Лига наций. Беларусь после поражения от Албании обыграла Казахстан

В матче 2-го тура Лиги наций Беларусь на выезде обыграла Казахстан со счетом 2:1 благодаря голам Бордачева и Лисаковича.
В первом туре Беларусь на своем поле неожиданно уступила Албании 0:2.
Лига наций. Дивизион С
Казахстан - Беларусь 1:2
Голы: Аймбетов, 62 - Бордачев, 53, Лисакович, 86
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Источник — Sport.ua
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