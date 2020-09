Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига А. Группа 2. 2-й тур.

Дания – Англия – 0:0

Дания: Шмейхель – Сков, Кристенсен, Йоргенсен, Васс – Дилейни, Эриксен, Нергор – Брайтвейт, Дольберг, Поульсен.

Запасные: Лессль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Кьяер, Меле, Фальк, Дальсгор, Кристиансен, Бруун-Ларсен, Корнелиус, Хойберг.

Англия: Пикфорд – Триппье, Дайер, Гомес, Александер-Арнольд – Филлипс, Коади, Райс – Стерлинг, Кейн, Санчо.

Запасные: Поуп, Хендерсон, Мингс, Кин, Мэйтлэнд-Найлз, Уорд-Праус, Грилиш, Маунт, Абрахам, Ингс.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния)

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)



4 мин. Придержал за футболку Йоргенсен Стерлинга во время рывка соперника по левому флангу.



3 мин. На своей половине ведут розыгрыш англичане.



1 мин. Санчо сфолил против Скова на правом фланге атаки у чужой штрафной.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

