую гвардию» подальше от борьбы за плей-офф, а в параллельной встрече «Красные дьяволы» имеют все шансы повторить такой же трюк с Исландией. Однако эти варианты лишь на бумаге выглядят легко реализуемыми: в последних встречах между Англией и Данией британцы не так уж и часто праздновали успех.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между Данией и Англией.

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Илья Береза, Sport.ua

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