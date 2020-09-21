Наші за кордоном: асист Ярмоленка, дебют Чеберка, голи Яремчука і Худоб'яка

Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні 2020/21.



Першими голами в сезоні відзначились Роман Яремчук та Ігор Худоб'як. Форвард «Гента» реалізував пенальті у матчі кваліфайну Ліги чемпіонів проти «Рапіда» (2:1), завдяки якому бельгійський клуб вийшов до наступного раунду, де суперником стане київське «Динамо».

Півзахисник кіпрського «Етнікоса» Ігор Худоб'як теж відкрив лік своїм голам ударом з одинадцятиметрового. У поєдинку чемпіонату Кіпру проти «Пафоса» (2:2) ветеран українського футболу переграв Артура Рудька.

Результативно відіграв у Кубку футбольної ліги Андрій Ярмоленко. Український вінгер провів на полі весь ігровий час матчу проти «Чарльтона» (3:0), та записав на свій рахунок елегантний асист , після якого Халлеру залишалось лише підставити ногу.

В другому турі австрійської Бундесліги дебютував захисник ЛАСКа Євген Чеберко . Тренерський штаб австрійців дав відіграти українцю перший там поєдинку проти «Тіроля» (1:1).

З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.

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У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.

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ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Австрія (Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Чеберко

центральний захисник

23.01.1998 (22 роки)

900 тис євро

ЛАСК 1 тур (11.09) ЛАСК - Аустрія - 1:0

(провів весь матч в запасі)

2 тур (19.09) Тіроль - ЛАСК - 1:1

(зіграв 46 хв ) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Англія (Прем'єр-ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко

лівий захисник

15.12.1996 (23 роки)

24 млн євро

Манчестер

Сіті 2 тур (21.09) Вулверхемптон - Манчестер Сіті

Кубок ліги третє коло (24.09) Манчестер Сіті - Борнмут Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Андрій Ярмоленко

правий вінгер

23.10.1989 (30 років)

9,5 млн євро

Вест Хем Кубок ліги друге коло (15.09) Вест Хем - Чарльтон - 3:0

(зіграв весь матч, 1 асист)

2 тур (19.09) Арсенал - Вест Хем - 2:1

(вийшов на заміну на 83 хв) Ч: 2 (0+0)

КЛ: 1 (0+1)



В: 3 (0+1)

Бельгія (Ліга Жупіле)

Греція (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский

центральний захисник

7.11.1986 (33 роки)

500 тис євро

АЕК 2 тур (19.09) Панетолікос - АЕК - 0^2

(зіграв весь матч, отримав жк)

ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК Ч: 1 (0+0)





В: 1 (0+0)

Євген Шахов

центральний хавбек

30.11.1990 (29 років)

1,5 млн євро

АЕК 19 вересня перейшов до АЕК



ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК Ч: 0 (0+0)





В: 0 (0+0)

Владислав Наумець

лівий півзахисник

7.03.1999 (21 рік)

50 тис євро

Яніна 3 тур (27.09) Аріс - Яніна

1 тур (21.10) Аполлон - Яніна

Данія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь

лівий вінгер

6.06.1994 (26 років)

300 тис євро

Вайле 1 тур (14.09) Орхус - Вайле - 4:2

(зіграв 46 хв)

2 тур (20.09) Вайле - Сеннерйюск - 4:1

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Іспанія (Прімера)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін

голкіпер

11.02.1999 (21 рік)

2,7 млн євро

Реал Мадрид 2 тур (20.09) Реал Сосьєдад - Реал- 0:0

(провів весь матч в запасі)

3 тур (26.09) Бетіс - Реал Ч: 0



В: 0

Іспанія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля

форвард

17.11.1989 (30 років)

725 тис євро

Альбасете 1 тур (12.09) Еспаньол - Альбасете - 3:0

(вийшов на заміну на 46 хв)

2 тур (20.09) Альбасете - Понферрадіна - 0:2

(зіграв 60 хв) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Богдан Мілованов

правий захисник

19.04.1998 (22 роки)

200 тис євро

Спортінг 1 тур (12.09) Спортінг - Логроньєс - 1:0

(зіграв весь матч, отримав жк)

2 тур (20.09) Картахена - Спортінг - 0:1

(зіграв весь матч) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Італія (Серія А)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський

центральний хавбек

4.05.1993 (27 років)

21 млн євро

Аталанта 2 тур (26.09) Торіно - Аталанта

1 тур (30.09) Лаціо - Аталанта

Кіпр (Перший дивізіон)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін

лівий захисник

9.05.1988 (32 роки)

325 тис євро

Анортосіс 3 тур (12.09) Анортосіс - Омонія - 1:1

(провів весь матч в запасі)

4 тур (20.09) Анортосіс - Аполлон - 1:3

(провів весь матч в запасі) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Артур Рудько

воротар

7.05.1992 (28 років)

400 тис євро

Пафос 3 тур (12.09) Аполлон - Пафос - 1:0

(зіграв весь матч)

4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2

(зіграв весь матч) Ч: 4 (-6)



В: 4 (-6)

Орест Кузик

лівий вінгер

17.05.1995 (25 років)

300 тис євро

Пафос 3 тур (12.09) Аполлон - Пафос - 1:0

(зіграв 46 хв)

4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2

(зіграв 54 хв) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Ілля Марковський

центр-форвард

6.06.1997 (23 роки)

150 тис євро

Енозіс 3 тур (13.09) Неа Саламіна - Енозіс - 2:0

(зіграв весь матч)

4 тур (20.09) Енозіс - АПОЕЛ - 0:2

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 4 (0+0)



В: 4 (0+0)

Ігор Худоб'як

атакувальний хавбек

20.02.1985 (35 років)

150 тис євро

Етнікос 3 тур (14.09) Етнікос - Ерміс - 0:2

(зіграв весь матч)

4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2

(зіграв весь матч, 1 гол з пенальті) Ч: 4 (1+0)



В: 4 (1+0)

Німеччина (2-а Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи

форвард

26.07.1993 (27 років)

400 тис євро

Санкт-Паулі Кубок Німеччини 1 раунд (13.09) Елверсберг - Санкт-Паулі - 4:2

(зіграв 75 хв, отримав жк)

1 тур (21.09) Бохум - Санкт-Паулі Ч: 0 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Португалія (Прімейра)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк

форвард

24.04.1998 (22 роки)

150 тис євро

Боавішта 1 тур (19.09) Насьонал - Боавішта - 3:3

(не потрапив в заявку на матч)

2 тур (26.09) Боавішта - Порту Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Сербія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов

форвард

12.03.1991 (29 років)

400 тис євро

Раднік 7 тур (12.09) Раднік - Індія - 0:2

(вийшов на заміну на 46 хв)

8 тур (18.09) Войводіна - Раднік - 2:0

(вийшов на заміну на 46 хв) Ч: 8 (1+1)



В: 8 (1+1)

Туреччина (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Микола Морозюк

правий захисник

17.01.1988 (32 роки)

650 тис євро

Різеспор 1 тур (13.09) Різеспор - Фенербахче - 1:2

(зіграв весь матч, отримав жк)

2 тур (20.09) Касимпаша - Різеспор - 2:0

(зіграв весь матч) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Сергій Рибалка

опорний хавбек

1.04.1990 (30 років)

500 тис євро

Сівасспор 1 тур (13.09) Сівасспор - Аланьяспор - 0:2

(не потрапив в заявку на матч)

2 тур (20.09) Ерзурумспор - Сівасспор - 1:2

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Хорватія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа

атакувальний хавбек

23.11.1988 (31 рік)

300 тис євро

Осієк ЛЄ 2 раунд (17.09) Осієк - Базель - 1:2

(не потрапив в заявку на матч)

5 тур (20.09) Вараждін - Осієк - 0:1

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Чехія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький

центральний захисник

13.01.1994 (26 років)

250 тис євро

Банік 3 тур (12.09) Яблонець - Банік - 2:0

(вийшов на заміну на 77 хв)

4 тур (19.09) Банік - Пардубіце - 3:0

(провів весь матч в запасі) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Максим Таловєров

центральний захисник

28.06.2000 (20 років)

200 тис євро

Динамо Ч.Б. 3 тур (12.09) Динамо Ч.Б. - Слован - 0:2

(провів весь матч в запасі)

4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0

(зіграв весь матч) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Тарас Качараба

центральний захисник

7.01.1995 (25 років)

750 тис євро

Слован ЛЄ 2 раунд (17.09) Рітеряй - Слован - 1:5

(зіграв весь матч)

4 тур (20.09) Слован - Карвіна - 1:1

(зіграв весь матч) Ч: 4 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 5 (0+0)

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