Наші за кордоном: дебютний гол Кузика, повернення Зінченка, асист Філіппова

Слідкуємо за виступами українських футболістів у топ-20 європейських чемпіонатах

  • 26.10.2020 13:00
  • 39568 просмотров
  • 16 комментариев
Наші за кордоном: дебютний гол Кузика, повернення Зінченка, асист Філіппова
© ФК Пафос. Орест Кузик
Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.
 
Минулого тижня вдалі дії українських легіонерів звернули нашу увагу до чемпіонату Кіпру. Найбільш українську команду «Пафос», за яку виступають Артур Рудько і Орест Кузик, напередодні очолив український фахівець Дмитро Михайленко. І вже в першій грі під керівництвом екс-тренера «Дніпра-1», його команда розтрощила «Картміотісс» (3:0). Справжнім героєм поєдинку став Орест Кузик, який забив свій дебютний гол за кіпрську команду і постійно створював небезпечні моменти біля воріт суперника. А голкіпер «Пафоса» Артур Рудько збільшив свою «суху» серію до трьох матчів.
 
Знову порадував результативною грою Євген Павлов, який виступає за сербський «Раднік». У поєдинку 1/16 Кубка Сербії його команда грала проти «Кабел Нові Сад» (4:3). Український форвард відіграв весь поєдинок, у якому відзначився дублем та допоміг «Радніку» вийти до наступного раунду турніру.
 
По гольовому асисту записали на свій рахунок Роман Зозуля і Олександр Філіппов. Форвард іспанського «Альбасете» віддав гольову передачу у грі проти принципового суперника «Райо Вальєкано» (2:1).

А український нападник «Сент-Трюйдена» віддав філігранний пас п'ятою на партнера по команді, який відкрив рахунок у матчі проти «Стандарда». Гра завершилась перемогою команди Олександра з рахунком 2:0.

І нарешті, в номінації «повернення тижня» відзначаємо першу появу на полі Олександра Зінченка у складі «Манчестер Сіті». У матчі проти «Вест Хема» (1:1) Олександр з'явився на полі за 12 хвилин до завершення поєдинку. Це перша поява Зінченка в поточному сезоні, востаннє він грав у футболці «городян» ще в липні місяці цього року.    
 
З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.
 
***

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
Австрия Австрія (Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро


ЛАСК

 ЛЄ 1 тур (22.10) Тоттенхем - ЛАСК - 3:0
 (провів весь матч в запасі)
 5 тур (25.10) ЛАСК - Санкт-Пельтен - 4:0
 (вийшов на заміну на 67 хв)

 Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
20 млн євро
Манчестер
Сіті

 ЛЧ 1 тур (21.10) Манчестер Сіт - Порту - 3:1
 (провів весь матч в запасі)
 6 тур (24.10) Вест Хем - Манчестер Сіті - 1:1
 (вийшов на заміну на 78 хв)

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
7,5 млн євро
Вест Хем		  5 тур (18.10) Тоттенхем - Вест Хем - 3:3
 (вийшов на заміну на 77 хв)
 6 тур (24.10) Вест Хем - Манчестер Сіті - 1:1
 (вийшов на заміну на 52 хв)		  Ч: 4 (0+0)
 КЛ: 3 (2+3)

 В: 7 (2+3)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Богдан Михайличенко
лівий захисник
21.03.1997 (23 роки)
2,5 млн євро
Андерлехт

 9 тур (18.10) Андерлехт - Левен - 2:2
 (зіграв весь матч, 1 асист)
 10 тур (23.10) Кортрейк - Андерлехт - 1:3
 (зіграв весь матч, отримав жк)

  Ч: 9 (1+1)

 В: 9 (1+1)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3,5 млн євро
Брюгге

 ЛЧ 1 тур (20.10) Зеніт - Брюгге - 1:2
 (зіграв весь матч)
 10 тур (24.10) Левен - Брюгге - 2:1
 (зіграв 69 хв, отримав жк) 

  Ч: 9 (0+2)
 ЛЧ: 1 (0+0)

 В: 10 (0+2)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (24 роки)
11 млн євро
Гент

 ЛЄ 1 тур (22.10) Слован - Гент - 1:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 10 тур (26.10) Гент - Генк

  Ч: 7 (3+2)
 ЛЧ: 2 (1+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 10 (4+2)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
2,2 млн євро
Гент		  ЛЄ 1 тур (22.10) Слован - Гент - 1:0
 (провів весь матч в запасі)
 10 тур (26.10) Гент - Генк		  Ч: 6 (0+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)

 В: 8 (0+0)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,2 млн євро
Гент

 ЛЄ 1 тур (22.10) Слован - Гент - 1:0
 (вийшов на заміну на 87 хв)
 10 тур (26.10) Гент - Генк

  Ч: 8 (2+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 11 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
Кортрейк
 

 9 тур (17.10) Мехелен - Кортрейк - 1:2
 (зіграв весь матч, 1 гол)
 10 тур (23.10) Кортрейк - Андерлехт - 1:3
 (не потрапив в заявку на матч)

  Ч: 9 (1+0)

 В: 9 (1+0)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.08.1997 (23 роки)
800 тис євро


Мехелен

  9 тур (17.10) Мехелен - Кортрейк - 1:2
 (вийшов на заміну на 83 хв)
 11 тур (31.10) Брюгге - Мехелен		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
1,3 млн євро 
Сент-Трюйден		  9 тур (17.10) Беєрсхот - Сент-Трюйден - 6:3
 (зіграв 78 хв, 1 гол)
 10 тур (25.10) Сент-Трюйден - Стандард - 2:0
 (зіграв 85 хв, 1 асист)		  Ч: 4 (1+1)

 В: 4 (1+1)
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
500 тис євро
АЕК		  ЛЄ (22.10) Брага - АЕК - 3:0
 (зіграв 61 хв)
 6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 3 (0+0)
 ЛЄ: 3 (0+0)

 В: 6 (0+0)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
АЕК		  ЛЄ (22.10) Брага - АЕК - 3:0
(зіграв весь матч)
 6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1
 (зіграв весь матч)

 Ч: 4 (0+0)
 ЛЄ: 3 (0+0)

 В: 7 (0+0)

Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
Яніна		  1 тур (21.10) Аполлон - Яніна - 1:2
 (вийшов на замну на 56 хв)
 6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1
 (вийшов на заміну на 60 хв)		  Ч: 5 (1+0)

 В: 5 (1+0)
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро 
Вайле		  30 вересня 2020 року покинув команду 

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
Реал Мадрид		  ЛЧ (21.10) Реал - Шахтар - 2:3
 (провів весь матч в запасі)
 7 тур (24.10) Барселона - Реал - 1:3
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 0
 
 В: 0
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
700 тис євро
Альбасете		  7 тур (22.10) Мальорка - Альбасете - 0:0
 (вийшов на заміну на 73 хв)
 8 тур (25.10) Альбасете - Райо Валекано - 2:1
 (зіграв 87 хв, 1 асист)		  Ч: 8 (1+1)

 В: 8 (1+1)

Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
500 тис євро
Спортінг

 7 тур (22.10) Малага - Спортінг - 1:0
 (провів весь матч в запасі)
 8 тур (25.10) Спортінг - Понферрадіна - 2:1
 (провів весь матч в запасі)

  Ч: 6 (0+0)

 В: 6 (0+0)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
Аталанта		  ЛЧ (21.10) Мідтьюлланн - Аталанта - 0:4
 (не потрапив в заявку на матч)
 5 тур (24.10) Аталанта - Сампдорія - 1:3
 (вийшов на заміну на 63 хв, отримав жк) 		  Ч: 5 (0+1)

 В: 5 (0+1)
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
Анортосіс

 7 тур (17.10) Неа Саламіна - Анортосіс - 1:4
 (вийшов на заміну на 76 хв)
 8 тур (25.10) Анортосіс - АПОЕЛ - 2:0
 (вийшов на заміну на 49 хв)

  Ч: 4 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 5 (0+0)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
Пафос		  7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
 (зіграв весь матч)
 8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0
 (зіграв весь матч)

 Ч: 8 (-8)
 
 В: 8 (-8)

Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
Пафос		  7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0
 (зіграв весь матч, 1 гол)

 Ч: 4 (1+0)
 
 В: 4 (1+0)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
Енозіс		  7 тур (19.10) АЕЛ - Енозіс - 4:1
 (зіграв весь матч, 1 асист)
 8 тур (25.10) Омонія - Енозіс - 0:0
 (вийшов на заміну на 75 хв)		  Ч: 8 (0+2)

 В: 8 (0+2)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
Етнікос

 7 тур (18.10) Етнікос - Омонія - 1:2
 (зіграв 60 хв)
 8 тур (25.10) Етнікос - Олімпіакос - 1:3
 (зіграв весь матч, отримав жк)

 Ч: 6 (1+0)

 В: 6 (1+0)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
Санкт-Паулі		  4 тур (19.10) Санкт-Паулі - Нюрнберг - 2:2
 (вийшов на заміну на 77 хв)
 5 тур (24.10) Дармштадт - Санкт-Паулі - 2:2
 (вийшов на заміну на 65 хв)		  Ч: 3 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 4 (0+0)
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
Боавішта		  4 тур (19.10) Віторія - Гімарайнш - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 5 тур (25.10) Фамалікан - Боавішта - 2:2
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
Раднік		  Кубок Сербії 1 раунд (21.10) Кабел - Раднік - 3:4
 (зіграв весь матч, 2 голи, отримав жк) 
 12 тур (26.10) Металац - Раднік		  Ч: 11 (2+1)
 К: 1 (2+0)

 В: 12 (4+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
700 тис євро
Коньяспор		  5 тур (17.10) Коньяспор - Йені Малатьяспор - 1:1
 (зіграв 85 хв, 1 гол)
 6 тур (24.10) Газіантеп - Коньяспор - 1:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 4 (3+1)

 В: 4 (3+1)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
650 тис євро
Різеспор		  5 тур (17.10) Різеспор - Анкарагюджю - 5:3
 (зіграв весь матч, 1 асист)
 6 тур (26.10) Сівасспор - Різеспор		  Ч: 5 (0+1)

 В: 5 (0+1)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
500 тис євро
Сівасспор		  ЛЄ (22.10) Вільяреал - Сівасспор - 5:3
 (не потрапив в заявку на матч)
 6 тур (26.10) Сівасспор - Різеспор		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
300 тис євро
Осієк		  7 тур (3.10) Шибеник - Осієк - 0:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 8 тур (18.10) Осієк - Локомотіва		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
Банік		  5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1
 (провів весь матч в запасі)
 6 тур (4.10) Банік - Славія - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
 200 тис євро
Динамо Ч.Б.		  4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0
 (зіграв весь матч)
 6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б - 2:2
 (зіграв весь матч)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
750 тис євро
Слован		  6 тур (4.10) Слован - Пржибрам - 3:0
 (зіграв весь матч)
 ЛЄ (22.10) Слован - Гент - 1:0
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 5 (0+0)
 ЛЄ: 3 (0+0)

 В: 8 (0+0)

Дивіться також:

Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19

Статистика українських легіонерів в сезоні-2019/20

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Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    0
    А где Петряк?
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 19.10.2020 12:50
    +2
    Ярмолу не внесли до статистики, хоча в другому голі молотків він взяв участь: саме після його пасу Коуфал прострілив на автогол Санчеса. Слід визнати, що всі голи молотків шпорам були з навали; та Ярмола відзначився в іншому: в компенсований час (90+2') пробіг за Бейлом метрів 70, наздогнав його і в силовій боротьбі плече-в-плече завадив прицільно пробити і зробити рахунок 4:2. 3:3 стало на 90+4'хв. Кому цікаво, може подивитися офіційний он-лайн: https://www.flashscore.ua/match/2uRaIBHP/#
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    +1
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 13:35
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    Это бревно ещё играет?
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 15:24
    -7
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    я же написал что автор ДНОООО
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +7
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:51
    -11
    где Беларуський чемпионат.
    автор ДНООООО
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:50
    -5
    где Беларуський чемпионат
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    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +2
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
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    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
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    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +7
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
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    olexyn
      olexyn, 19.10.2020 12:50
    +2
    Ярмолу не внесли до статистики, хоча в другому голі молотків він взяв участь: саме після його пасу Коуфал прострілив на автогол Санчеса. Слід визнати, що всі голи молотків шпорам були з навали; та Ярмола відзначився в іншому: в компенсований час (90+2') пробіг за Бейлом метрів 70, наздогнав його і в силовій боротьбі плече-в-плече завадив прицільно пробити і зробити рахунок 4:2. 3:3 стало на 90+4'хв. Кому цікаво, може подивитися офіційний он-лайн: https://www.flashscore.ua/match/2uRaIBHP/#
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    Limb-Ur
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
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    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +2
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
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    olexyn
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    +1
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
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    футфан
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
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    dd dent
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
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    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
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    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    0
    А где Петряк?
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    olexyn
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
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    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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