Наші за кордоном: хет-трик Яремчука, дебютний гол Шахова, асист Маліни

Слідкуємо за виступами українських футболістів у топ-20 європейських чемпіонатах

  • 02.11.2020 13:30
  • 45284 просмотра
  • 18 комментариев
Наші за кордоном: хет-трик Яремчука, дебютний гол Шахова, асист Маліни
© ФК Гент. Роман Яремчук
Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.
 
Напрочуд вдалим виявився минулий тиждень для українських гравців, що виступають у провідних європейських чемпіонатах.
 
Справжнім героєм та бомбардиром тижня став Роман Яремчук. Український форвард «Гента» видав просто божевільну гру у матчі проти «Васланд-Беверена» (4:1). Протягом 15-ти хвилин у першому таймі Роман оформив хет-трик, поклавши суперника на лопатки. Ще один м'яч Яремчука на початку поєдинку не був зарахований. Тепер на рахунку українського нападника «Гента» шість голів у чемпіонаті.
 
Дебютним голом за грецький АЕК відзначився Євген Шахов. У матчі сьомого туру саме гол українського хавбека забезпечив перемогу АЕКу над ОФІ (2:1). На 74 хвилині поєдинку Євген взяв на себе ініціативу, та після сольного проходу зумів відправити м'яч до сітки воріт суперника. 
 
П'ятий гол у сезоні забив форвард сербського «Радніка« Євген Павлов. Він відзначився у матчі проти гранда сербського футболу «Црвени Звезди» (1:4).     
 
Також результативно зіграв Артем Кравець у сьомому турі Суперліги Туреччини. Артем відквитав один гол в домашньому поєдинку проти «Башакшехіра» (1:2). Цей м'яч українського форварда став четвертим у п'яти зіграних матчах.
 
Руслан Маліновський гарно провів виїзний матч проти «Кротоне» (2:1) у черговому турі Серії А. Український хавбек «Аталанти» записав на свій рахунок результативний асист на партнера по команді Луїса Муріеля, який відкрив рахунок у поєдинку. Портал WhoScored високо оцінив дії українця (8.8) -  це другий результат в команді.         
 
З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.
 
***

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
Австрия Австрія (Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро


ЛАСК

 ЛЄ 2 тур (29.10) ЛАСК - Лудогорець - 4:3
 (провів весь матч в запасі)
 6 тур (1.11) Штурм - ЛАСК - 0:2
 (провів весь матч в запасі)

 Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
20 млн євро
Манчестер
Сіті

 ЛЧ 2 тур (27.10) Марсель - Манчестер Сіті - 0:3
 (зіграв 68 хв)
 7 тур (31.10) Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті - 0:1
 (провів весь матч в запасі)

 Ч: 1 (0+0)
 ЛЧ: 1 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
7,5 млн євро
Вест Хем		  6 тур (24.10) Вест Хем - Манчестер Сіті - 1:1
 (вийшов на заміну на 52 хв)
 7 тур (31.10) Ліверпуль - Вест Хем - 2:1
 (вийшов на заміну на 74 хв)		  Ч: 5 (0+0)
 КЛ: 3 (2+3)

 В: 8 (2+3)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Богдан Михайличенко
лівий захисник
21.03.1997 (23 роки)
2,5 млн євро
Андерлехт

 10 тур (23.10) Кортрейк - Андерлехт - 1:3
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 11 тур (1.11) Андерлехт - Антверпен - 1:0
 (не потрапив в заявку на матч)

  Ч: 9 (1+1)

 В: 9 (1+1)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3,5 млн євро
Брюгге

 ЛЧ 2 тур (28.10) Брюгге - Лаціо - 1:1
 (зіграв весь матч)
 11 тур (31.10) Брюгге - Мехелен - 2:2
 (зіграв весь матч)

  Ч: 10 (0+2)
 ЛЧ: 2 (0+0)

 В: 12 (0+2)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (24 роки)
11 млн євро
Гент

 ЛЄ 2 тур (29.10) Гент - Хоффенхайм - 1:4
 (зіграв 69 хв)
 11 тур (1.11) Васланд-Беверен - Гент - 1:4
 (зіграв весь матч, 3 голи)

  Ч: 9 (6+2)
 ЛЧ: 2 (1+0)
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 13 (7+2)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
2,2 млн євро
Гент		  ЛЄ 2 тур (29.10) Гент - Хоффенхайм - 1:4
 (зіграв 55 хв)
 11 тур (1.11) Васланд-Беверен - Гент - 1:4
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 7 (0+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 10 (0+0)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,2 млн євро
Гент

 ЛЄ 2 тур (29.10) Гент - Хоффенхайм - 1:4
 (провів весь матч в запасі)
 11 тур (1.11) Васланд-Беверен - Гент - 1:4
 (не потрапив в заявку на матч) 

  Ч: 8 (2+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 11 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
Кортрейк
 

 10 тур (23.10) Кортрейк - Андерлехт - 1:3
 (не потрапив в заявку на матч)
 11 тур (2.11) Зюльте Варегем - Кортрейк

  Ч: 9 (1+0)

 В: 9 (1+0)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.08.1997 (23 роки)
800 тис євро


Мехелен

  9 тур (17.10) Мехелен - Кортрейк - 1:2
 (вийшов на заміну на 83 хв)
 11 тур (31.10) Брюгге - Мехелен - 2:2
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
1,3 млн євро 
Сент-Трюйден		  10 тур (25.10) Сент-Трюйден - Стандард - 2:0
 (зіграв 85 хв, 1 асист)
 12 тур (7.11) Сент-Трюйден - Генк		  Ч: 4 (1+1)

 В: 4 (1+1)
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
500 тис євро
АЕК		  ЛЄ 2 тур (29.10) АЕК - Лестер - 1:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 7 тур (1.11) АЕК - ОФІ - 2:1
 (не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 3 (0+0)
 ЛЄ: 3 (0+0)

 В: 6 (0+0)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
АЕК		  ЛЄ 2 тур (29.10) АЕК - Лестер - 1:2
(зіграв 86 хв)
 7 тур (1.11) АЕК - ОФІ - 2:1
 (зіграв весь матч, 1 гол)

 Ч: 5 (1+0)
 ЛЄ: 4 (0+0)

 В: 9 (1+0)

Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
Яніна		  6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1
 (вийшов на заміну на 60 хв)
 7 тур (31.10) Атромітос - Яніна - 0:2
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 5 (1+0)

 В: 5 (1+0)
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро 
Вайле		  30 вересня 2020 року покинув команду 

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
Реал Мадрид		  ЛЧ 2 тур (27.10) Боруссія М - Реал - 2:2
 (провів весь матч в запасі)
 8 тур (31.10) Реал - Уеска - 4:1
(провів весь матч в запасі)		  Ч: 0
 
 В: 0
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
700 тис євро
Альбасете		  9 тур (28.10) Альбасете - Лас Пальмас - 1:1
 (вийшов на заміну на 67 хв)
 10 тур (31.10) Картахена - Альбасете - 3:1
 (зіграв весь матч)		  Ч: 10 (1+1)

 В: 10 (1+1)

Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
500 тис євро
Спортінг

 9 тур (29.10) Алькорн - Спортінг - 1:2
 (провів весь матч в запасі)
 10 тур (2.11) Спортінг - Кастельйон 

  Ч: 6 (0+0)

 В: 6 (0+0)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
Аталанта		  ЛЧ 2 тур (27.10) Аталанта - Аякс - 2:2
 (вийшов на заміну на 78 хв, отримав жк)
 6 тур (31.10) Кротоне - Аталанта - 1:2
 (зіграв 89 хв, 1 асист) 		  Ч: 6 (0+2)
 ЛЧ: 1 (0+0)

 В: 7 (0+2)
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
Анортосіс

 5 тур (28.10) Етнікос - Анортосіс - 0:1
 (зіграв 46 хв, отримав жк)
 9 тур (1.11) Карміотісса - Анортосіс - 1:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 6 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 7 (0+0)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
Пафос		  7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
 (зіграв весь матч)
 8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0
 (зіграв весь матч)

 Ч: 8 (-8)
 
 В: 8 (-8)

Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
Пафос		  7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0
 (зіграв весь матч, 1 гол)

 Ч: 4 (1+0)
 
 В: 4 (1+0)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
Енозіс		  8 тур (25.10) Омонія - Енозіс - 0:0
 (вийшов на заміну на 75 хв)
 9 тур (30.10) Енозіс - Докса - 0:0
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 8 (0+2)

 В: 8 (0+2)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
Етнікос

 5 тур (28.10) Етнікос - Анортосіс - 0:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)
9 тур (2.11) Неа Саламіна - Етнікос

 Ч: 7 (1+0)

 В: 7 (1+0)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
Санкт-Паулі		  5 тур (24.10) Дармштадт - Санкт-Паулі - 2:2
 (вийшов на заміну на 65 хв)
 6 тур (30.10) Гамбург - Санкт-Паулі - 2:2
(не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 3 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 4 (0+0)
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
Боавішта		  5 тур (25.10) Фамалікан - Боавішта - 2:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 6 тур (2.11) Боавішта - Бенфіка		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
Раднік		  12 тур (26.10) Металац - Раднік - 1:1
 (вийшов на заміну на 62 хв)
 13 тур (1.11) Раднік - Црвена Звезда - 1:4
 (вийшов на заміну на 46 хв, 1 гол)		  Ч: 13 (3+1)
 К: 1 (2+0)

 В: 14 (5+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
700 тис євро
Коньяспор		  6 тур (24.10) Газіантеп - Коньяспор - 1:0
 (зіграв весь матч)
 7 тур (1.11) Коньяспор - Башакшехір - 1:2
 (зіграв весь матч, 1 гол)		  Ч: 5 (4+1)

 В: 5 (4+1)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
650 тис євро
Різеспор		  6 тур (26.10) Сівасспор - Різеспор - 0:2
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 7 тур (1.11) Різеспор - Кайсеріспор - 1:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 7 (0+1)

 В: 7 (0+1)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
500 тис євро
Сівасспор		  ЛЄ 2 тур (29.10) Сівасспор - Маккабі Т.-А. - 1:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 7 тур (2.11) Хатайспор - Сівасспор		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
300 тис євро
Осієк		  7 тур (3.10) Шибеник - Осієк - 0:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 10 тур (31.10) Славен Белупо - Осієк - 0:1
 (вийшов на заміну на 86 хв)		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
Банік		  5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1
 (провів весь матч в запасі)
 6 тур (4.10) Банік - Славія - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
 200 тис євро
Динамо Ч.Б.		  4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0
 (зіграв весь матч)
 6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б - 2:2
 (зіграв весь матч)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
750 тис євро
Слован		  6 тур (4.10) Слован - Пржибрам - 3:0
 (зіграв весь матч)
 ЛЄ (22.10) Слован - Гент - 1:0
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 5 (0+0)
 ЛЄ: 3 (0+0)

 В: 8 (0+0)

Дивіться також:

Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19

Статистика українських легіонерів в сезоні-2019/20

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Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    savant
    online
      savant, 26.10.2020 17:41
    0
    Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    А где Петряк?
    и "Венгрия" в целом??
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 26.10.2020 15:49
    0
    Что-то не радуют легионеры в этом сезоне. Выстрелит кто-то один в каком-либо одном матче, и всё, дальше тишина. Больше всех голов у Яремчука (10 матчей + 5 за сборную, 4 гола) и у Кравца (4 матча, 3 гола). Особенно разочаровывает Малина 9 матчей (в т.ч. 4 за сборную, 1 гол), зато ЖК нахватался (только в сборной 3 шт.)
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    +1
    А где Петряк?
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 19.10.2020 12:50
    +2
    Ярмолу не внесли до статистики, хоча в другому голі молотків він взяв участь: саме після його пасу Коуфал прострілив на автогол Санчеса. Слід визнати, що всі голи молотків шпорам були з навали; та Ярмола відзначився в іншому: в компенсований час (90+2') пробіг за Бейлом метрів 70, наздогнав його і в силовій боротьбі плече-в-плече завадив прицільно пробити і зробити рахунок 4:2. 3:3 стало на 90+4'хв. Кому цікаво, може подивитися офіційний он-лайн: https://www.flashscore.ua/match/2uRaIBHP/#
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    +1
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 13:35
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    Это бревно ещё играет?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 15:24
    -7
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    я же написал что автор ДНОООО
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +8
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
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    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:51
    -12
    где Беларуський чемпионат.
    автор ДНООООО
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    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:50
    -5
    где Беларуський чемпионат
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    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Ссылка
    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +2
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
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    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +8
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 19.10.2020 12:50
    +2
    Ярмолу не внесли до статистики, хоча в другому голі молотків він взяв участь: саме після його пасу Коуфал прострілив на автогол Санчеса. Слід визнати, що всі голи молотків шпорам були з навали; та Ярмола відзначився в іншому: в компенсований час (90+2') пробіг за Бейлом метрів 70, наздогнав його і в силовій боротьбі плече-в-плече завадив прицільно пробити і зробити рахунок 4:2. 3:3 стало на 90+4'хв. Кому цікаво, може подивитися офіційний он-лайн: https://www.flashscore.ua/match/2uRaIBHP/#
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
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    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +2
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    +1
    А где Петряк?
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    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
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    olexyn
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    +1
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
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    футфан
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 26.10.2020 17:41
    0
    Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    А где Петряк?
    и "Венгрия" в целом??
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    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 26.10.2020 15:49
    0
    Что-то не радуют легионеры в этом сезоне. Выстрелит кто-то один в каком-либо одном матче, и всё, дальше тишина. Больше всех голов у Яремчука (10 матчей + 5 за сборную, 4 гола) и у Кравца (4 матча, 3 гола). Особенно разочаровывает Малина 9 матчей (в т.ч. 4 за сборную, 1 гол), зато ЖК нахватался (только в сборной 3 шт.)
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    olexyn
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
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    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Ссылка
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