Наші за кордоном: дебютні голи Філіппова і Макаренка, 1+1 від Яремчука

Слідкуємо за виступами українських футболістів у топ-20 європейських чемпіонатах

  • 19.10.2020 12:00
  • 32223 просмотра
  • 15 комментариев
Наші за кордоном: дебютні голи Філіппова і Макаренка, 1+1 від Яремчука
© ФК Гент. Роман Яремчук
Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.
 
Минулого тижня порадували уболівальників своїми результативними діями українські легіонери, які виступають в провідних європейських чемпіонатах. Справжню гольову феєрію видали наші бомбардири, але про все по порядку.
 
В 9-му турі Ліги Жупіле, де виступає найбільша українська «колонія», три голи на рахунку наших футболістів. Свій перший гол в сезоні забив новачок «Сент-Трюйдена» Олександр Філіппов. Ця знакова подія для нашого футболіста сталася у гостьовому поєдинку проти «Беєрсхота». Для дебютного м'яча українцю знадобились три матчі.
 
Значно довше чекав на свій перший гол в першому дивізіоні Бельгії Євген Макаренко. У матчі проти команди Мар'яна Шведа «Мехелена», хавбек «Кортрейка» забив переможний гол. На свій перший м'яч в Бельгії Євген чекав три роки.
 
Продовжив свою гольову серію форвард «Гента» Роман Яремчук. У матчі з «Серкль Брюгге» Роман реалізував пенальті та віддав гольовий пас на партнера по команді.
 
Також гол з одинадцятиметрового записав до свого активу Роман Зозуля. Його «Альбасете» здобув розгромну перемогу над «Алькорном» (3:0), а український форвард реалізував пенальті в другому таймі, встановивши остаточний рахунок у матчі.
 
Артем Кравець став героєм поєдинку між його «Коньяспором» та «Йені Матальяспором» (1:1). Український форвард вийшов в стартовому складі та зрівняв рахунок наприкінці гри, врятувавши свою команду від поразки. Тепер на рахунку Артема три голи в трьох поєдинках.
 
Першу результативну дію записав до свого активу Микола Морозюк. У 5-му турі «Різеспор» переміг «Анкарагюджю» (5:3), а український захисник зробив асист на партнера по команді.
 
З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.
 
***

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
Австрия Австрія (Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро


ЛАСК

 4 тур (4.10) Рапід - ЛАКС - 3:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 Кубок Австрії 2 раунд (17.10) ЛАСК - Вергль - 3:0
(провів весь матч в запасі)

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
20 млн євро
Манчестер
Сіті

 4 тур (3.10) Лідс - Манчестер Сіті - 1:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 5 тур (17.10) Манчестер Сіті - Арсенал - 1:0
 (не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
7,5 млн євро
Вест Хем		  4 тур (4.10) Лестер - Вест Хем - 0:3
 (провів весь матч в запасі)
 5 тур (18.10) Тоттенхем - Вест Хем - 3:3
 (вийшов на заміну на 77 хв)		  Ч: 3 (0+0)
 КЛ: 3 (2+3)

 В: 6 (2+3)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Богдан Михайличенко
лівий захисник
21.03.1997 (23 роки)
2,5 млн євро
Андерлехт

 8 тур (4.10) Брюгге - Андерлехт - 3:0
 (зіграв весь матч)
 9 тур (18.10) Андерлехт - Левен - 2:2
 (зіграв весь матч, 1 асист)

  Ч: 8 (1+1)

 В: 8 (1+1)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3,5 млн євро
Брюгге

 8 тур (4.10) Брюгге - Андерлехт - 3:0
 (зіграв весь матч)
 9 тур (17.10) Стандард - Брюгге - 1:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 8 (0+2)

 В: 8 (0+2)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (24 роки)
11 млн євро
Гент

 8 тур (4.10) Гент - Беєрсхот - 5:1
 (зіграв 78 хв, 2 голи)
 9 тур (17.10) Серкль Брюгге - Гент - 5:2
 (зіграв весь матч, 1 гол з пенальті, 1 асист)

  Ч: 7 (3+2)
 ЛЧ: 2 (1+0)

 В: 9 (4+2)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
2,2 млн євро
Гент		  8 тур (4.10) Гент - Беєрсхот - 5:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 9 тур (17.10) Серкль Брюгге - Гент - 5:2
(вийшов на заміну на 62 хв)		  Ч: 6 (0+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)

 В: 8 (0+0)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,2 млн євро
Гент

 8 тур (4.10) Гент - Беєрсхот - 5:1
 (зіграв весь матч)
 9 тур (17.10) Серкль Брюгге - Гент - 5:2
(зіграв весь матч)

  Ч: 8 (2+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)

 В: 10 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
Кортрейк
 

 8 тур (3.10) Сент-Трюйден - Кортрейк - 0:0
 (зіграв весь матч) 
 9 тур (17.10) Мехелен - Кортрейк - 1:2
 (зіграв весь матч, 1 гол)

  Ч: 9 (1+0)

 В: 9 (1+0)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.08.1997 (23 роки)
800 тис євро


Мехелен

  8 тур (2.10) Антверпен - Мехелен - 4:1
 (провів весь матч в запасі)
 9 тур (17.10) Мехелен - Кортрейк - 1:2
 (вийшов на заміну на 83 хв)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
1,3 млн євро 
Сент-Трюйден		  8 тур (3.10) Сент-Трюйден - Кортрейк - 0:0
 (зіграв 81 хв)
 9 тур (17.10) Беєрсхот - Сент-Трюйден - 6:3
 (зіграв 78 хв, 1 гол)		  Ч: 3 (1+0)

 В: 3 (1+0)
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
500 тис євро
АЕК		  4 тур (4.10) Атромітос - АЕК - 1:0
 (зіграв 66 хв)
 5 тур (17.10) АЕК - ПАОК - 1:1
 (зіграв весь матч)

 Ч: 3 (0+0)
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 5 (0+0)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
АЕК		  4 тур (4.10) Атромітос - АЕК - 1:0
 (зіграв весь матч)
 5 тур (17.10) АЕК - ПАОК - 1:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)

 Ч: 3 (0+0)
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 5 (0+0)

Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
Яніна		  4 тур (4.10) Яніна - Олімпіакос - 1:1
 (зіграв 57 хв)
 5 тур (17.10) Волос - Яніна - 2:1
 (зіграв 61 хв)		  Ч: 3 (1+0)

 В: 3 (1+0)
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро 
Вайле		  30 вересня 2020 року покинув команду 

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
Реал Мадрид		  5 тур (4.10) Леванте - Реал - 0:2
 (провів весь матч в запасі)
 6 тур (17.10) Реал - Кадіс - 0:1
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 0
 
 В: 0
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
700 тис євро
Альбасете		  5 тур (11.10) Сарагоса - Альбасете - 1:0
 (зіграв 84 хв)
 6 тур (17.10) Альбасете - Сабадель - 3:0
 (зіграв 65 хв, 1 гол з пенальті)		  Ч: 6 (1+0)

 В: 6 (1+0)

Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
500 тис євро
Спортінг

 5 тур (11.10) Ов'єдо - Спортінг - 1:0
 (зіграв 76 хв)
 6 тур (18.10) Спортінг - Тенеріфе - 1:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 6 (0+0)

 В: 6 (0+0)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
Аталанта		  3 тур (4.10) Аталанта - Кальярі - 5:2
 (вийшов на заміну на 65 хв)
 4 тур (17.10) Наполі - Аталанта - 4:1
 (вийшов на заміну на 63 хв)		  Ч: 4 (0+1)

 В: 4 (0+1)
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
Анортосіс

 6 тур (3.10) Анортосіс - Олімпіакос - 2:0
 (провів весь матч в запасі)
 7 тур (17.10) Неа Саламіна - Анортосіс - 1:4
 (вийшов на заміну на 76 хв)

  Ч: 3 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 4 (0+0)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
Пафос		  6 тур (3.10) Пафос - Неа Саламіна - 1:0
 (зіграв весь матч)
 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
 (зіграв весь матч)

 Ч: 7 (-8)
 
 В: 7 (-8)

Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
Пафос		  6 тур (3.10) Пафос - Неа Саламіна - 1:0
 (провів весь матч в запасі)
 7 тур (18.10) АПОЕЛ - Пафос - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 3 (0+0)
 
 В: 3 (0+0)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
Енозіс		  6 тур (2.10) Енозіс - АЕК - 2:1
 (вийшов на заміну на 64 хв)
 7 тур (19.10) АЕЛ - Енозіс		  Ч: 6 (0+1)

 В: 6 (0+1)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
Етнікос

 6 тур (3.10) Аполлон - Етнікос - 2:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 7 тур (18.10) Етнікос - Омонія - 1:2
 (зіграв 60 хв)

 Ч: 5 (1+0)

 В: 5 (1+0)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
Санкт-Паулі		  3 тур (2.10) Зандхаузен - Санкт-Паулі - 1:0
 (вийшов на заміну на 46 хв)
 4 тур (19.10) Санкт-Паулі - Нюрнберг		  Ч: 1 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 2 (0+0)
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
Боавішта		  3 тур (2.10) Морейренсе - Боавішта - 1:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 4 тур (19.10) Віторія - Гімарайнш		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
Раднік		  10 тур (4.10) Златібор - Раднік - 1:4
 (вийшов на заміну на 46 хв, 1 гол)
 11 тур (16.10) Раднік - Бачка - 1:0
 (вийшов на заміну на 56 хв)		  Ч: 11 (2+1)

 В: 11 (2+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
700 тис євро
Коньяспор		  4 тур (4.10) Денізліспор - Коньяспор - 0:0
 (зіграв 70 хв)
 5 тур (17.10) Коньяспор - Йені Малатьяспор - 1:1
 (зіграв 85 хв, 1 гол)		  Ч: 3 (3+1)

 В: 3 (3+1)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
650 тис євро
Різеспор		  4 тур (3.10) Ерзурумспор - Різеспор - 0:0
 (зіграв весь матч)
 5 тур (17.10) Різеспор - Анкарагюджю - 5:3
 (зіграв весь матч, 1 асист)		  Ч: 5 (0+1)

 В: 5 (0+1)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
500 тис євро
Сівасспор		  3 тур (27.09) Сівасспор - Анкарагюджю - 0:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 5 тур (18.10) Кайсеріспор - Сівасспор - 1:3
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
300 тис євро
Осієк		  7 тур (3.10) Шибеник - Осієк - 0:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 8 тур (18.10) Осієк - Локомотіва		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
Банік		  5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1
 (провів весь матч в запасі)
 6 тур (4.10) Банік - Славія - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
 200 тис євро
Динамо Ч.Б.		  4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0
 (зіграв весь матч)
 6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б - 2:2
 (зіграв весь матч)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
750 тис євро
Слован		  ЛЄ кваліфан (1.10) Слован - АПОЕЛ - 1:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 6 тур (4.10) Слован - Пржибрам - 3:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 5 (0+0)
 ЛЄ: 3 (0+0)

 В: 8 (0+0)

Дивіться також:

Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19

Статистика українських легіонерів в сезоні-2019/20

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Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 12:27
    0
    И только бревноленко бревно.
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    0
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 13:35
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    Это бревно ещё играет?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 15:24
    -7
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    я же написал что автор ДНОООО
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +5
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:51
    -9
    где Беларуський чемпионат.
    автор ДНООООО
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:50
    -6
    где Беларуський чемпионат
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Ссылка
    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +2
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
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    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
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    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +5
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
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    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +2
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
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    футфан
    online
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
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    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
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    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 12:27
    0
    И только бревноленко бревно.
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    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    0
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
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    olexyn
    online
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
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    Ilya
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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