Наши за границей: рекордные ассисты Малиновского, второй гол Шуранова

Следим за выступлениями украинских футболистов в топ-20 европейских чемпионатах

  • 12.04.2021 10:00
  • 146226 просмотров
  • 41 комментарий
Наши за границей: рекордные ассисты Малиновского, второй гол Шуранова
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів у топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.
 
Минулого тижня сталося декілька знакових подій за участю українських легіонерів, що виступають у провідних європейських чемпіонатах.
 
Український дует «Гента» Роман Безус і Роман Яремчук принесли перемогу своїй команді у матчі 33-го туру Ліги Жупіле проти «Шарлеруа» (4:0). Вже в дебюті поєдинку Безус вразив ворота суперника, а асистував йому – Яремчук. А за чотири хвилини Безус оформив дубль, реалізувавши пенальті, який сам заробив. Результативні дії українського півзахисника у матчі з «Шарлеруа» покращили його статистику, тепер на рахунку Безуса три голи і чотири асисти в 30 поєдинках.
 
Руслан Маліновський у другій грі поспіль віддає дві гольові передачі. У матчі 30-го туру Серії А його «Аталанта» грала на виїзді з «Фіорентиною». На 13-й хвилині зсстрічі він точно виконав кутовий, а наприкінці першого тайму зробив філігранну передачу на Сапату. У підсумку «Аталанта» обіграла «Фіорентину» з рахунком 3:2, а українець повторив рекорд Луїша Фігу, зробивши два асисти в двох поспіль матчах чемпіонату Італії. Авторитетний портал WhoScored поставив Маліновському найкращу оцінку в «Аталанті» .
 
Український форвард «Нюрнберга» Ерік Шуранов забив свій другий гол у чемпіонаті. У матчі 28-го туру проти команди «Вюрцбург Кіккерс» українець влучним ударом відкрив рахунок. В середині другого тайму Шуранов був замінений, а гра завершилася з нічийним рахунком 1:1.   
 
З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.  
 
***

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (24 роки)
20 млн євро
Манчестер
Сіті

 ЛЧ 1/4 (06.04) Манчестер Сіті - Боруссія Д - 2:1
 (провів весь матч в запасі)
 31 тур (10.04) Манчестер Сіті - Лідс - 1:2
 (зіграв весь матч)

 Ч: 15 (0+0)
 ЛЧ: 5 (0+0)
 КЛ: 2 (0+1) 
 К: 1 (0+0)

 В: 23 (0+1)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (31 рік)
7,5 млн євро
Вест Хем		  30 тур (05.04) Вулверхемптон - Вест Хем - 2:3
 (не потрапив до заявки на матч)
 31 тур (11.04) Вест Хем - Лестер - 3:2
 (не потрапив до заявки на матч)		  Ч: 14 (0+1)
 КЛ: 3 (2+3)
 КА: 3 (1+0)

 В: 20 (3+4)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Богдан Михайличенко
лівий захисник
21.03.1997 (23 роки)
2,5 млн євро
Андерлехт

 32 тур (05.04) Антверпен - Андерлехт - 1:4
 (зіграв весь матч)
 33 тур (11.04) Андерлехт - Брюгге - 2:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 16 (1+1)
 К: 4 (0+1)

 В: 20 (1+2)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3 млн євро
Брюгге

 32 тур (03.04) Кортрейк - Брюгге - 1:2
 (зіграв весь матч, 1 гол, 1 асист)
 33 тур (11.04) Андерлехт - Брюгге - 2:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)

  Ч: 24 (2+5)
 ЛЧ: 5 (0+0)
 К: 1 (0+1)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 31 (2+6)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (25 років)
13 млн євро
Гент

 32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1
 (зіграв весь матч)
 33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
 (зіграв 79 хв, 1 асист, отримав жк)

  Ч: 27 (15+5)
 ЛЧ: 2 (1+0)
 ЛЄ: 5 (1+1)
 К: 2 (1+0)

 В: 35 (18+6)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (30 років)
1,5 млн євро
Гент		  32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1
 (вийшов на заміну на 78 хв)
 33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
 (зіграв 79 хв, забив 2 голи, 1 асист)		  Ч: 21 (2+3)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 ЛЄ: 4 (0+0)
 К: 3 (1+1)

 В: 30 (3+4)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (30 років)
1,5 млн євро
Гент

 32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1
 (не потрапив до заявки на матч)
 33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
 (провів весь матч в запасі)

  Ч: 11 (2+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 15 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
Кортрейк
 

 32 тур (03.04) Кортрейк - Брюгге - 1:2
 (вийшов на заміну на 66 хв)
 33 тур (11.04) Васланд-Беверен - Кортрейк - 3:4
 (вийшов на заміну на 46 хв)

  Ч: 27 (3+0)
 К: 2 (0+1)

 В: 29 (3+1)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.08.1997 (23 роки)
1 млн євро


Мехелен

  32 тур (03.04) Сент-Трюйден - Мехелен - 2:1
 (не потрапив до заявки на матч)
 33 тур (10.04) Мехелен - Зюльте-Варегем - 4:2
 (вийшов на заміну на 90 хв)		  Ч: 16 (3+1)
 К: 2 (1+1)

 В: 18 (4+2)

Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
900 тис євро 
Сент-Трюйден		  31 тур (06.04) Васланд-Беверен - Сент-Трюйден - 2:4
 (вийшов на заміну на 85 хв)
 33 тур (11.04) Генк - Сент-Трюйден - 4:0
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 15 (1+4)
 К: 1 (0+0)

 В: 16 (1+4)
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Чигринський
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
400 тис євро
АЕК		  Кубок Греції 1/2 (07.04) АЕК - ПАОК - 0:1
 (не потрапив до заявки на матч, травма)
 3 тур плей-оф (11.04) Аріс - АЕК - 1:3
 (не потрапив до заявки на матч, травма)

 Ч: 10 (0+0)
 ЛЄ: 5 (0+0)
 К: 2 (0+0)

 В: 17 (0+0)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
АЕК		  Кубок Греції 1/2 (07.04) АЕК - ПАОК - 0:1
(не потрапив до заявки на матч) 
 3 тур плей-оф (11.04) Аріс - АЕК - 1:3
(не потрапив до заявки на матч)

 Ч: 20 (3+1)
 ЛЄ: 7 (0+0)
 К: 3 (0+0)

 В: 30 (3+1)

Олег Данченко
правий захисник
1.08.1994 (26 років)
2,3 млн євро
АЕК		  Кубок Греції 1/2 (07.04) АЕК - ПАОК - 0:1
(зіграв весь матч)
 3 тур плей-оф (11.04) Аріс - АЕК - 1:3
(не потрапив до заявки на матч, травма)

 Ч: 6 (0+0)
 К: 3 (0+0)

 В: 9 (0+0)

Максим Максименко
центральний захисник
28.05.1990 (30 років)
400 тис євро
Ларіса		  2 тур плей-оф (03.04) Ларіса - Панетолікос - 1:1
 (зіграв весь матч)
 3 тур плей-оф (10.04) Атромітос - Ларіса - 0:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)

 Ч: 8 (0+1)
 К: 1 (0+0)

 В: 9 (0+1)

Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
Яніна		  Кубок Греції 1/2 (07.04) Яніна - Олімпіакос - 1:1
 (не потрапив до заявки на матч)
 3 тур плей-оф (12.04) Яніна - Ламія		  Ч: 16 (1+0)
 К: 3 (1+0)

 В: 19 (2+0)
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро 
Вайле		  30 вересня 2020 року покинув команду 

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
Реал Мадрид		  ЛЧ 1/4 (06.04) Реал - Ліверпуль - 31
 (провів весь матч в запасі)
 30 тур (10.04) Реал - Барселона - 2:1
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 0
 К: 1 (-2)
 
 В: 1 (-2)
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
400 тис євро
Альбасете		  33 тур (04.03) Альбасете - Еспаньол - 0:3
 (вийшов на заміну на 65 хв)
 34 тур (11.04) Малага - Альбасете - 2:0
 (зіграв 80 хв)		  Ч: 31 (2+1)

 В: 31 (2+1)

Ярослав Мейхер
голкіпер
21.03.2000 (20 років)
100 тис євро
Логроньєс		  33 тур (03.04) Логроньєс - Тенеріфе - 1:0
 (не потрапив до заявки на матч)
 34 тур (11.04) Мірандес - Логроньєс - 0:1
 (не потрапив до заявки на матч)		  Ч: 4 (-5)

 В: 4 (-5)

Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
600 тис євро
Спортінг

 33 тур (04.04) Спортінг - Мірандес - 1:2
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 34 тур (09.04) Тенеріфе - Спортінг - 1:0
 (зіграв весь матч)

  Ч: 19 (0+0)
 К: 2 (0+0)

 В: 21 (0+0)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
Аталанта		  29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2
 (зіграв 78 хв, 2 асисти)
 30 тур (11.04) Фіорентина - Аталанта - 2:3
 (зіграв 64 хв, 2 асисти) 		  Ч: 28 (3+8)
 ЛЧ: 4 (0+0)
 К: 2 (1+0)

 В: 34 (4+8)

Віктор Коваленко    
атакувальний хавбек
14.02.1996 (24 роки)
6 млн євро
Аталанта		  29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2
 (провів весь матч в запасі)
 30 тур (11.04) Фіорентина - Аталанта - 2:3
 (провів весь матч в запасі) 		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Сержіо Якубів    
центральний захисник
26.01.2002 (18 років)
-
Кротоне		  29 тур (03.04) Наполі - Кротоне - 4:3
 (не потрапив  до заявки на матч)
 30 тур (10.04) Спеція - Кротоне - 3:2
 (не потрапив  до заявки на матч)		  Ч: 0

 В: 0
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
Анортосіс

 31 тур (05.04) АЕК - Анортосіс - 2:1
 (не потрапив до заявки на матч)
 32 тур (10.04) Аполон - Анортосіс - 1:1
 (не потрапив до заявки на матч)

  Ч: 11 (1+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 12 (1+0)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
Пафос		  30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0
 (зіграв весь матч)
 32 тур (12.04) Пафос - Ерміс

 Ч: 30 (-30)
 
 В: 30 (-30)

Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
Пафос		  30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0
 (провів весь матч в запасі)
 32 тур (12.04) Пафос - Ерміс
 

 Ч: 9 (1+0)
 
 В: 9 (1+0)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
Енозіс		  30 тур (20.03) Етнікос - Енозіс - 1:0
 (не потрапив до заявки на матч)
 32 тур (10.04) АПОЕЛ - Енозіс - 1:0
 (зіграв 46 хв)		  Ч: 27 (1+2)

 В: 27 (1+2)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
Етнікос

 31 тур (06.04) Ерміс - Етнікос - 1:2
 (зіграв весь матч)
 32 тур (13.04) Карміотісса - Етнікос

 Ч: 29 (3+1)

 В: 29 (3+1)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Ерік Шуранов 
форвард
22.02.2002 (18 років)
350 тис євро
Нюрнберг		  27 тур (04.04) Нюрнберг - Падерборн - 2:1
 (зіграв 72 хв)
 28 тур (11.04) Нюрнберг - Вюрцбургер - 1:1
 (зіграв 62 хв, 1 гол)		  Ч: 8 (2+0)

 В: 8 (2+0)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
Санкт-Паулі		  13 січня покинув команду  Ч: 9 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 10 (0+0)
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
Боавішта		  25 тур (04.04) Белененсеш - Боавішта - 0:2
 (не потрапив до заявки на матч)
 26 тур (10.04) Боавішта - Ріо Аве - 3:3
 (не потрапив до заявки на матч)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
Раднік		  1 січня 2021 року залишив команду.  Ч: 17 (6+1)
 К: 2 (3+0)

 В: 19 (9+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Бутко 
правий захисник
13.01.1991 (30 років)
750 тис євро
Ерзурумспор		  33 тур (07.04) Генчлербірлігі - Ерзурумспор - 1:1
 (провів весь матч в запасі)
 34 тур (11.04) Ерзурумспор - Бешикташ - 2:4
 (зіграв 82 хв)		  Ч: 8 (0+0)

 В: 8 (0+0)

Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
800 тис євро
Коньяспор		  33 тур (07.04) Коньяспор - Анкарагюджю - 1:1
 (вийшов на заміну на 89 хв)
 34 тур (11.04) Сівасспор - Коньяспор - 3:1
 (вийшов на заміну на 46 хв)		  Ч: 25 (8+2)
 К: 1 (0+0)

 В: 26 (8+2)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
400 тис євро
Різеспор		  33 тур (06.04) Гезтепе - Різеспор - 2:0
 (вийшов на заміну на 71 хв)
 34 тур (10.04) Різеспор - Трабзонспор - 0:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 26 (0+2)

 В: 26 (0+2)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
200 тис євро
Сівасспор		  33 тур (07.04) Антальяспор - Сівасспор - 2:4
 (не потрапив до заявки на матч)
 34 тур (11.04) Сівасспор - Коньяспор - 3:1
 (не потрапив до заявки на матч)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Туреччина (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Джемаль Кизилатеш
опорний хавбек
14.09.1994 (26 років)
125 тис євро
Баликесірспор		  28 тур (04.04) Баликесірспор - Бандімаспор - 2:1
 (зіграв 70 хв)
 29 тур (10.04) Самсунспор - Баликесірспор - 1:0
 (зіграв 70 хв, отримав жк)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
150 тис євро
Осієк		  27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2
 (не потрапив до заявки на матч)
 28 тур (11.04) Славен - Осієк - 2:2
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 11 (0+0)

 В: 11 (0+0)

Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро
Осієк		  27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2
 (зіграв весь матч)
 28 тур (11.04) Славен - Осієк - 2:2
 (зіграв весь матч)		  Ч: 6 (0+0); Ч: 5 (0+0)
                   ЛЄ: 1 (0+0)
                   К: 1 (0+0)

 В: 13 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
Банік		  8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
 300 тис євро
Динамо Ч.Б.		  25 тур (04.04) Вікторія - Динамо Ч-Б - 2:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 26 тур (11.04) Динамо Ч-Б - Збройовка - 0:2
 (зіграв 62 хв)

 Ч: 22 (1+1)
 К: 1 (0+0)

 В: 23 (1+1)

Іван Желізко
опорний хавбек
12.02.2001 (19 років)
 100 тис євро
Карвіна		  7 лютого перейшов до команди «Валмієра»  Ч: 0 (0+0)
 К: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
800 тис євро
Славія		  ЛЄ 1/4 (08.04) Арсенал - Славія - 1:1
 (не потрапив до заявки на матч)
 26 тур (11.04) Славія - Спарта - 2:0
 (зіграв весь матч)		  Ч: 5 (0+0); Ч: 10 (2+0)
                   ЛЄ: 7 (1+0) 
 К: 2 (0+0)

 В: 24 (3+0)

Дивіться також:

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Статистика українських легіонерів в сезоні-2019/20

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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:07
    0
    Малина всё больше и больше радует.
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    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 05.04.2021 18:16
    0
    Если бы они так за сборную играли, а не как бревна.
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    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 05.04.2021 18:04
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Ану розкажи , як вани "постійно" при седані перемагають, на прикладі матчу з юнайтед ?
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    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 12:10
    +2
    Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Глянь на дату сообщения. Некропостинг какой-то..
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    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    +2
    Ilya , 24.08.2020 13:48
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:35
    0
    Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:34
    Розрив підколінного сухожилля. Коли орієнтовно востановиться, точно не скажу.
    Відновиться *.
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    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:34
    +4
    Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Розрив підколінного сухожилля. Коли орієнтовно востановиться, точно не скажу.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    +2
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
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    Myroslav90
      Myroslav90, 22.02.2021 13:11
    0
    Ох ніфіга собі, як не запас, то не попадання в заєвку, фист продуктивно...зато з а вограм, у моцних чемпіонатах, на виду у моцних клубів
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    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:49
    +6
    khatskevich_bog, 22.02.2021 12:28
    А у нас же есть игроки в Таджикистане, почему не даете статистику?
    Якщо Таджикистан - це Європа, то я африканець.
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    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:46
    +1
    Чому про Чигринського його ім'я та прізвище написано на кацапській мові?
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    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 22.02.2021 12:28
    -3
    А у нас же есть игроки в Таджикистане, почему не даете статистику?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 22.02.2021 12:27
    0
    maverik, 21.12.2020 15:54
    У Безуса статистика огонь за 18 матчей ни одного результативного действия, а в сборную вызывают.Где логика ?
    погоди он Коваленко вызовут, вот тогда будет ржака )))
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    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 22.02.2021 12:26
    -2
    Din_Win7, 07.12.2020 15:09
    качараба...навіть , якби була свиня, то так би не назвав 😸
    Зачетный юмор
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    Ruslan
      Ruslan, 01.02.2021 14:00
    +4
    А де Польща? Там таккаа драбина.....
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 01.02.2021 13:07
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    А рыбак рыбаку отсосёт летом и в пургу,-
    Снова баечку расскажу,- про трофеи в АТБ на посту!
    А рыбак рыбака @бёт издалека!
    И,плевать,что крупной рыбы Я не смог добыть пока!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 25.01.2021 13:04
    -12
    феерия от Ярмоленко это забить гол команде третьей лиги))) Ну что ж)))
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    adidas77
    online
      adidas77, 11.01.2021 23:36
    -6
    Тема не раскрыта!!!
    Где статистика предголевых передач?
    Вы же нас к этому уже приучили
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    ser_nat
    online
      ser_nat, 11.01.2021 20:23
    0
    не густо, если не сказать жидко
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    turist86
    online
      turist86, 11.01.2021 18:29
    +3
    Толя: Папа, оно диви – гоpи. Папа, а там наші билі?
    Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
    (Лесь Подерв'янський)
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    Den96
    online
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +14
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
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    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    +10
    А где Петряк?
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    +10
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +7
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:49
    +6
    khatskevich_bog, 22.02.2021 12:28
    А у нас же есть игроки в Таджикистане, почему не даете статистику?
    Якщо Таджикистан - це Європа, то я африканець.
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 26.10.2020 17:41
    +6
    Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    А где Петряк?
    и "Венгрия" в целом??
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 21.12.2020 15:54
    +5
    У Безуса статистика огонь за 18 матчей ни одного результативного действия, а в сборную вызывают.Где логика ?
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:34
    +4
    Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Розрив підколінного сухожилля. Коли орієнтовно востановиться, точно не скажу.
    Ссылка
    Ruslan
    online
      Ruslan, 01.02.2021 14:00
    +4
    А де Польща? Там таккаа драбина.....
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 11.01.2021 18:29
    +3
    Толя: Папа, оно диви – гоpи. Папа, а там наші билі?
    Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
    (Лесь Подерв'янський)
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +3
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +3
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 12:10
    +2
    Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Глянь на дату сообщения. Некропостинг какой-то..
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    +2
    Ilya , 24.08.2020 13:48
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    +2
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 19.10.2020 12:50
    +2
    Ярмолу не внесли до статистики, хоча в другому голі молотків він взяв участь: саме після його пасу Коуфал прострілив на автогол Санчеса. Слід визнати, що всі голи молотків шпорам були з навали; та Ярмола відзначився в іншому: в компенсований час (90+2') пробіг за Бейлом метрів 70, наздогнав його і в силовій боротьбі плече-в-плече завадив прицільно пробити і зробити рахунок 4:2. 3:3 стало на 90+4'хв. Кому цікаво, може подивитися офіційний он-лайн: https://www.flashscore.ua/match/2uRaIBHP/#
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:46
    +1
    Чому про Чигринського його ім'я та прізвище написано на кацапській мові?
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:07
    0
    Малина всё больше и больше радует.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 05.04.2021 18:16
    0
    Если бы они так за сборную играли, а не как бревна.
    Ссылка
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