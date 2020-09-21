Наші за кордоном: асист Ярмоленка, дебют Чеберка, голи Яремчука і Худоб'яка

Слідкуємо за виступами українських футболістів у топ-20 європейських чемпіонатах

  • 21.09.2020 13:25
  • 13330 просмотров
  • 11 комментариев
Наші за кордоном: асист Ярмоленка, дебют Чеберка, голи Яремчука і Худоб'яка
© Instagram. Андрій Ярмоленко
Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні 2020/21.
 
Минулого тижня український легіон в Європі поповнився черговим футболістом - форвард «Десни» Олександр Філіппов перейшов до бельгійського «Сент-Трюйдена». Він став восьмим представником України в Лізі Жупіле.

Повернувся в грецький чемпіонат Євген Шахов, він перейшов з італійського «Лечче» до АЕКу, де став одноклубником Дмитра Чигринського.
 
Першими голами в сезоні відзначились Роман Яремчук та Ігор Худоб'як. Форвард «Гента» реалізував пенальті у матчі кваліфайну Ліги чемпіонів проти «Рапіда» (2:1), завдяки якому бельгійський клуб вийшов до наступного раунду, де суперником стане київське «Динамо».
 
Півзахисник кіпрського «Етнікоса» Ігор Худоб'як теж відкрив лік своїм голам ударом з одинадцятиметрового. У поєдинку чемпіонату Кіпру проти «Пафоса» (2:2) ветеран українського футболу переграв Артура Рудька.
 
Результативно відіграв у Кубку футбольної ліги Андрій Ярмоленко. Український вінгер провів на полі весь ігровий час матчу проти «Чарльтона» (3:0), та записав на свій рахунок елегантний асист, після якого Халлеру залишалось лише підставити ногу.
 
В другому турі австрійської Бундесліги дебютував захисник ЛАСКа Євген Чеберко. Тренерський штаб австрійців дав відіграти українцю перший там поєдинку проти «Тіроля» (1:1).
 
З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.
 
***

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
Австрия Австрія (Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро


ЛАСК

 1 тур (11.09) ЛАСК - Аустрія - 1:0
 (провів весь матч в запасі)
 2 тур (19.09) Тіроль - ЛАСК - 1:1
 (зіграв 46 хв )

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
24 млн євро
Манчестер
Сіті

 2 тур (21.09) Вулверхемптон - Манчестер Сіті
 Кубок ліги третє коло (24.09) Манчестер Сіті - Борнмут

 Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
9,5 млн євро
Вест Хем		  Кубок ліги друге коло (15.09) Вест Хем - Чарльтон - 3:0
 (зіграв весь матч, 1 асист)  
 2 тур (19.09) Арсенал - Вест Хем - 2:1
 (вийшов на заміну на 83 хв)		  Ч: 2 (0+0)
 КЛ: 1 (0+1)

 В: 3 (0+1)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Богдан Михайличенко
лівий захисник
21.03.1997 (23 роки)
1,5 млн євро
Андерлехт

 5 тур (13.09) Андерлехт - Серкль Брюгге - 2:0
 (зіграв весь матч)
 6 тур (19.09) Ваасланд-Беверен - Андерлехт - 2:4
 (зіграв весь матч)

  Ч: 5 (1+0)

 В: 5 (1+0)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3,2 млн євро
Брюгге

 5 тур (12.09) Брюгге - Васланд-Беверен - 4:1
 (зіграв весь матч, 1 асист)
 6 тур (20.09) Зюльте-Варегем - Брюгге - 0:6
 (провів весь матч в запасі)

  Ч: 5 (0+2)

 В: 5 (0+2)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (24 роки)
9,5 млн євро
Гент

 ЛЧ третій раунд (15.09) Гент - Рапід - 2:1
 (зіграв 89 хв, 1 гол з пенальті)
 6 тур (19.09) Мускрон - Гент - 0:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 5 (0+1)
 ЛЧ: 1 (1+0)

 В: 6 (1+1)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
2,4 млн євро
Гент		  ЛЧ третій раунд (15.09) Гент - Рапід - 2:1
(вийшов на заміну на 60 хв)
 6 тур (19.09) Мускрон - Гент - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 4 (0+0)
 ЛЧ: 1 (0+0)

 В: 5 (0+0)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,4 млн євро
Гент

 ЛЧ третій раунд (15.09) Гент - Рапід - 2:1
(провів весь матч в запасі)
 6 тур (19.09) Мускрон - Гент - 0:1
(зіграв весь матч)

  Ч: 5 (2+0)

 В: 5 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
800 тис євро
Кортрейк
 

 5 тур (13.09) Кортрейк - Мускрон - 3:0
 (зіграв весь матч)
 6 тур (20.09) Стандард - Кортрейк - 2:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 6 (0+0)

 В: 6 (0+0)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.08.1997 (23 роки)
800 тис євро


Мехелен

  5 тур (12.09) Мехелен - Остенде - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 6 тур (20.09) Генк - Мехелен - 3:1
 (вийшов на заміну на 67 хв)		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
1,3 млн євро 
Сент-Трюйден		  20 вересня перейшов до Сент-Трюйдена
 
 6 тур (21.09) Серкль-Брюгге - Сент-Трюйден		  
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
500 тис євро
АЕК		  2 тур (19.09) Панетолікос - АЕК - 0^2
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК

 Ч: 1 (0+0)
 

 В: 1 (0+0)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
АЕК		  19 вересня перейшов до АЕК

 ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК

 Ч: 0 (0+0)
 

 В: 0 (0+0)

Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
50 тис євро
Яніна		  3 тур (27.09) Аріс - Яніна 
 1 тур (21.10) Аполлон - Яніна		  
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро 
Вайле		  1 тур (14.09) Орхус - Вайле - 4:2
 (зіграв 46 хв)
 2 тур (20.09) Вайле - Сеннерйюск - 4:1
 (не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
2,7 млн євро
Реал Мадрид		  2 тур (20.09) Реал Сосьєдад - Реал- 0:0
 (провів весь матч в запасі)
 3 тур (26.09) Бетіс - Реал		  Ч: 0
 
В: 0
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
725 тис євро
Альбасете		  1 тур (12.09) Еспаньол - Альбасете - 3:0
 (вийшов на заміну на 46 хв)
 2 тур (20.09) Альбасете - Понферрадіна - 0:2
 (зіграв 60 хв)		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
200 тис євро
Спортінг

 1 тур (12.09) Спортінг - Логроньєс - 1:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 2 тур (20.09) Картахена - Спортінг - 0:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
Аталанта		  2 тур (26.09) Торіно - Аталанта
 1 тур (30.09) Лаціо - Аталанта		  
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
325 тис євро
Анортосіс		  3 тур (12.09) Анортосіс - Омонія - 1:1
 (провів весь матч в запасі)
 4 тур (20.09) Анортосіс - Аполлон - 1:3
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
400 тис євро
Пафос		  3 тур (12.09) Аполлон - Пафос - 1:0
 (зіграв весь матч)
 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
 (зіграв весь матч)

 Ч: 4 (-6)
 
 В: 4 (-6)

Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
Пафос		  3 тур (12.09) Аполлон - Пафос - 1:0
 (зіграв 46 хв)
 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
 (зіграв 54 хв)

 Ч: 2 (0+0)
 
 В: 2 (0+0)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
150 тис євро
Енозіс		  3 тур (13.09) Неа Саламіна - Енозіс - 2:0
 (зіграв весь матч)
 4 тур (20.09) Енозіс - АПОЕЛ - 0:2
 (зіграв весь матч, отримав жк)		  Ч: 4 (0+0)

 В: 4 (0+0)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
Етнікос

 3 тур (14.09) Етнікос - Ерміс - 0:2
 (зіграв весь матч)
 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
(зіграв весь матч, 1 гол з пенальті)

 Ч: 4 (1+0)

 В: 4 (1+0)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
Санкт-Паулі		  Кубок Німеччини 1 раунд (13.09) Елверсберг - Санкт-Паулі - 4:2
 (зіграв 75 хв, отримав жк)
 1 тур (21.09) Бохум - Санкт-Паулі		  Ч: 0 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
Боавішта		  1 тур (19.09) Насьонал - Боавішта - 3:3
 (не потрапив в заявку на матч)
 2 тур (26.09) Боавішта - Порту		  Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
Раднік		  7 тур (12.09) Раднік - Індія - 0:2
 (вийшов на заміну на 46 хв)
 8 тур (18.09) Войводіна - Раднік - 2:0
 (вийшов на заміну на 46 хв)		  Ч: 8 (1+1)

 В: 8 (1+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
650 тис євро
Різеспор		  1 тур (13.09) Різеспор - Фенербахче - 1:2
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 2 тур (20.09) Касимпаша - Різеспор - 2:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
500 тис євро
Сівасспор		  1 тур (13.09) Сівасспор - Аланьяспор - 0:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 2 тур (20.09) Ерзурумспор - Сівасспор - 1:2
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
300 тис євро
Осієк		  ЛЄ 2 раунд (17.09) Осієк - Базель - 1:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 5 тур (20.09) Вараждін - Осієк - 0:1
(не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
Банік		  3 тур (12.09) Яблонець - Банік - 2:0
 (вийшов на заміну на 77 хв)
 4 тур (19.09) Банік - Пардубіце - 3:0
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
 200 тис євро
Динамо Ч.Б.		  3 тур (12.09) Динамо Ч.Б. - Слован - 0:2
 (провів весь матч в запасі)
 4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
750 тис євро
Слован		  ЛЄ 2 раунд (17.09) Рітеряй - Слован - 1:5
 (зіграв весь матч)
 4 тур (20.09) Слован - Карвіна - 1:1
 (зіграв весь матч)		  Ч: 4 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 5 (0+0)

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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 13:35
    -3
    Это бревно ещё играет?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +1
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 15:24
    -4
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    я же написал что автор ДНОООО
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +5
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:51
    -5
    где Беларуський чемпионат.
    автор ДНООООО
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:50
    -4
    где Беларуський чемпионат
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Ссылка
    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +4
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +5
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +4
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +1
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +1
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Ссылка
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