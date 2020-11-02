Наші за кордоном: хет-трик Яремчука, дебютний гол Шахова, асист Маліни

Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.



Напрочуд вдалим виявився минулий тиждень для українських гравців, що виступають у провідних європейських чемпіонатах.

Справжнім героєм та бомбардиром тижня став Роман Яремчук. Український форвард «Гента» видав просто божевільну гру у матчі проти «Васланд-Беверена» (4:1) . Протягом 15-ти хвилин у першому таймі Роман оформив хет-трик, поклавши суперника на лопатки. Ще один м'яч Яремчука на початку поєдинку не був зарахований. Тепер на рахунку українського нападника «Гента» шість голів у чемпіонаті.

Дебютним голом за грецький АЕК відзначився Євген Шахов. У матчі сьомого туру саме гол українського хавбека забезпечив перемогу АЕКу над ОФІ (2:1) . На 74 хвилині поєдинку Євген взяв на себе ініціативу, та після сольного проходу зумів відправити м'яч до сітки воріт суперника.

Також результативно зіграв Артем Кравець у сьомому турі Суперліги Туреччини. Артем відквитав один гол в домашньому поєдинку проти «Башакшехіра» (1:2) . Цей м'яч українського форварда став четвертим у п'яти зіграних матчах.

З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.

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У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.

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ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Австрія (Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Чеберко

центральний захисник

23.01.1998 (22 роки)

900 тис євро

ЛАСК ЛЄ 2 тур (29.10) ЛАСК - Лудогорець - 4:3

(провів весь матч в запасі)

6 тур (1.11) Штурм - ЛАСК - 0:2

(провів весь матч в запасі) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Англія (Прем'єр-ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко

лівий захисник

15.12.1996 (23 роки)

20 млн євро

Манчестер

Сіті ЛЧ 2 тур (27.10) Марсель - Манчестер Сіті - 0:3

(зіграв 68 хв)

7 тур (31.10) Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті - 0:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 1 (0+0)

ЛЧ: 1 (0+0)



В: 2 (0+0)

Андрій Ярмоленко

правий вінгер

23.10.1989 (30 років)

7,5 млн євро

Вест Хем 6 тур (24.10) Вест Хем - Манчестер Сіті - 1:1

(вийшов на заміну на 52 хв)

7 тур (31.10) Ліверпуль - Вест Хем - 2:1

(вийшов на заміну на 74 хв) Ч: 5 (0+0)

КЛ: 3 (2+3)



В: 8 (2+3)

Бельгія (Ліга Жупіле)

Греція (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский

центральний захисник

7.11.1986 (33 роки)

500 тис євро

АЕК ЛЄ 2 тур (29.10) АЕК - Лестер - 1:2

(не потрапив в заявку на матч)

7 тур (1.11) АЕК - ОФІ - 2:1

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 3 (0+0)

ЛЄ: 3 (0+0)



В: 6 (0+0)

Євген Шахов

центральний хавбек

30.11.1990 (29 років)

1,5 млн євро

АЕК ЛЄ 2 тур (29.10) АЕК - Лестер - 1:2

(зіграв 86 хв)

7 тур (1.11) АЕК - ОФІ - 2:1

(зіграв весь матч, 1 гол) Ч: 5 (1+0)

ЛЄ: 4 (0+0)



В: 9 (1+0)

Владислав Наумець

лівий півзахисник

7.03.1999 (21 рік)

350 тис євро

Яніна 6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1

(вийшов на заміну на 60 хв)

7 тур (31.10) Атромітос - Яніна - 0:2

(провів весь матч в запасі) Ч: 5 (1+0)



В: 5 (1+0)

Данія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь

лівий вінгер

6.06.1994 (26 років)

300 тис євро

Вайле 30 вересня 2020 року покинув команду Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Іспанія (Прімера)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін

голкіпер

11.02.1999 (21 рік)

3 млн євро

Реал Мадрид ЛЧ 2 тур (27.10) Боруссія М - Реал - 2:2

(провів весь матч в запасі)

8 тур (31.10) Реал - Уеска - 4:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 0



В: 0

Іспанія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля

форвард

17.11.1989 (30 років)

700 тис євро

Альбасете 9 тур (28.10) Альбасете - Лас Пальмас - 1:1

(вийшов на заміну на 67 хв)

10 тур (31.10) Картахена - Альбасете - 3:1

(зіграв весь матч) Ч: 10 (1+1)



В: 10 (1+1)

Богдан Мілованов

правий захисник

19.04.1998 (22 роки)

500 тис євро

Спортінг 9 тур (29.10) Алькорн - Спортінг - 1:2

(провів весь матч в запасі)

10 тур (2.11) Спортінг - Кастельйон Ч: 6 (0+0)



В: 6 (0+0)

Італія (Серія А)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський

центральний хавбек

4.05.1993 (27 років)

21 млн євро

Аталанта ЛЧ 2 тур (27.10) Аталанта - Аякс - 2:2

(вийшов на заміну на 78 хв, отримав жк)

6 тур (31.10) Кротоне - Аталанта - 1:2

(зіграв 89 хв, 1 асист) Ч: 6 (0+2)

ЛЧ: 1 (0+0)



В: 7 (0+2)

Кіпр (Перший дивізіон)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін

лівий захисник

9.05.1988 (32 роки)

400 тис євро

Анортосіс 5 тур (28.10) Етнікос - Анортосіс - 0:1

(зіграв 46 хв, отримав жк)

9 тур (1.11) Карміотісса - Анортосіс - 1:1

(зіграв весь матч) Ч: 6 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 7 (0+0)

Артур Рудько

воротар

7.05.1992 (28 років)

500 тис євро

Пафос 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1

(зіграв весь матч)

8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0

(зіграв весь матч) Ч: 8 (-8)



В: 8 (-8)

Орест Кузик

лівий вінгер

17.05.1995 (25 років)

300 тис євро

Пафос 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1

(не потрапив в заявку на матч)

8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0

(зіграв весь матч, 1 гол) Ч: 4 (1+0)



В: 4 (1+0)

Ілля Марковський

центр-форвард

6.06.1997 (23 роки)

200 тис євро

Енозіс 8 тур (25.10) Омонія - Енозіс - 0:0

(вийшов на заміну на 75 хв)

9 тур (30.10) Енозіс - Докса - 0:0

(провів весь матч в запасі) Ч: 8 (0+2)



В: 8 (0+2)

Ігор Худоб'як

атакувальний хавбек

20.02.1985 (35 років)

150 тис євро

Етнікос 5 тур (28.10) Етнікос - Анортосіс - 0:1

(зіграв весь матч, отримав жк)

9 тур (2.11) Неа Саламіна - Етнікос Ч: 7 (1+0)



В: 7 (1+0)

Німеччина (2-а Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи

форвард

26.07.1993 (27 років)

400 тис євро

Санкт-Паулі 5 тур (24.10) Дармштадт - Санкт-Паулі - 2:2

(вийшов на заміну на 65 хв)

6 тур (30.10) Гамбург - Санкт-Паулі - 2:2

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 4 (0+0)

Португалія (Прімейра)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк

форвард

24.04.1998 (22 роки)

150 тис євро

Боавішта 5 тур (25.10) Фамалікан - Боавішта - 2:2

(не потрапив в заявку на матч)

6 тур (2.11) Боавішта - Бенфіка Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Сербія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов

форвард

12.03.1991 (29 років)

400 тис євро

Раднік 12 тур (26.10) Металац - Раднік - 1:1

(вийшов на заміну на 62 хв)

13 тур (1.11) Раднік - Црвена Звезда - 1:4

(вийшов на заміну на 46 хв, 1 гол) Ч: 13 (3+1)

К: 1 (2+0)



В: 14 (5+1)

Туреччина (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артем Кравець

центр-форвард

3.06.1989 (31 рік)

700 тис євро

Коньяспор 6 тур (24.10) Газіантеп - Коньяспор - 1:0

(зіграв весь матч)

7 тур (1.11) Коньяспор - Башакшехір - 1:2

(зіграв весь матч, 1 гол) Ч: 5 (4+1)



В: 5 (4+1)

Микола Морозюк

правий захисник

17.01.1988 (32 роки)

650 тис євро

Різеспор 6 тур (26.10) Сівасспор - Різеспор - 0:2

(зіграв весь матч, отримав жк)

7 тур (1.11) Різеспор - Кайсеріспор - 1:0

(зіграв весь матч) Ч: 7 (0+1)



В: 7 (0+1)

Сергій Рибалка

опорний хавбек

1.04.1990 (30 років)

500 тис євро

Сівасспор ЛЄ 2 тур (29.10) Сівасспор - Маккабі Т.-А. - 1:2

(не потрапив в заявку на матч)

7 тур (2.11) Хатайспор - Сівасспор Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Хорватія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа

атакувальний хавбек

23.11.1988 (31 рік)

300 тис євро

Осієк 7 тур (3.10) Шибеник - Осієк - 0:2

(не потрапив в заявку на матч)

10 тур (31.10) Славен Белупо - Осієк - 0:1

(вийшов на заміну на 86 хв) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Чехія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький

центральний захисник

13.01.1994 (26 років)

250 тис євро

Банік 5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1

(провів весь матч в запасі)

6 тур (4.10) Банік - Славія - 0:1

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Максим Таловєров

центральний захисник

28.06.2000 (20 років)

200 тис євро

Динамо Ч.Б. 4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0

(зіграв весь матч)

6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б - 2:2

(зіграв весь матч) Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Тарас Качараба

центральний захисник

7.01.1995 (25 років)

750 тис євро

Слован 6 тур (4.10) Слован - Пржибрам - 3:0

(зіграв весь матч)

ЛЄ (22.10) Слован - Гент - 1:0

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 5 (0+0)

ЛЄ: 3 (0+0)



В: 8 (0+0)

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