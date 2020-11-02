Наші за кордоном: хет-трик Яремчука, дебютний гол Шахова, асист Маліни

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
|Австрія (Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
|
ЛЄ 2 тур (29.10) ЛАСК - Лудогорець - 4:3
|
Ч: 2 (0+0)
|Англія (Прем'єр-ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
20 млн євро
|
Манчестер
Сіті
|
ЛЧ 2 тур (27.10) Марсель - Манчестер Сіті - 0:3
|
Ч: 1 (0+0)
|
Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
7,5 млн євро
|
Вест Хем
| 6 тур (24.10) Вест Хем - Манчестер Сіті - 1:1
(вийшов на заміну на 52 хв)
7 тур (31.10) Ліверпуль - Вест Хем - 2:1
(вийшов на заміну на 74 хв)
| Ч: 5 (0+0)
КЛ: 3 (2+3)
В: 8 (2+3)
|Бельгія (Ліга Жупіле)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
Андерлехт
|
10 тур (23.10) Кортрейк - Андерлехт - 1:3
| Ч: 9 (1+1)
В: 9 (1+1)
|
Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3,5 млн євро
|
Брюгге
|
ЛЧ 2 тур (28.10) Брюгге - Лаціо - 1:1
| Ч: 10 (0+2)
ЛЧ: 2 (0+0)
В: 12 (0+2)
|
Роман Яремчук
форвард
27.11.1995 (24 роки)
11 млн євро
|
Гент
|
ЛЄ 2 тур (29.10) Гент - Хоффенхайм - 1:4
| Ч: 9 (6+2)
ЛЧ: 2 (1+0)
ЛЄ: 2 (0+0)
В: 13 (7+2)
|
Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
2,2 млн євро
|
Гент
| ЛЄ 2 тур (29.10) Гент - Хоффенхайм - 1:4
(зіграв 55 хв)
11 тур (1.11) Васланд-Беверен - Гент - 1:4
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 7 (0+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 10 (0+0)
|
Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,2 млн євро
|
Гент
|
ЛЄ 2 тур (29.10) Гент - Хоффенхайм - 1:4
| Ч: 8 (2+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 11 (2+0)
|
Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
|
Кортрейк
|
10 тур (23.10) Кортрейк - Андерлехт - 1:3
| Ч: 9 (1+0)
В: 9 (1+0)
|
|
| 9 тур (17.10) Мехелен - Кортрейк - 1:2
(вийшов на заміну на 83 хв)
11 тур (31.10) Брюгге - Мехелен - 2:2
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
1,3 млн євро
|
Сент-Трюйден
| 10 тур (25.10) Сент-Трюйден - Стандард - 2:0
(зіграв 85 хв, 1 асист)
12 тур (7.11) Сент-Трюйден - Генк
| Ч: 4 (1+1)
В: 4 (1+1)
|Греція (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
500 тис євро
|
АЕК
| ЛЄ 2 тур (29.10) АЕК - Лестер - 1:2
(не потрапив в заявку на матч)
7 тур (1.11) АЕК - ОФІ - 2:1
(не потрапив в заявку на матч)
|
Ч: 3 (0+0)
|
Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
|
АЕК
| ЛЄ 2 тур (29.10) АЕК - Лестер - 1:2
(зіграв 86 хв)
7 тур (1.11) АЕК - ОФІ - 2:1
(зіграв весь матч, 1 гол)
|
Ч: 5 (1+0)
|
Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
|
Яніна
| 6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1
(вийшов на заміну на 60 хв)
7 тур (31.10) Атромітос - Яніна - 0:2
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 5 (1+0)
В: 5 (1+0)
|Данія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро
|
Вайле
|30 вересня 2020 року покинув команду
|
Ч: 1 (0+0)
|Іспанія (Прімера)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
|
Реал Мадрид
| ЛЧ 2 тур (27.10) Боруссія М - Реал - 2:2
(провів весь матч в запасі)
8 тур (31.10) Реал - Уеска - 4:1
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 0
В: 0
|Іспанія (Сегунда)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
700 тис євро
|
Альбасете
| 9 тур (28.10) Альбасете - Лас Пальмас - 1:1
(вийшов на заміну на 67 хв)
10 тур (31.10) Картахена - Альбасете - 3:1
(зіграв весь матч)
| Ч: 10 (1+1)
В: 10 (1+1)
|
Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
500 тис євро
|
Спортінг
|
9 тур (29.10) Алькорн - Спортінг - 1:2
| Ч: 6 (0+0)
В: 6 (0+0)
|Італія (Серія А)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Руслан Маліновський
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
|
Аталанта
| ЛЧ 2 тур (27.10) Аталанта - Аякс - 2:2
(вийшов на заміну на 78 хв, отримав жк)
6 тур (31.10) Кротоне - Аталанта - 1:2
(зіграв 89 хв, 1 асист)
| Ч: 6 (0+2)
ЛЧ: 1 (0+0)
В: 7 (0+2)
|Кіпр (Перший дивізіон)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Анортосіс
|
5 тур (28.10) Етнікос - Анортосіс - 0:1
| Ч: 6 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
|
Пафос
| 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
(зіграв весь матч)
8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0
(зіграв весь матч)
|
Ч: 8 (-8)
|
Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
|
Пафос
| 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)
8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0
(зіграв весь матч, 1 гол)
|
Ч: 4 (1+0)
|
Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
|
Енозіс
| 8 тур (25.10) Омонія - Енозіс - 0:0
(вийшов на заміну на 75 хв)
9 тур (30.10) Енозіс - Докса - 0:0
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 8 (0+2)
В: 8 (0+2)
|
Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
|
Етнікос
|
5 тур (28.10) Етнікос - Анортосіс - 0:1
|
Ч: 7 (1+0)
|Німеччина (2-а Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Борис Тащи
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
|
Санкт-Паулі
| 5 тур (24.10) Дармштадт - Санкт-Паулі - 2:2
(вийшов на заміну на 65 хв)
6 тур (30.10) Гамбург - Санкт-Паулі - 2:2
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 3 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 4 (0+0)
|Португалія (Прімейра)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
|
Боавішта
| 5 тур (25.10) Фамалікан - Боавішта - 2:2
(не потрапив в заявку на матч)
6 тур (2.11) Боавішта - Бенфіка
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Сербія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
|
Раднік
| 12 тур (26.10) Металац - Раднік - 1:1
(вийшов на заміну на 62 хв)
13 тур (1.11) Раднік - Црвена Звезда - 1:4
(вийшов на заміну на 46 хв, 1 гол)
| Ч: 13 (3+1)
К: 1 (2+0)
В: 14 (5+1)
|Туреччина (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
700 тис євро
|
Коньяспор
| 6 тур (24.10) Газіантеп - Коньяспор - 1:0
(зіграв весь матч)
7 тур (1.11) Коньяспор - Башакшехір - 1:2
(зіграв весь матч, 1 гол)
| Ч: 5 (4+1)
В: 5 (4+1)
|
Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
650 тис євро
|
Різеспор
| 6 тур (26.10) Сівасспор - Різеспор - 0:2
(зіграв весь матч, отримав жк)
7 тур (1.11) Різеспор - Кайсеріспор - 1:0
(зіграв весь матч)
| Ч: 7 (0+1)
В: 7 (0+1)
|
Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
500 тис євро
|
Сівасспор
| ЛЄ 2 тур (29.10) Сівасспор - Маккабі Т.-А. - 1:2
(не потрапив в заявку на матч)
7 тур (2.11) Хатайспор - Сівасспор
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Хорватія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
300 тис євро
|
Осієк
| 7 тур (3.10) Шибеник - Осієк - 0:2
(не потрапив в заявку на матч)
10 тур (31.10) Славен Белупо - Осієк - 0:1
(вийшов на заміну на 86 хв)
| Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|Чехія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
|
Банік
| 5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1
(провів весь матч в запасі)
6 тур (4.10) Банік - Славія - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
200 тис євро
|
Динамо Ч.Б.
| 4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0
(зіграв весь матч)
6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б - 2:2
(зіграв весь матч)
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
750 тис євро
|
Слован
| 6 тур (4.10) Слован - Пржибрам - 3:0
(зіграв весь матч)
ЛЄ (22.10) Слован - Гент - 1:0
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 5 (0+0)
ЛЄ: 3 (0+0)
В: 8 (0+0)
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Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19
Денис Шаховец, Sport.ua
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НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
автор ДНООООО
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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