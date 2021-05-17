Наши за границей: рекорд Малиновского, дубль Безуса, чемпионство Зинченко

Следим за выступлениями украинских футболистов в топ-20 европейских чемпионатах

  • 17.05.2021 12:00
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Наши за границей: рекорд Малиновского, дубль Безуса, чемпионство Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine
Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів у топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.
 
Минулого тижня сталося декілька знакових подій за участю українських легіонерів, що виступають у провідних європейських чемпіонатах.
 
Хавбек італійської «Аталанти» Руслан Маліновський продовжує встановлювати рекорди Серії А. Українець відзначився результативними діями у 10-ти матчах поспіль, ставши першим гравцем «Аталанти» з таким показником. У поєдинку 36-го туру проти «Дженоа» (4:3), Руслан спочатку допоміг відзначитись Сапаті, зробивши результативний асист, а на 26-й хвилині подвоїв рахунок у матчі. Цей гольовий пас став для уродженця Житомира 11-м у поточному чемпіонаті, він очолює рейтинг найкращих асистентів Серії А. І вже традиційно, Руслан був визнаний найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.
 
А в Бельгії півзахисник «Гента» Роман Безус зробив дубль у матчі з «Остенде» (4:0) в 4-му раунді Ліги Жупіле. Особливо гарним вийшов перший гол Романа, де йому асистував Роман Яремчук: отримавши передачу на хід, Безус філігранним «черпаком» перекинув м'яч через голкіпера. Ця гра стала найкращою в сезоні для Безуса, який отримав високу оцінку від WhoScored – 9,52. 
 
Нападник «Гента» Роман Яремчук став найкращим гравцем своєї команди в 3-му раунді Ліги Жупіле і теж проти «Остенде» (2:1). Роман провів на полі весь матч та своїм точним ударом відкрив рахунок у поєдинку. Цей гол став для українця 19-м в Лізі Жупіле і 22-м у всіх турнірах поточного сезону.
 
Нарешті знову нагадав про себе гравець бельгійського «Мехелена» Мар'ян Швед. Український вінгер з'явився на полі наприкінці першого тайму поєдинку проти «Стандарда» (2:1). В другому таймі Мар'ян вдало замкнув флангову передачу, зробивши рахунок 2:0. Цей гол – п'ятий в сезоні для українського легіонера «Мехелена».
 
Гравець англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко виграв свій третій чемпіонський титул в АПЛ. Команда Пепа Гвардіоли за два тури до завершення чемпіонату здобула золоті нагороди, перегравши на виїзді «Ньюкасл» (4:3).
 
Гол плюс пас додав до свого активу нападник німецького «Нюрнберга» Ерік Шуранов. У поєдинку 32-го туру 2-ї Бундесліги проти «Гамбурга» (2:5) український форвард взяв участь у двох голах своєї команди.
 
Другий гол в сезоні забив вінгер кіпрського «Енозіса» Ілля Марковський. У матчі проти «Етнікоса» (1:1), за який грає український ветеран Ігор Худоб'як, Марковський відкрив рахунок, відзначившись на 72-й хвилині.
 
Перший асист в сезоні зробив захисник іспанського «Спортінга» Богдан Мілованов. В домашньому поєдинку з «Луго» (1:0) Богдан віддав гольовий пас на партнера і саме цей гол виявився переможним.                
 
З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.  
 
***

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (24 роки)
20 млн євро
Манчестер
Сіті

 35 тур (08.05) Манчестер Сіті - Челсі - 1:2
 (вийшов на заміну на 80 хв)
 36 тур (14.05) Ньюкасл - Манчестер Сіті - 3:4
 (не потрапив до заявки)

 Ч: 18 (0+0)
 ЛЧ: 8 (0+1)
 КЛ: 2 (0+1) 
 К: 1 (0+0)

 В: 29 (0+2)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (31 рік)
7,5 млн євро
Вест Хем		  35 тур (09.05) Вест Хем - Евертон - 0:1
 (вийшов на заміну на 73 хв)
 36 тур (15.05) Брайтон - Вест Хем - 1:1
 (провів матч у запасі)		  Ч: 15 (0+1)
 КЛ: 3 (2+3)
 КА: 3 (1+0)

 В: 21 (3+4)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Богдан Михайличенко
лівий захисник
21.03.1997 (23 роки)
2,5 млн євро
Андерлехт

 3 тур плей-оф (12.05) Генк - Андерлехт - 1:1
 (зіграв весь матч)
 4 тур плей-оф (15.05) Андерлехт - Генк - 1:2
 (зіграв весь матч)

  Ч: 21 (1+1)
 К: 4 (0+1)

 В: 25 (1+2)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3 млн євро
Брюгге

 3 тур плей-оф (13.05) Антверпен - Брюгге - 0:0
 (зіграв весь матч)
 4 тур плей-оф (16.05) Брюгге - Антверпен - 2:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 28 (2+5)
 ЛЧ: 5 (0+0)
 К: 1 (0+1)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 35 (2+6)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (25 років)
13 млн євро
Гент

 3 тур плей-оф (13.05) Гент - Остенде - 2:1
 (зіграв весь матч, 1 гол)
 4 тур плей-оф (16.05) Остенде - Гент - 0:4
 (зіграв весь матч, 1 асист)

  Ч: 32 (19+7)
 ЛЧ: 2 (1+0)
 ЛЄ: 5 (1+1)
 К: 2 (1+0)

 В: 40 (22+8)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (30 років)
1,5 млн євро
Гент		  3 тур плей-оф (13.05) Гент - Остенде - 2:1
 (зіграв весь матч)
 4 тур плей-оф (16.05) Остенде - Гент - 0:4
 (зіграв 73 хв, 2 голи)		  Ч: 26 (5+4)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 ЛЄ: 4 (0+0)
 К: 3 (1+1)

 В: 35 (6+5)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (30 років)
1,5 млн євро
Гент

 3 тур плей-оф (13.05) Гент - Остенде - 2:1
 (вийшов на заміну на 83 хв)
 4 тур плей-оф (16.05) Остенде - Гент - 0:4
 (провів матч у запасі)

  Ч: 12 (2+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 16 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
Кортрейк
 

 34 тур (18.04) Кортрейк - Мехелен - 1:4
 (зіграв весь матч)

 Кортрейк зайняв 14 місце в Лізі Жупіле

  Ч: 28 (3+0)
 К: 2 (0+1)

 В: 30 (3+1)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.08.1997 (23 роки)
1 млн євро


Мехелен

  3 тур плей-оф (13.05) Стандард - Мехелен - 1:2
 (вийшов на заміну на 81 хв)
 4 тур плей-оф (16.05) Мехелен - Стандард - 3:1
 (вийшов на заміну на 43 хв, 1 гол)		  Ч: 21 (4+1)
 К: 2 (1+1)

 В: 23 (5+2)

Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
900 тис євро 
Сент-Трюйден		  34 тур (18.04) Сент-Трюйден - Андерлехт - 0:1
 (не потрапив до заявки на матч)

 Сент-Трюйден зайняв 15 місце в Лізі Жупіле 		  Ч: 15 (1+4)
 К: 1 (0+0)

 В: 16 (1+4)
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Чигринський
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
400 тис євро
АЕК		  9 тур плей-оф (12.05) Астерас - АЕК - 1:1
 (не потрапив до заявки)
 10 тур плей-оф (16.05) АЕК - Аріс - 0:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)

 Ч: 16 (0+0)
 ЛЄ: 5 (0+0)
 К: 3 (0+0)

 В: 24 (0+0)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
АЕК		  9 тур плей-оф (12.05) Астерас - АЕК - 1:1
 (зіграв весь матч)
 10 тур плей-оф (16.05) АЕК - Аріс - 0:0
 (зіграв 46 хв, отримав жк)

 Ч: 25 (3+1)
 ЛЄ: 7 (0+0)
 К: 3 (0+0)

 В: 35 (3+1)

Олег Данченко
правий захисник
1.08.1994 (26 років)
2,3 млн євро
АЕК		  9 тур плей-оф (12.05) Астерас - АЕК - 1:1
 (не потрапив до заявки)
 10 тур плей-оф (16.05) АЕК - Аріс - 0:0
(не потрапив до заявки)

 Ч: 7 (0+0)
 К: 4 (0+0)

 В: 11 (0+0)

Максим Максименко
центральний захисник
28.05.1990 (30 років)
400 тис євро
Ларіса		  6 тур плей-оф (08.05) Волос - Ларіса - 3:1
 (зіграв весь матч)
 7 тур плей-оф (15.05) Ларіса - Яніна - 2:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)

 Ч: 12 (0+1)
 К: 1 (0+0)

 В: 13 (0+1)

Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
Яніна		  Кубок Греції 1/2 (28.04) Олімпіакос - Яніна - 3:1
 (не потрапив до заявки)
 7 тур плей-оф (15.05) Ларіса - Яніна - 2:0
 (не потрапив до заявки)		  Ч: 17 (1+0)
 К: 3 (1+0)

 В: 20 (2+0)
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро 
Вайле		  30 вересня 2020 року покинув команду 

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
Реал Мадрид		  36 тур (13.05) Гранада - Реал - 1:4
 (провів матч у запасі)
 37 тур (16.05) Атлетік - Реал - 0:1
 (провів матч у запасі)		  Ч: 0
 К: 1 (-2)
 
 В: 1 (-2)
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
400 тис євро
Альбасете		  38 тур (08.05) Понферрадіна - Альбасете - 0:1
 (вийшов на заміну на 68 хв)
 39 тур (15.05) Алмерія - Альбасете - 1:1
 (провів матч у запасі)		  Ч: 35 (2+1)

 В: 35 (2+1)

Ярослав Мейхер
голкіпер
21.03.2000 (20 років)
100 тис євро
Логроньєс		  38 тур (09.05) Логроньєс - Жирона - 1:4
 (не потрапив до заявки)
 39 тур (16.05) Леганес - Логроньєс - 3:0
 (не потрапив до заявки)		  Ч: 4 (-5)

 В: 4 (-5)

Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
600 тис євро
Спортінг

 38 тур (10.05) Спортінг - Луго - 1:0
 (зіграв весь матч, 1 асист)
 39 тур (17.05) Жірона - Спортінг

  Ч: 21 (0+1)
 К: 2 (0+0)

 В: 23 (0+1)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
Аталанта		  36 тур (12.05) Аталанта - Беневенто - 2:0
 (зіграв 59 хв, 1 асист)
 37 тур (15.05) Дженоа - Аталанта - 3:4
 ( зіграв 57 хв, 1 гол, 1 асист)		  Ч: 35 (8+12)
 ЛЧ: 4 (0+0)
 К: 2 (1+0)

 В: 41 (9+12)

Віктор Коваленко    
атакувальний хавбек
14.02.1996 (24 роки)
6 млн євро
Аталанта		  36 тур (12.05) Аталанта - Беневенто - 2:0
 (провів матч у запасі)
 37 тур (15.05) Дженоа - Аталанта - 3:4
(не потрапив до заявки)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Сержіо Якубів    
центральний захисник
26.01.2002 (18 років)
-
Кротоне		  36 тур (13.05) Кротоне - Верона - 2:1
 (не потрапив до заявки)
 37 тур (16.05) Беневенто - Кротоне - 1:1
 (не потрапив до заявки)		  Ч: 0

 В: 0
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
Анортосіс

 9 тур плей-оф (05.05) АЕЛ - Анортосіс - 1:2
 (не потрапив до заявки)
 10 тур плей-оф (09.05) Анортосіс - АЕК - 0:2
 (не потрапив до заявки)

  Ч: 11 (1+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 12 (1+0)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
Пафос		  10 тур плей-оф (12.05) Пафос - Докса - 2:1
 (зіграв весь матч)
 11 тур плей-оф (16.05) Неа Саламіс - Пафос - 1:2
 (зіграв весь матч)

 Ч: 37 (-35)
 
 В: 37 (-35)

Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
Пафос

 10 тур плей-оф (12.05) Пафос - Докса - 2:1
 (провів матч у запасі)
 11 тур плей-оф (16.05) Неа Саламіс - Пафос - 1:2
(провів матч у запасі)

 Ч: 11 (1+1)
 
 В: 11 (1+1)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
Енозіс

 10 тур плей-оф (11.05) Ерміс - Енозіс - 4:2
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 11 тур плей-оф (16.05) Енозіс - Етнікос - 1:1
 (зіграв весь матч, 1 гол)

  Ч: 33 (2+3)

 В: 33 (2+3)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
Етнікос

 10 тур плей-оф (12.05) Етнікос - Неа Саламіс- 2:2
 (зіграв весь матч)
 11 тур плей-оф (16.05) Енозіс - Етнікос - 1:1
 (зіграв 79 хв)

 Ч: 34 (3+1)

 В: 34 (3+1)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Ерік Шуранов 
форвард
22.02.2002 (18 років)
350 тис євро
Нюрнберг		  32 тур (10.05) Гамбург- Нюрнберг - 5:2
 (зіграв весь матч, 1 гол+1 асист)
 33 тур (16.05) Нюрнберг - Бохум - 1:1
 (зіграв весь матч)		  Ч: 13 (3+1)

 В: 13 (3+1)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
Санкт-Паулі		  13 січня покинув команду  Ч: 9 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 10 (0+0)
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
Боавішта		  32 тур (11.05) Спортінг - Боавішта - 1:0
 (не потрапив до заявки)
 33 тур (15.05) Боавішта - Портімоненсе - 1:0
 (не потрапив до заявки)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
Раднік		  1 січня 2021 року залишив команду.  Ч: 17 (6+1)
 К: 2 (3+0)

 В: 19 (9+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Бутко 
правий захисник
13.01.1991 (30 років)
750 тис євро
Ерзурумспор		  40 тур (08.05) Ерзурумспор - Касипаша - 0:1
 (провів матч у запасі)
 41 тур (11.05) Аланьяспор - Ерзурумспор - 2:3
 (зіграв весь матч)		  Ч: 10 (0+0)

 В: 10 (0+0)

Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
800 тис євро
Коньяспор		  41 тур (11.05) Коньяспор - Трабзонспор - 1:1
 (не потрапив до заявки)
 42 тур (15.05) Антальяспор - Коньяспор - 0:0
 (не потрапив до заявки)		  Ч: 29 (9+2)
 К: 1 (0+0)

 В: 30 (9+2)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
400 тис євро
Різеспор		  41 тур (11.05) Газіантеп - Різеспор - 4:5
 (зіграв весь матч)
 42 тур (15.05) Різеспор - Башакшехір - 0:2
 (не потрапив до заявки)		  Ч: 33 (0+4)

 В: 33 (0+4)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
200 тис євро
Сівасспор		  41 тур (11.05) Фенербахче - Сівасспор - 1:2
 (провів матч у запасі)
 42 тур (15.05) Сівасспор - Касимпаша - 2:1
 (провів матч у запасі)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Туреччина (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Джемаль Кизилатеш
опорний хавбек
14.09.1994 (26 років)
125 тис євро
Баликесірспор		  34 тур (09.05) Баликесірспор - Алтинорду - 0:5
 (вийшов на заміну на 46 хв)

 Баликесірспор зайняв 13 місце в 1 Лізі		  Ч: 8 (1+0)

 В: 8 (1+0)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
150 тис євро
Осієк		  34 тур (11.05) Осієк - Шибеник - 3:0
 (зіграв 63 хв)
 35 тур (15.05) Локомотива - Осієк - 0:2
 (зіграв 79 хв, отримав жк)		  Ч: 15 (0+0)

 В: 15 (0+0)

Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро
Осієк		  34 тур (11.05) Осієк - Шибеник - 3:0
 (зіграв весь матч)
 35 тур (15.05) Локомотива - Осієк - 0:2
 (зіграв 54 хв, отримав жк)		  Ч: 13 (0+0); Ч: 5 (0+0)
                   ЛЄ: 1 (0+0)
                   К: 1 (0+0)

 В: 20 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
Банік		  8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
 300 тис євро
Динамо Ч.Б.		  31 тур (09.05) Динамо Ч-Б - Пардубіце - 2:0
 (зіграв весь матч)
 32 тур (16.05) Тепліце - Динамо Ч-Б - 2:0
 (провів матч у запасі)

 Ч: 25 (1+1)
 К: 1 (0+0)

 В: 26 (1+1)

Іван Желізко
опорний хавбек
12.02.2001 (19 років)
 100 тис євро
Карвіна		  7 лютого перейшов до команди «Валмієра»  Ч: 0 (0+0)
 К: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
800 тис євро
Славія		  31 тур (09.05) Сігма - Славія - 0:1
 (провів матч у запасі)
 32 тур (16.05) Славія - Карвіна - 1:1
 (зіграв 87 хв, отримав жк)		  Ч: 8 (0+0); Ч: 10 (2+0)
                   ЛЄ: 7 (1+0) 
 К: 2 (0+0)

 В: 27 (3+0)

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Статистика українських легіонерів в сезоні-2019/20

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Денис Шаховец, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 26.04.2021 19:15
    +1
    Ппц шльопа до сих пор бегает
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 26.04.2021 17:00
    0
    Малиновский сейчас просто топ!
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:07
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Малина всё больше и больше радует.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 05.04.2021 18:16
    0
    Если бы они так за сборную играли, а не как бревна.
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 05.04.2021 18:04
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Ану розкажи , як вани "постійно" при седані перемагають, на прикладі матчу з юнайтед ?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 12:10
    +3
    Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Глянь на дату сообщения. Некропостинг какой-то..
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    +1
    Ilya , 24.08.2020 13:48
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:35
    0
    Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:34
    Розрив підколінного сухожилля. Коли орієнтовно востановиться, точно не скажу.
    Відновиться *.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:34
    +4
    Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Розрив підколінного сухожилля. Коли орієнтовно востановиться, точно не скажу.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    +2
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Ссылка
    Myroslav90
      Myroslav90, 22.02.2021 13:11
    0
    Ох ніфіга собі, як не запас, то не попадання в заєвку, фист продуктивно...зато з а вограм, у моцних чемпіонатах, на виду у моцних клубів
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:49
    +7
    khatskevich_bog, 22.02.2021 12:28
    А у нас же есть игроки в Таджикистане, почему не даете статистику?
    Якщо Таджикистан - це Європа, то я африканець.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:46
    +2
    Чому про Чигринського його ім'я та прізвище написано на кацапській мові?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 22.02.2021 12:28
    -3
    А у нас же есть игроки в Таджикистане, почему не даете статистику?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 22.02.2021 12:27
    0
    maverik, 21.12.2020 15:54
    У Безуса статистика огонь за 18 матчей ни одного результативного действия, а в сборную вызывают.Где логика ?
    погоди он Коваленко вызовут, вот тогда будет ржака )))
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 22.02.2021 12:26
    -2
    Din_Win7, 07.12.2020 15:09
    качараба...навіть , якби була свиня, то так би не назвав 😸
    Зачетный юмор
    Ссылка
    Ruslan
    online
      Ruslan, 01.02.2021 14:00
    +5
    А де Польща? Там таккаа драбина.....
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 01.02.2021 13:07
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    А рыбак рыбаку отсосёт летом и в пургу,-
    Снова баечку расскажу,- про трофеи в АТБ на посту!
    А рыбак рыбака @бёт издалека!
    И,плевать,что крупной рыбы Я не смог добыть пока!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 25.01.2021 13:04
    -13
    феерия от Ярмоленко это забить гол команде третьей лиги))) Ну что ж)))
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.01.2021 23:36
    -6
    Тема не раскрыта!!!
    Где статистика предголевых передач?
    Вы же нас к этому уже приучили
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +22
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    Den96
    online
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +14
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    +12
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    +11
    А где Петряк?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +10
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 26.10.2020 17:41
    +8
    Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    А где Петряк?
    и "Венгрия" в целом??
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:49
    +7
    khatskevich_bog, 22.02.2021 12:28
    А у нас же есть игроки в Таджикистане, почему не даете статистику?
    Якщо Таджикистан - це Європа, то я африканець.
    Ссылка
    Ruslan
    online
      Ruslan, 01.02.2021 14:00
    +5
    А де Польща? Там таккаа драбина.....
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 21.12.2020 15:54
    +5
    У Безуса статистика огонь за 18 матчей ни одного результативного действия, а в сборную вызывают.Где логика ?
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:34
    +4
    Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Розрив підколінного сухожилля. Коли орієнтовно востановиться, точно не скажу.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 12:10
    +3
    Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Глянь на дату сообщения. Некропостинг какой-то..
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 11.01.2021 18:29
    +3
    Толя: Папа, оно диви – гоpи. Папа, а там наші билі?
    Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
    (Лесь Подерв'янський)
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +3
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +3
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    +2
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:46
    +2
    Чому про Чигринського його ім'я та прізвище написано на кацапській мові?
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 26.04.2021 19:15
    +1
    Ппц шльопа до сих пор бегает
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:07
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Малина всё больше и больше радует.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    +1
    Ilya , 24.08.2020 13:48
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 12:50
    +1
    Ярмолу не внесли до статистики, хоча в другому голі молотків він взяв участь: саме після його пасу Коуфал прострілив на автогол Санчеса. Слід визнати, що всі голи молотків шпорам були з навали; та Ярмола відзначився в іншому: в компенсований час (90+2') пробіг за Бейлом метрів 70, наздогнав його і в силовій боротьбі плече-в-плече завадив прицільно пробити і зробити рахунок 4:2. 3:3 стало на 90+4'хв. Кому цікаво, може подивитися офіційний он-лайн: https://www.flashscore.ua/match/2uRaIBHP/#
    Ссылка
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