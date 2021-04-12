Наши за границей: рекордные ассисты Малиновского, второй гол Шуранова

Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів у топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.



Минулого тижня сталося декілька знакових подій за участю українських легіонерів, що виступають у провідних європейських чемпіонатах.

Український дует «Гента» Роман Безус і Роман Яремчук принесли перемогу своїй команді у матчі 33-го туру Ліги Жупіле проти «Шарлеруа» (4:0). Вже в дебюті поєдинку Безус вразив ворота суперника, а асистував йому – Яремчук. А за чотири хвилини Безус оформив дубль, реалізувавши пенальті, який сам заробив. Результативні дії українського півзахисника у матчі з «Шарлеруа» покращили його статистику, тепер на рахунку Безуса три голи і чотири асисти в 30 поєдинках.

Український форвард «Нюрнберга» Ерік Шуранов забив свій другий гол у чемпіонаті. У матчі 28-го туру проти команди «Вюрцбург Кіккерс» українець влучним ударом відкрив рахунок . В середині другого тайму Шуранов був замінений, а гра завершилася з нічийним рахунком 1:1.

З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.

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У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.

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ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Англія (Прем'єр-ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко

лівий захисник

15.12.1996 (24 роки)

20 млн євро

Манчестер

Сіті ЛЧ 1/4 (06.04) Манчестер Сіті - Боруссія Д - 2:1

(провів весь матч в запасі)

31 тур (10.04) Манчестер Сіті - Лідс - 1:2

(зіграв весь матч) Ч: 15 (0+0)

ЛЧ: 5 (0+0)

КЛ: 2 (0+1)

К: 1 (0+0)



В: 23 (0+1)

Андрій Ярмоленко

правий вінгер

23.10.1989 (31 рік)

7,5 млн євро

Вест Хем 30 тур (05.04) Вулверхемптон - Вест Хем - 2:3

(не потрапив до заявки на матч)

31 тур (11.04) Вест Хем - Лестер - 3:2

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 14 (0+1)

КЛ: 3 (2+3)

КА: 3 (1+0)



В: 20 (3+4)

Бельгія (Ліга Жупіле)

Греція (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Чигринський

центральний захисник

7.11.1986 (33 роки)

400 тис євро

АЕК Кубок Греції 1/2 (07.04) АЕК - ПАОК - 0:1

(не потрапив до заявки на матч, травма)

3 тур плей-оф (11.04) Аріс - АЕК - 1:3

(не потрапив до заявки на матч, травма) Ч: 10 (0+0)

ЛЄ: 5 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 17 (0+0)

Євген Шахов

центральний хавбек

30.11.1990 (29 років)

1,5 млн євро

АЕК Кубок Греції 1/2 (07.04) АЕК - ПАОК - 0:1

(не потрапив до заявки на матч)

3 тур плей-оф (11.04) Аріс - АЕК - 1:3

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 20 (3+1)

ЛЄ: 7 (0+0)

К: 3 (0+0)



В: 30 (3+1)

Олег Данченко

правий захисник

1.08.1994 (26 років)

2,3 млн євро

АЕК Кубок Греції 1/2 (07.04) АЕК - ПАОК - 0:1

(зіграв весь матч)

3 тур плей-оф (11.04) Аріс - АЕК - 1:3

(не потрапив до заявки на матч, травма) Ч: 6 (0+0)

К: 3 (0+0)



В: 9 (0+0)

Максим Максименко

центральний захисник

28.05.1990 (30 років)

400 тис євро

Ларіса 2 тур плей-оф (03.04) Ларіса - Панетолікос - 1:1

(зіграв весь матч)

3 тур плей-оф (10.04) Атромітос - Ларіса - 0:1

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 8 (0+1)

К: 1 (0+0)



В: 9 (0+1)

Владислав Наумець

лівий півзахисник

7.03.1999 (21 рік)

350 тис євро

Яніна Кубок Греції 1/2 (07.04) Яніна - Олімпіакос - 1:1

(не потрапив до заявки на матч)

3 тур плей-оф (12.04) Яніна - Ламія Ч: 16 (1+0)

К: 3 (1+0)



В: 19 (2+0)

Данія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь

лівий вінгер

6.06.1994 (26 років)

300 тис євро

Вайле 30 вересня 2020 року покинув команду Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Іспанія (Прімера)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін

голкіпер

11.02.1999 (21 рік)

3 млн євро

Реал Мадрид ЛЧ 1/4 (06.04) Реал - Ліверпуль - 31

(провів весь матч в запасі)

30 тур (10.04) Реал - Барселона - 2:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 0

К: 1 (-2)



В: 1 (-2)

Іспанія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля

форвард

17.11.1989 (30 років)

400 тис євро

Альбасете 33 тур (04.03) Альбасете - Еспаньол - 0:3

(вийшов на заміну на 65 хв)

34 тур (11.04) Малага - Альбасете - 2:0

(зіграв 80 хв) Ч: 31 (2+1)



В: 31 (2+1)

Ярослав Мейхер

голкіпер

21.03.2000 (20 років)

100 тис євро

Логроньєс 33 тур (03.04) Логроньєс - Тенеріфе - 1:0

(не потрапив до заявки на матч)

34 тур (11.04) Мірандес - Логроньєс - 0:1

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 4 (-5)



В: 4 (-5)

Богдан Мілованов

правий захисник

19.04.1998 (22 роки)

600 тис євро

Спортінг 33 тур (04.04) Спортінг - Мірандес - 1:2

(зіграв весь матч, отримав жк)

34 тур (09.04) Тенеріфе - Спортінг - 1:0

(зіграв весь матч) Ч: 19 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 21 (0+0)

Італія (Серія А)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський

центральний хавбек

4.05.1993 (27 років)

21 млн євро

Аталанта 29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2

(зіграв 78 хв, 2 асисти)

30 тур (11.04) Фіорентина - Аталанта - 2:3

(зіграв 64 хв, 2 асисти) Ч: 28 (3+8)

ЛЧ: 4 (0+0)

К: 2 (1+0)



В: 34 (4+8)

Віктор Коваленко

атакувальний хавбек

14.02.1996 (24 роки)

6 млн євро

Аталанта 29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2

(провів весь матч в запасі)

30 тур (11.04) Фіорентина - Аталанта - 2:3

(провів весь матч в запасі) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Сержіо Якубів

центральний захисник

26.01.2002 (18 років)

-

Кротоне 29 тур (03.04) Наполі - Кротоне - 4:3

(не потрапив до заявки на матч)

30 тур (10.04) Спеція - Кротоне - 3:2

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 0



В: 0

Кіпр (Перший дивізіон)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін

лівий захисник

9.05.1988 (32 роки)

400 тис євро

Анортосіс 31 тур (05.04) АЕК - Анортосіс - 2:1

(не потрапив до заявки на матч)

32 тур (10.04) Аполон - Анортосіс - 1:1

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 11 (1+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 12 (1+0)

Артур Рудько

воротар

7.05.1992 (28 років)

500 тис євро

Пафос 30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0

(зіграв весь матч)

32 тур (12.04) Пафос - Ерміс Ч: 30 (-30)



В: 30 (-30)

Орест Кузик

лівий вінгер

17.05.1995 (25 років)

300 тис євро

Пафос 30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0

(провів весь матч в запасі)

32 тур (12.04) Пафос - Ерміс

Ч: 9 (1+0)



В: 9 (1+0)

Ілля Марковський

центр-форвард

6.06.1997 (23 роки)

200 тис євро

Енозіс 30 тур (20.03) Етнікос - Енозіс - 1:0

(не потрапив до заявки на матч)

32 тур (10.04) АПОЕЛ - Енозіс - 1:0

(зіграв 46 хв) Ч: 27 (1+2)



В: 27 (1+2)

Ігор Худоб'як

атакувальний хавбек

20.02.1985 (35 років)

150 тис євро

Етнікос 31 тур (06.04) Ерміс - Етнікос - 1:2

(зіграв весь матч)

32 тур (13.04) Карміотісса - Етнікос Ч: 29 (3+1)



В: 29 (3+1)

Німеччина (2-а Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Ерік Шуранов

форвард

22.02.2002 (18 років)

350 тис євро

Нюрнберг 27 тур (04.04) Нюрнберг - Падерборн - 2:1

(зіграв 72 хв)

28 тур (11.04) Нюрнберг - Вюрцбургер - 1:1

(зіграв 62 хв, 1 гол) Ч: 8 (2+0)



В: 8 (2+0)

Борис Тащи

форвард

26.07.1993 (27 років)

400 тис євро

Санкт-Паулі 13 січня покинув команду Ч: 9 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 10 (0+0)

Португалія (Прімейра)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк

форвард

24.04.1998 (22 роки)

150 тис євро

Боавішта 25 тур (04.04) Белененсеш - Боавішта - 0:2

(не потрапив до заявки на матч)

26 тур (10.04) Боавішта - Ріо Аве - 3:3

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Сербія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов

форвард

12.03.1991 (29 років)

400 тис євро

Раднік 1 січня 2021 року залишив команду. Ч: 17 (6+1)

К: 2 (3+0)



В: 19 (9+1)

Туреччина (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Бутко

правий захисник

13.01.1991 (30 років)

750 тис євро

Ерзурумспор 33 тур (07.04) Генчлербірлігі - Ерзурумспор - 1:1

(провів весь матч в запасі)

34 тур (11.04) Ерзурумспор - Бешикташ - 2:4

(зіграв 82 хв) Ч: 8 (0+0)



В: 8 (0+0)

Артем Кравець

центр-форвард

3.06.1989 (31 рік)

800 тис євро

Коньяспор 33 тур (07.04) Коньяспор - Анкарагюджю - 1:1

(вийшов на заміну на 89 хв)

34 тур (11.04) Сівасспор - Коньяспор - 3:1

(вийшов на заміну на 46 хв) Ч: 25 (8+2)

К: 1 (0+0)



В: 26 (8+2)

Микола Морозюк

правий захисник

17.01.1988 (32 роки)

400 тис євро

Різеспор 33 тур (06.04) Гезтепе - Різеспор - 2:0

(вийшов на заміну на 71 хв)

34 тур (10.04) Різеспор - Трабзонспор - 0:0

(зіграв весь матч) Ч: 26 (0+2)



В: 26 (0+2)

Сергій Рибалка

опорний хавбек

1.04.1990 (30 років)

200 тис євро

Сівасспор 33 тур (07.04) Антальяспор - Сівасспор - 2:4

(не потрапив до заявки на матч)

34 тур (11.04) Сівасспор - Коньяспор - 3:1

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Туреччина (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Джемаль Кизилатеш

опорний хавбек

14.09.1994 (26 років)

125 тис євро

Баликесірспор 28 тур (04.04) Баликесірспор - Бандімаспор - 2:1

(зіграв 70 хв)

29 тур (10.04) Самсунспор - Баликесірспор - 1:0

(зіграв 70 хв, отримав жк) Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Хорватія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа

атакувальний хавбек

23.11.1988 (31 рік)

150 тис євро

Осієк 27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2

(не потрапив до заявки на матч)

28 тур (11.04) Славен - Осієк - 2:2

(провів весь матч в запасі) Ч: 11 (0+0)



В: 11 (0+0)

Євген Чеберко

центральний захисник

23.01.1998 (22 роки)

900 тис євро

Осієк 27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2

(зіграв весь матч)

28 тур (11.04) Славен - Осієк - 2:2

(зіграв весь матч) Ч: 6 (0+0); Ч: 5 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 13 (0+0)

Чехія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький

центральний захисник

13.01.1994 (26 років)

250 тис євро

Банік 8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Максим Таловєров

центральний захисник

28.06.2000 (20 років)

300 тис євро

Динамо Ч.Б. 25 тур (04.04) Вікторія - Динамо Ч-Б - 2:1

(зіграв весь матч, отримав жк)

26 тур (11.04) Динамо Ч-Б - Збройовка - 0:2

(зіграв 62 хв) Ч: 22 (1+1)

К: 1 (0+0)



В: 23 (1+1)

Іван Желізко

опорний хавбек

12.02.2001 (19 років)

100 тис євро

Карвіна 7 лютого перейшов до команди «Валмієра» Ч: 0 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Тарас Качараба

центральний захисник

7.01.1995 (25 років)

800 тис євро

Славія ЛЄ 1/4 (08.04) Арсенал - Славія - 1:1

(не потрапив до заявки на матч)

26 тур (11.04) Славія - Спарта - 2:0

(зіграв весь матч) Ч: 5 (0+0); Ч: 10 (2+0)

ЛЄ: 7 (1+0)

К: 2 (0+0)



В: 24 (3+0)

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