Наші за кордоном: дебютний гол Кузика, повернення Зінченка, асист Філіппова

А український нападник «Сент-Трюйдена» віддав філігранний пас п'ятою на партнера по команді, який відкрив рахунок у матчі проти «Стандарда». Гра завершилась перемогою команди Олександра з рахунком 2:0.
І нарешті, в номінації «повернення тижня» відзначаємо першу появу на полі Олександра Зінченка у складі «Манчестер Сіті». У матчі проти «Вест Хема» (1:1) Олександр з'явився на полі за 12 хвилин до завершення поєдинку. Це перша поява Зінченка в поточному сезоні, востаннє він грав у футболці «городян» ще в липні місяці цього року.
У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
|Австрія (Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
|
ЛЄ 1 тур (22.10) Тоттенхем - ЛАСК - 3:0
|
Ч: 2 (0+0)
|Англія (Прем'єр-ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
20 млн євро
|
Манчестер
Сіті
|
ЛЧ 1 тур (21.10) Манчестер Сіт - Порту - 3:1
|
Ч: 1 (0+0)
|
Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
7,5 млн євро
|
Вест Хем
| 5 тур (18.10) Тоттенхем - Вест Хем - 3:3
(вийшов на заміну на 77 хв)
6 тур (24.10) Вест Хем - Манчестер Сіті - 1:1
(вийшов на заміну на 52 хв)
| Ч: 4 (0+0)
КЛ: 3 (2+3)
В: 7 (2+3)
|Бельгія (Ліга Жупіле)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
Андерлехт
|
9 тур (18.10) Андерлехт - Левен - 2:2
| Ч: 9 (1+1)
В: 9 (1+1)
|
Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3,5 млн євро
|
Брюгге
|
ЛЧ 1 тур (20.10) Зеніт - Брюгге - 1:2
| Ч: 9 (0+2)
ЛЧ: 1 (0+0)
В: 10 (0+2)
|
Роман Яремчук
форвард
27.11.1995 (24 роки)
11 млн євро
|
Гент
|
ЛЄ 1 тур (22.10) Слован - Гент - 1:0
| Ч: 7 (3+2)
ЛЧ: 2 (1+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 10 (4+2)
|
Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
2,2 млн євро
|
Гент
| ЛЄ 1 тур (22.10) Слован - Гент - 1:0
(провів весь матч в запасі)
10 тур (26.10) Гент - Генк
| Ч: 6 (0+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
В: 8 (0+0)
|
Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,2 млн євро
|
Гент
|
ЛЄ 1 тур (22.10) Слован - Гент - 1:0
| Ч: 8 (2+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 11 (2+0)
|
Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
|
Кортрейк
|
9 тур (17.10) Мехелен - Кортрейк - 1:2
| Ч: 9 (1+0)
В: 9 (1+0)
|
|
| 9 тур (17.10) Мехелен - Кортрейк - 1:2
(вийшов на заміну на 83 хв)
11 тур (31.10) Брюгге - Мехелен
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
1,3 млн євро
|
Сент-Трюйден
| 9 тур (17.10) Беєрсхот - Сент-Трюйден - 6:3
(зіграв 78 хв, 1 гол)
10 тур (25.10) Сент-Трюйден - Стандард - 2:0
(зіграв 85 хв, 1 асист)
| Ч: 4 (1+1)
В: 4 (1+1)
|Греція (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
500 тис євро
|
АЕК
| ЛЄ (22.10) Брага - АЕК - 3:0
(зіграв 61 хв)
6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)
|
Ч: 3 (0+0)
|
Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
|
АЕК
| ЛЄ (22.10) Брага - АЕК - 3:0
(зіграв весь матч)
6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1
(зіграв весь матч)
|
Ч: 4 (0+0)
|
Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
|
Яніна
| 1 тур (21.10) Аполлон - Яніна - 1:2
(вийшов на замну на 56 хв)
6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1
(вийшов на заміну на 60 хв)
| Ч: 5 (1+0)
В: 5 (1+0)
|Данія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро
|
Вайле
|30 вересня 2020 року покинув команду
|
Ч: 1 (0+0)
|Іспанія (Прімера)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
|
Реал Мадрид
| ЛЧ (21.10) Реал - Шахтар - 2:3
(провів весь матч в запасі)
7 тур (24.10) Барселона - Реал - 1:3
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 0
В: 0
|Іспанія (Сегунда)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
700 тис євро
|
Альбасете
| 7 тур (22.10) Мальорка - Альбасете - 0:0
(вийшов на заміну на 73 хв)
8 тур (25.10) Альбасете - Райо Валекано - 2:1
(зіграв 87 хв, 1 асист)
| Ч: 8 (1+1)
В: 8 (1+1)
|
Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
500 тис євро
|
Спортінг
|
7 тур (22.10) Малага - Спортінг - 1:0
| Ч: 6 (0+0)
В: 6 (0+0)
|Італія (Серія А)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Руслан Маліновський
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
|
Аталанта
| ЛЧ (21.10) Мідтьюлланн - Аталанта - 0:4
(не потрапив в заявку на матч)
5 тур (24.10) Аталанта - Сампдорія - 1:3
(вийшов на заміну на 63 хв, отримав жк)
| Ч: 5 (0+1)
В: 5 (0+1)
|Кіпр (Перший дивізіон)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Анортосіс
|
7 тур (17.10) Неа Саламіна - Анортосіс - 1:4
| Ч: 4 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
|
Пафос
| 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
(зіграв весь матч)
8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0
(зіграв весь матч)
|
Ч: 8 (-8)
|
Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
|
Пафос
| 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)
8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0
(зіграв весь матч, 1 гол)
|
Ч: 4 (1+0)
|
Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
|
Енозіс
| 7 тур (19.10) АЕЛ - Енозіс - 4:1
(зіграв весь матч, 1 асист)
8 тур (25.10) Омонія - Енозіс - 0:0
(вийшов на заміну на 75 хв)
| Ч: 8 (0+2)
В: 8 (0+2)
|
Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
|
Етнікос
|
7 тур (18.10) Етнікос - Омонія - 1:2
|
Ч: 6 (1+0)
|Німеччина (2-а Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Борис Тащи
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
|
Санкт-Паулі
| 4 тур (19.10) Санкт-Паулі - Нюрнберг - 2:2
(вийшов на заміну на 77 хв)
5 тур (24.10) Дармштадт - Санкт-Паулі - 2:2
(вийшов на заміну на 65 хв)
| Ч: 3 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 4 (0+0)
|Португалія (Прімейра)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
|
Боавішта
| 4 тур (19.10) Віторія - Гімарайнш - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)
5 тур (25.10) Фамалікан - Боавішта - 2:2
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Сербія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
|
Раднік
| Кубок Сербії 1 раунд (21.10) Кабел - Раднік - 3:4
(зіграв весь матч, 2 голи, отримав жк)
12 тур (26.10) Металац - Раднік
| Ч: 11 (2+1)
К: 1 (2+0)
В: 12 (4+1)
|Туреччина (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
700 тис євро
|
Коньяспор
| 5 тур (17.10) Коньяспор - Йені Малатьяспор - 1:1
(зіграв 85 хв, 1 гол)
6 тур (24.10) Газіантеп - Коньяспор - 1:0
(зіграв весь матч)
| Ч: 4 (3+1)
В: 4 (3+1)
|
Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
650 тис євро
|
Різеспор
| 5 тур (17.10) Різеспор - Анкарагюджю - 5:3
(зіграв весь матч, 1 асист)
6 тур (26.10) Сівасспор - Різеспор
| Ч: 5 (0+1)
В: 5 (0+1)
|
Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
500 тис євро
|
Сівасспор
| ЛЄ (22.10) Вільяреал - Сівасспор - 5:3
(не потрапив в заявку на матч)
6 тур (26.10) Сівасспор - Різеспор
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Хорватія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
300 тис євро
|
Осієк
| 7 тур (3.10) Шибеник - Осієк - 0:2
(не потрапив в заявку на матч)
8 тур (18.10) Осієк - Локомотіва
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Чехія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
|
Банік
| 5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1
(провів весь матч в запасі)
6 тур (4.10) Банік - Славія - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
200 тис євро
|
Динамо Ч.Б.
| 4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0
(зіграв весь матч)
6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б - 2:2
(зіграв весь матч)
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
750 тис євро
|
Слован
| 6 тур (4.10) Слован - Пржибрам - 3:0
(зіграв весь матч)
ЛЄ (22.10) Слован - Гент - 1:0
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 5 (0+0)
ЛЄ: 3 (0+0)
В: 8 (0+0)
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Денис Шаховец, Sport.ua
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НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
автор ДНООООО
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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