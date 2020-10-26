Наші за кордоном: дебютний гол Кузика, повернення Зінченка, асист Філіппова

Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.



Знову порадував результативною грою Євген Павлов, який виступає за сербський «Раднік». У поєдинку 1/16 Кубка Сербії його команда грала проти «Кабел Нові Сад» (4:3). Український форвард відіграв весь поєдинок, у якому відзначився дублем та допоміг «Радніку» вийти до наступного раунду турніру.

По гольовому асисту записали на свій рахунок Роман Зозуля і Олександр Філіппов. Форвард іспанського «Альбасете» віддав гольову передачу у грі проти принципового суперника «Райо Вальєкано» (2:1).

З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.

***



У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.

Ч - Чемпіонат К - Кубок СК - Суперкубок КЛ - Кубок ліги ЛЧ - Ліга чемпіонів ЛЄ - Ліга Європи В - всього

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Австрія (Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Чеберко

центральний захисник

23.01.1998 (22 роки)

900 тис євро

ЛАСК ЛЄ 1 тур (22.10) Тоттенхем - ЛАСК - 3:0

(провів весь матч в запасі)

5 тур (25.10) ЛАСК - Санкт-Пельтен - 4:0

(вийшов на заміну на 67 хв) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Англія (Прем'єр-ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко

лівий захисник

15.12.1996 (23 роки)

20 млн євро

Манчестер

Сіті ЛЧ 1 тур (21.10) Манчестер Сіт - Порту - 3:1

(провів весь матч в запасі)

6 тур (24.10) Вест Хем - Манчестер Сіті - 1:1

(вийшов на заміну на 78 хв) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Андрій Ярмоленко

правий вінгер

23.10.1989 (30 років)

7,5 млн євро

Вест Хем 5 тур (18.10) Тоттенхем - Вест Хем - 3:3

(вийшов на заміну на 77 хв)

6 тур (24.10) Вест Хем - Манчестер Сіті - 1:1

(вийшов на заміну на 52 хв) Ч: 4 (0+0)

КЛ: 3 (2+3)



В: 7 (2+3)

Бельгія (Ліга Жупіле)

Греція (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский

центральний захисник

7.11.1986 (33 роки)

500 тис євро

АЕК ЛЄ (22.10) Брага - АЕК - 3:0

(зіграв 61 хв)

6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 3 (0+0)

ЛЄ: 3 (0+0)



В: 6 (0+0)

Євген Шахов

центральний хавбек

30.11.1990 (29 років)

1,5 млн євро

АЕК ЛЄ (22.10) Брага - АЕК - 3:0

(зіграв весь матч)

6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1

(зіграв весь матч) Ч: 4 (0+0)

ЛЄ: 3 (0+0)



В: 7 (0+0)

Владислав Наумець

лівий півзахисник

7.03.1999 (21 рік)

350 тис євро

Яніна 1 тур (21.10) Аполлон - Яніна - 1:2

(вийшов на замну на 56 хв)

6 тур (25.10) Яніна - АЕК - 0:1

(вийшов на заміну на 60 хв) Ч: 5 (1+0)



В: 5 (1+0)

Данія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь

лівий вінгер

6.06.1994 (26 років)

300 тис євро

Вайле 30 вересня 2020 року покинув команду Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Іспанія (Прімера)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін

голкіпер

11.02.1999 (21 рік)

3 млн євро

Реал Мадрид ЛЧ (21.10) Реал - Шахтар - 2:3

(провів весь матч в запасі)

7 тур (24.10) Барселона - Реал - 1:3

(провів весь матч в запасі) Ч: 0



В: 0

Іспанія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля

форвард

17.11.1989 (30 років)

700 тис євро

Альбасете 7 тур (22.10) Мальорка - Альбасете - 0:0

(вийшов на заміну на 73 хв)

8 тур (25.10) Альбасете - Райо Валекано - 2:1

(зіграв 87 хв, 1 асист) Ч: 8 (1+1)



В: 8 (1+1)

Богдан Мілованов

правий захисник

19.04.1998 (22 роки)

500 тис євро

Спортінг 7 тур (22.10) Малага - Спортінг - 1:0

(провів весь матч в запасі)

8 тур (25.10) Спортінг - Понферрадіна - 2:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 6 (0+0)



В: 6 (0+0)

Італія (Серія А)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський

центральний хавбек

4.05.1993 (27 років)

21 млн євро

Аталанта ЛЧ (21.10) Мідтьюлланн - Аталанта - 0:4

(не потрапив в заявку на матч)

5 тур (24.10) Аталанта - Сампдорія - 1:3

(вийшов на заміну на 63 хв, отримав жк) Ч: 5 (0+1)



В: 5 (0+1)

Кіпр (Перший дивізіон)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін

лівий захисник

9.05.1988 (32 роки)

400 тис євро

Анортосіс 7 тур (17.10) Неа Саламіна - Анортосіс - 1:4

(вийшов на заміну на 76 хв)

8 тур (25.10) Анортосіс - АПОЕЛ - 2:0

(вийшов на заміну на 49 хв) Ч: 4 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 5 (0+0)

Артур Рудько

воротар

7.05.1992 (28 років)

500 тис євро

Пафос 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1

(зіграв весь матч)

8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0

(зіграв весь матч) Ч: 8 (-8)



В: 8 (-8)

Орест Кузик

лівий вінгер

17.05.1995 (25 років)

300 тис євро

Пафос 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1

(не потрапив в заявку на матч)

8 тур (23.10) Пафос - Карміотісса - 3:0

(зіграв весь матч, 1 гол) Ч: 4 (1+0)



В: 4 (1+0)

Ілля Марковський

центр-форвард

6.06.1997 (23 роки)

200 тис євро

Енозіс 7 тур (19.10) АЕЛ - Енозіс - 4:1

(зіграв весь матч, 1 асист)

8 тур (25.10) Омонія - Енозіс - 0:0

(вийшов на заміну на 75 хв) Ч: 8 (0+2)



В: 8 (0+2)

Ігор Худоб'як

атакувальний хавбек

20.02.1985 (35 років)

150 тис євро

Етнікос 7 тур (18.10) Етнікос - Омонія - 1:2

(зіграв 60 хв)

8 тур (25.10) Етнікос - Олімпіакос - 1:3

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 6 (1+0)



В: 6 (1+0)

Німеччина (2-а Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи

форвард

26.07.1993 (27 років)

400 тис євро

Санкт-Паулі 4 тур (19.10) Санкт-Паулі - Нюрнберг - 2:2

(вийшов на заміну на 77 хв)

5 тур (24.10) Дармштадт - Санкт-Паулі - 2:2

(вийшов на заміну на 65 хв) Ч: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 4 (0+0)

Португалія (Прімейра)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк

форвард

24.04.1998 (22 роки)

150 тис євро

Боавішта 4 тур (19.10) Віторія - Гімарайнш - 0:1

(не потрапив в заявку на матч)

5 тур (25.10) Фамалікан - Боавішта - 2:2

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Сербія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов

форвард

12.03.1991 (29 років)

400 тис євро

Раднік Кубок Сербії 1 раунд (21.10) Кабел - Раднік - 3:4

(зіграв весь матч, 2 голи, отримав жк)

12 тур (26.10) Металац - Раднік Ч: 11 (2+1)

К: 1 (2+0)



В: 12 (4+1)

Туреччина (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артем Кравець

центр-форвард

3.06.1989 (31 рік)

700 тис євро

Коньяспор 5 тур (17.10) Коньяспор - Йені Малатьяспор - 1:1

(зіграв 85 хв, 1 гол)

6 тур (24.10) Газіантеп - Коньяспор - 1:0

(зіграв весь матч) Ч: 4 (3+1)



В: 4 (3+1)

Микола Морозюк

правий захисник

17.01.1988 (32 роки)

650 тис євро

Різеспор 5 тур (17.10) Різеспор - Анкарагюджю - 5:3

(зіграв весь матч, 1 асист)

6 тур (26.10) Сівасспор - Різеспор Ч: 5 (0+1)



В: 5 (0+1)

Сергій Рибалка

опорний хавбек

1.04.1990 (30 років)

500 тис євро

Сівасспор ЛЄ (22.10) Вільяреал - Сівасспор - 5:3

(не потрапив в заявку на матч)

6 тур (26.10) Сівасспор - Різеспор Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Хорватія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа

атакувальний хавбек

23.11.1988 (31 рік)

300 тис євро

Осієк 7 тур (3.10) Шибеник - Осієк - 0:2

(не потрапив в заявку на матч)

8 тур (18.10) Осієк - Локомотіва Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Чехія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький

центральний захисник

13.01.1994 (26 років)

250 тис євро

Банік 5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1

(провів весь матч в запасі)

6 тур (4.10) Банік - Славія - 0:1

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Максим Таловєров

центральний захисник

28.06.2000 (20 років)

200 тис євро

Динамо Ч.Б. 4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0

(зіграв весь матч)

6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б - 2:2

(зіграв весь матч) Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Тарас Качараба

центральний захисник

7.01.1995 (25 років)

750 тис євро

Слован 6 тур (4.10) Слован - Пржибрам - 3:0

(зіграв весь матч)

ЛЄ (22.10) Слован - Гент - 1:0

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 5 (0+0)

ЛЄ: 3 (0+0)



В: 8 (0+0)

Дивіться також :

Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19

Статистика українських легіонерів в сезоні-2019/20