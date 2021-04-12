Наши за границей: рекордные ассисты Малиновского, второй гол Шуранова

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
|Англія (Прем'єр-ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (24 роки)
20 млн євро
|
Манчестер
Сіті
|
ЛЧ 1/4 (06.04) Манчестер Сіті - Боруссія Д - 2:1
|
Ч: 15 (0+0)
|
Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (31 рік)
7,5 млн євро
|
Вест Хем
| 30 тур (05.04) Вулверхемптон - Вест Хем - 2:3
(не потрапив до заявки на матч)
31 тур (11.04) Вест Хем - Лестер - 3:2
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 14 (0+1)
КЛ: 3 (2+3)
КА: 3 (1+0)
В: 20 (3+4)
|Бельгія (Ліга Жупіле)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
Андерлехт
|
32 тур (05.04) Антверпен - Андерлехт - 1:4
| Ч: 16 (1+1)
К: 4 (0+1)
В: 20 (1+2)
|
Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3 млн євро
|
Брюгге
|
32 тур (03.04) Кортрейк - Брюгге - 1:2
| Ч: 24 (2+5)
ЛЧ: 5 (0+0)
К: 1 (0+1)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 31 (2+6)
|
Роман Яремчук
форвард
27.11.1995 (25 років)
13 млн євро
|
Гент
|
32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1
| Ч: 27 (15+5)
ЛЧ: 2 (1+0)
ЛЄ: 5 (1+1)
К: 2 (1+0)
В: 35 (18+6)
|
Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (30 років)
1,5 млн євро
|
Гент
| 32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1
(вийшов на заміну на 78 хв)
33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
(зіграв 79 хв, забив 2 голи, 1 асист)
| Ч: 21 (2+3)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 4 (0+0)
К: 3 (1+1)
В: 30 (3+4)
|
Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (30 років)
1,5 млн євро
|
Гент
|
32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1
| Ч: 11 (2+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 2 (0+0)
В: 15 (2+0)
|
Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
|
Кортрейк
|
32 тур (03.04) Кортрейк - Брюгге - 1:2
| Ч: 27 (3+0)
К: 2 (0+1)
В: 29 (3+1)
|
|
| 32 тур (03.04) Сент-Трюйден - Мехелен - 2:1
(не потрапив до заявки на матч)
33 тур (10.04) Мехелен - Зюльте-Варегем - 4:2
(вийшов на заміну на 90 хв)
| Ч: 16 (3+1)
К: 2 (1+1)
В: 18 (4+2)
|
Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
900 тис євро
|
Сент-Трюйден
| 31 тур (06.04) Васланд-Беверен - Сент-Трюйден - 2:4
(вийшов на заміну на 85 хв)
33 тур (11.04) Генк - Сент-Трюйден - 4:0
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 15 (1+4)
К: 1 (0+0)
В: 16 (1+4)
|Греція (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Чигринський
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
400 тис євро
|
АЕК
| Кубок Греції 1/2 (07.04) АЕК - ПАОК - 0:1
(не потрапив до заявки на матч, травма)
3 тур плей-оф (11.04) Аріс - АЕК - 1:3
(не потрапив до заявки на матч, травма)
|
Ч: 10 (0+0)
|
Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
|
АЕК
| Кубок Греції 1/2 (07.04) АЕК - ПАОК - 0:1
(не потрапив до заявки на матч)
3 тур плей-оф (11.04) Аріс - АЕК - 1:3
(не потрапив до заявки на матч)
|
Ч: 20 (3+1)
|
Олег Данченко
правий захисник
1.08.1994 (26 років)
2,3 млн євро
|
АЕК
| Кубок Греції 1/2 (07.04) АЕК - ПАОК - 0:1
(зіграв весь матч)
3 тур плей-оф (11.04) Аріс - АЕК - 1:3
(не потрапив до заявки на матч, травма)
|
Ч: 6 (0+0)
|
Максим Максименко
центральний захисник
28.05.1990 (30 років)
400 тис євро
|
Ларіса
| 2 тур плей-оф (03.04) Ларіса - Панетолікос - 1:1
(зіграв весь матч)
3 тур плей-оф (10.04) Атромітос - Ларіса - 0:1
(зіграв весь матч, отримав жк)
|
Ч: 8 (0+1)
|
Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
|
Яніна
| Кубок Греції 1/2 (07.04) Яніна - Олімпіакос - 1:1
(не потрапив до заявки на матч)
3 тур плей-оф (12.04) Яніна - Ламія
| Ч: 16 (1+0)
К: 3 (1+0)
В: 19 (2+0)
|Данія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро
|
Вайле
|30 вересня 2020 року покинув команду
|
Ч: 1 (0+0)
|Іспанія (Прімера)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
|
Реал Мадрид
| ЛЧ 1/4 (06.04) Реал - Ліверпуль - 31
(провів весь матч в запасі)
30 тур (10.04) Реал - Барселона - 2:1
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 0
К: 1 (-2)
В: 1 (-2)
|Іспанія (Сегунда)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
400 тис євро
|
Альбасете
| 33 тур (04.03) Альбасете - Еспаньол - 0:3
(вийшов на заміну на 65 хв)
34 тур (11.04) Малага - Альбасете - 2:0
(зіграв 80 хв)
| Ч: 31 (2+1)
В: 31 (2+1)
|
Ярослав Мейхер
голкіпер
21.03.2000 (20 років)
100 тис євро
|
Логроньєс
| 33 тур (03.04) Логроньєс - Тенеріфе - 1:0
(не потрапив до заявки на матч)
34 тур (11.04) Мірандес - Логроньєс - 0:1
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 4 (-5)
В: 4 (-5)
|
Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
600 тис євро
|
Спортінг
|
33 тур (04.04) Спортінг - Мірандес - 1:2
| Ч: 19 (0+0)
К: 2 (0+0)
В: 21 (0+0)
|Італія (Серія А)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Руслан Маліновський
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
|
Аталанта
| 29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2
(зіграв 78 хв, 2 асисти)
30 тур (11.04) Фіорентина - Аталанта - 2:3
(зіграв 64 хв, 2 асисти)
| Ч: 28 (3+8)
ЛЧ: 4 (0+0)
К: 2 (1+0)
В: 34 (4+8)
|
Віктор Коваленко
атакувальний хавбек
14.02.1996 (24 роки)
6 млн євро
|
Аталанта
| 29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2
(провів весь матч в запасі)
30 тур (11.04) Фіорентина - Аталанта - 2:3
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Сержіо Якубів
центральний захисник
26.01.2002 (18 років)
-
|
Кротоне
| 29 тур (03.04) Наполі - Кротоне - 4:3
(не потрапив до заявки на матч)
30 тур (10.04) Спеція - Кротоне - 3:2
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 0
В: 0
|Кіпр (Перший дивізіон)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Анортосіс
|
31 тур (05.04) АЕК - Анортосіс - 2:1
| Ч: 11 (1+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 12 (1+0)
|
Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
|
Пафос
| 30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0
(зіграв весь матч)
32 тур (12.04) Пафос - Ерміс
|
Ч: 30 (-30)
|
Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
|
Пафос
| 30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0
(провів весь матч в запасі)
32 тур (12.04) Пафос - Ерміс
|
Ч: 9 (1+0)
|
Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
|
Енозіс
| 30 тур (20.03) Етнікос - Енозіс - 1:0
(не потрапив до заявки на матч)
32 тур (10.04) АПОЕЛ - Енозіс - 1:0
(зіграв 46 хв)
| Ч: 27 (1+2)
В: 27 (1+2)
|
Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
|
Етнікос
|
31 тур (06.04) Ерміс - Етнікос - 1:2
|
Ч: 29 (3+1)
|Німеччина (2-а Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Ерік Шуранов
форвард
22.02.2002 (18 років)
350 тис євро
|
Нюрнберг
| 27 тур (04.04) Нюрнберг - Падерборн - 2:1
(зіграв 72 хв)
28 тур (11.04) Нюрнберг - Вюрцбургер - 1:1
(зіграв 62 хв, 1 гол)
| Ч: 8 (2+0)
В: 8 (2+0)
|
Борис Тащи
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
|
Санкт-Паулі
|13 січня покинув команду
| Ч: 9 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 10 (0+0)
|Португалія (Прімейра)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
|
Боавішта
| 25 тур (04.04) Белененсеш - Боавішта - 0:2
(не потрапив до заявки на матч)
26 тур (10.04) Боавішта - Ріо Аве - 3:3
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Сербія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
|
Раднік
|1 січня 2021 року залишив команду.
| Ч: 17 (6+1)
К: 2 (3+0)
В: 19 (9+1)
|Туреччина (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Богдан Бутко
правий захисник
13.01.1991 (30 років)
750 тис євро
|
Ерзурумспор
| 33 тур (07.04) Генчлербірлігі - Ерзурумспор - 1:1
(провів весь матч в запасі)
34 тур (11.04) Ерзурумспор - Бешикташ - 2:4
(зіграв 82 хв)
| Ч: 8 (0+0)
В: 8 (0+0)
|
Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
800 тис євро
|
Коньяспор
| 33 тур (07.04) Коньяспор - Анкарагюджю - 1:1
(вийшов на заміну на 89 хв)
34 тур (11.04) Сівасспор - Коньяспор - 3:1
(вийшов на заміну на 46 хв)
| Ч: 25 (8+2)
К: 1 (0+0)
В: 26 (8+2)
|
Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Різеспор
| 33 тур (06.04) Гезтепе - Різеспор - 2:0
(вийшов на заміну на 71 хв)
34 тур (10.04) Різеспор - Трабзонспор - 0:0
(зіграв весь матч)
| Ч: 26 (0+2)
В: 26 (0+2)
|
Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
200 тис євро
|
Сівасспор
| 33 тур (07.04) Антальяспор - Сівасспор - 2:4
(не потрапив до заявки на матч)
34 тур (11.04) Сівасспор - Коньяспор - 3:1
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Туреччина (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Джемаль Кизилатеш
опорний хавбек
14.09.1994 (26 років)
125 тис євро
|
Баликесірспор
| 28 тур (04.04) Баликесірспор - Бандімаспор - 2:1
(зіграв 70 хв)
29 тур (10.04) Самсунспор - Баликесірспор - 1:0
(зіграв 70 хв, отримав жк)
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|Хорватія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
150 тис євро
|
Осієк
| 27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2
(не потрапив до заявки на матч)
28 тур (11.04) Славен - Осієк - 2:2
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 11 (0+0)
В: 11 (0+0)
|
Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро
|
Осієк
| 27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2
(зіграв весь матч)
28 тур (11.04) Славен - Осієк - 2:2
(зіграв весь матч)
| Ч: 6 (0+0); Ч: 5 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 13 (0+0)
|Чехія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
|
Банік
|8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
300 тис євро
|
Динамо Ч.Б.
| 25 тур (04.04) Вікторія - Динамо Ч-Б - 2:1
(зіграв весь матч, отримав жк)
26 тур (11.04) Динамо Ч-Б - Збройовка - 0:2
(зіграв 62 хв)
|
Ч: 22 (1+1)
|
Іван Желізко
опорний хавбек
12.02.2001 (19 років)
100 тис євро
|
Карвіна
|7 лютого перейшов до команди «Валмієра»
| Ч: 0 (0+0)
К: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
800 тис євро
|
Славія
| ЛЄ 1/4 (08.04) Арсенал - Славія - 1:1
(не потрапив до заявки на матч)
26 тур (11.04) Славія - Спарта - 2:0
(зіграв весь матч)
| Ч: 5 (0+0); Ч: 10 (2+0)
ЛЄ: 7 (1+0)
К: 2 (0+0)
В: 24 (3+0)
Дивіться також:
Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19
Денис Шаховец, Sport.ua
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Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
Снова баечку расскажу,- про трофеи в АТБ на посту!
А рыбак рыбака @бёт издалека!
И,плевать,что крупной рыбы Я не смог добыть пока!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Где статистика предголевых передач?
Вы же нас к этому уже приучили
Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
(Лесь Подерв'янський)
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
(Лесь Подерв'янський)
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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