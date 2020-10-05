Наші за кордоном: дубль Яремчука, асист Маліновського, гол Павлова

Слідкуємо за виступами українських футболістів у топ-20 європейських чемпіонатах

  • 05.10.2020 16:00
  • 28844 просмотра
  • 14 комментариев
Наші за кордоном: дубль Яремчука, асист Маліновського, гол Павлова
© ФК Гент. Роман Яремчук
Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.
 
Минулого тижня данський чемпіонат залишив вінгер Сергій Гринь, його клуб «Вайле» достроково розірвав контракт з українським нападником. В нинішньому сезоні Сергій зіграв лише одну гру за данську команду.
 
Нарешті відзначився результативністю форвард «Гента» Роман Яремчук. В поєдинку 8-го туру проти «Беєрсхота» (5:1), Роман забив два голи протягом  трьох хвилин, забезпечивши комфортну перевагу своєму клубові. Ці голи стали першими в поточному чемпіонаті для українського нападника.
 
Свій другий гол в сезоні забив Євген Павлов, який виступає в сербській Суперлізі. У поєдинку 10-го туру його «Раднік» грав на виїзді проти «Златибора». Український форвард вийшов на заміну в другому таймі та забив курйозний гол на 59 хвилині гри, скориставшись неузгодженістю голкіпера та захисника команди суперника.
 
Першу результативну дію в сезоні записав на свій рахунок наш представник в Серії А Руслан Маліновський. У виїзному поєдинку проти римського «Лаціо», Руслан зробив гольовий пас на Алехандро Гомеса, який забив четвертий гол у ворота «орлят».   
 
З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.
 
***

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
Австрия Австрія (Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро


ЛАСК

 ЛЄ кваліфайн (1.10) Спортінг - ЛАСК - 1:4
 (не потрапив в заявку на матч)
 4 тур (4.10) Рапід - ЛАКС - 3:0
(не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
24 млн євро
Манчестер
Сіті

 Кубок ліги 4 раунд (30.09) Барнлі - Манчестер Сіті - 0:3
 (не потрапив в заявку на матч)
 4 тур (3.10) Лідс - Манчестер Сіті - 1:1
 (не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
9,5 млн євро
Вест Хем		  Кубок ліги 4 раунд (30.09) Евертон - Вест Хем - 4:1
 (зіграв весь матч)
 4 тур (4.10) Лестер - Вест Хем - 0:3
(провів весь матч в запасі)		  Ч: 2 (0+0)
 КЛ: 3 (2+3)

 В: 5 (2+3)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Богдан Михайличенко
лівий захисник
21.03.1997 (23 роки)
1,5 млн євро
Андерлехт

 7 тур (27.09) Андерлехт - Ейпен - 1:1
 (зіграв весь матч)
 8 тур (4.10) Брюгге - Андерлехт - 3:0
 (зіграв весь матч)

  Ч: 7 (1+0)

 В: 7 (1+0)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3,2 млн євро
Брюгге

 7 тур (27.09) Брюгге- Серкль Брюгге - 2:1
 (вийшов на замну на 66 хв)
 8 тур (4.10) Брюгге - Андерлехт - 3:0
 (зіграв весь матч)

  Ч: 7 (0+2)

 В: 7 (0+2)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (24 роки)
9,5 млн євро
Гент

 ЛЧ кваліфайн (29.09) Динамо - Гент - 3:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 8 тур (4.10) Гент - Беєрсхот - 5:1
 (зіграв 78 хв, 2 голи)

  Ч: 6 (2+1)
 ЛЧ: 2 (1+0)

 В: 8 (3+1)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
2,4 млн євро
Гент		  ЛЧ кваліфайн (29.09) Динамо - Гент - 3:0
 (не потрапив в заявку на матч, дискваліфікація)
 8 тур (4.10) Гент - Беєрсхот - 5:1
(не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 5 (0+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)

 В: 7 (0+0)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,4 млн євро
Гент

 ЛЧ кваліфайн (29.09) Динамо - Гент - 3:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 8 тур (4.10) Гент - Беєрсхот - 5:1
(зіграв весь матч)

  Ч: 7 (2+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)

 В: 9 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
800 тис євро
Кортрейк
 

 7 тур (25.09) Кортрейк - Антверпен - 1:3
 (зіграв 86 хв)
 8 тур (3.10) Сент-Трюйден - Кортрейк - 0:0
 (зіграв весь матч) 

  Ч: 8 (0+0)

 В: 8 (0+0)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.08.1997 (23 роки)
800 тис євро


Мехелен

  7 тур (26.09) Мехелен - Сент-Трюйден - 2:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 8 тур (2.10) Антверпен - Мехелен - 4:1
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
1,3 млн євро 
Сент-Трюйден		  7 тур (26.09) Мехелен - Сент-Трюйден - 2:0
 (вийшов на заміну на 66 хв)
 8 тур (3.10) Сент-Трюйден - Кортрейк - 0:0
 (зіграв 81 хв)		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
500 тис євро
АЕК		  ЛЄ кваліфайн (1.10) АЕК - Вольфсбург - 2:1
 (зіграв весь матч)
 4 тур (4.10) Атромітос - АЕК - 1:0
 (зіграв 66 хв)

 Ч: 2 (0+0)
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 4 (0+0)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
АЕК		  ЛЄ кваліфайн (1.10) АЕК - Вольфсбург - 2:1
(зіграв весь матч)
 4 тур (4.10) Атромітос - АЕК - 1:0
(зіграв весь матч)

 Ч: 2 (0+0)
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 4 (0+0)

Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
50 тис євро
Яніна		  3 тур (27.09) Аріс - Яніна - 2:2
 (зіграв 46 хв, 1 гол)
 4 тур (4.10) Яніна - Олімпіакос - 1:1
 (зіграв 57 хв)		  Ч: 2 (1+0)

 В: 2 (1+0)
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро 
Вайле		  30 вересня 2020 року покинув команду

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
2,7 млн євро
Реал Мадрид		  4 тур (30.09) Реал - Вальядолід - 1:0
 (провів весь матч в запасі)
 5 тур (4.10) Леванте - Реал - 0:2
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 0
 
 В: 0
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
725 тис євро
Альбасете		  3 тур (26.09) Фуенлабрада - Альбасете - 1:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 4 тур (3.10) Альбасете - Ов'єдо - 1:1
 (вийшов на заміну на 70 хв)		  Ч: 4 (0+0)

 В: 4 (0+0)

Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
200 тис євро
Спортінг

 3 тур (26.09) Спортінг - Жирона - 2:0
 (зіграв весь матч)
 4 тур (4.10) Альмерія - Спортінг - 0:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)

  Ч: 4 (0+0)

 В: 4 (0+0)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
Аталанта		  1 тур (30.09) Лаціо - Аталанта - 1:4
 (зіграв весь матч, 1 асист)
 3 тур (4.10) Аталанта - Кальярі - 5:2
 (вийшов на заміну на 65 хв)		  Ч: 3 (0+1)

 В: 3 (0+1)
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
325 тис євро
Анортосіс

 ЛЄ 3 раунд (24.09) Базель - Анортосіс - 3:2
 (зіграв 78 хв)
 6 тур (3.10) Анортосіс - Олімпіакос - 2:0
 (провів весь матч в запасі)

  Ч: 2 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
400 тис євро
Пафос		  5 тур (28.09) Олімпіакос - Пафос - 2:1
 (зіграв весь матч)
 6 тур (3.10) Пафос - Неа Саламіна - 1:0
 (зіграв весь матч)

 Ч: 6 (-8)
 
 В: 6 (-8)

Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
Пафос		  5 тур (28.09) Олімпіакос - Пафос - 2:1
 (вийшов на заміну на 82 хв)
 6 тур (3.10) Пафос - Неа Саламіна - 1:0
(провів весь матч в запасі)

 Ч: 3 (0+0)
 
 В: 3 (0+0)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
150 тис євро
Енозіс		  5 тур (25.09) Карміотісса - Енозіс - 2:1
 (зіграв весь матч, 1 асист)
 6 тур (2.10) Енозіс - АЕК - 2:1
 (вийшов на заміну на 64 хв)		  Ч: 6 (0+1)

 В: 6 (0+1)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
Етнікос

 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
 (зіграв весь матч, 1 гол з пенальті)
 6 тур (3.10) Аполлон - Етнікос - 2:1
(не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 4 (1+0)

 В: 4 (1+0)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
Санкт-Паулі		  2 тур (27.09) Санкт-Паулі - Хайденхайм - 4:2
 (не потрапив в заявку на матч, травмований)
 3 тур (2.10) Зандхаузен - Санкт-Паулі - 1:0
 (вийшов на заміну на 46 хв)		  Ч: 2 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 2 (0+0)
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
Боавішта		  2 тур (26.09) Боавішта - Порту - 0:5
 (не потрапив в заявку на матч)
 3 тур (2.10) Морейренсе - Боавішта - 1:1
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
Раднік		  9 тур (26.09) Раднік - Рад - 4:2
 (вийшов на заміну на 65 хв)
 10 тур (4.10) Златібор - Раднік - 1:4
 (вийшов на заміну на 46 хв, 1 гол)		  Ч: 10 (2+1)

 В: 10 (2+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
500 тис євро
Коньяспор		  3 тур (27.09) Коньяспор - Бешикташ - 4:1
 (вийшов на заміну на 50 хв, 2 голи, 1 асист)
 4 тур (4.10) Денізліспор - Коньяспор - 0:0
 (зіграв 70 хв)		  Ч: 2 (2+1)

 В: 2 (2+1)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
650 тис євро
Різеспор		  3 тур (27.09) Різеспор - Аланьяспор - 1:1
 (зіграв весь матч)
 4 тур (3.10) Ерзурумспор - Різеспор - 0:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 4 (0+0)

 В: 4 (0+0)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
500 тис євро
Сівасспор		  3 тур (27.09) Сівасспор - Анкарагюджю - 0:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 5 тур (18.10) Кайсеріспор - Сівасспор		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
300 тис євро
Осієк		  6 тур (26.09) Осієк - Горіца - 2:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 7 тур (3.10) Шибеник - Осієк - 0:2
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
Банік		  5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1
 (провів весь матч в запасі)
 6 тур (4.10) Банік - Славія - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
 200 тис євро
Динамо Ч.Б.		  4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0
 (зіграв весь матч)
 6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б - 2:2
 (зіграв весь матч)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
750 тис євро
Слован		  ЛЄ кваліфан (1.10) Слован - АПОЕЛ - 1:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 6 тур (4.10) Слован - Пржибрам - 3:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 5 (0+0)
 ЛЄ: 3 (0+0)

 В: 8 (0+0)

Дивіться також:

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Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    0
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 13:35
    -7
    Это бревно ещё играет?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 15:24
    -7
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    я же написал что автор ДНОООО
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +5
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:51
    -9
    где Беларуський чемпионат.
    автор ДНООООО
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:50
    -6
    где Беларуський чемпионат
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Ссылка
    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +2
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +5
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
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    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +2
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
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    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
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    футфан
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
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    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
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    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
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    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    0
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
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    olexyn
    online
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
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    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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