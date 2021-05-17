Наши за границей: рекорд Малиновского, дубль Безуса, чемпионство Зинченко

Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів у топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.



Минулого тижня сталося декілька знакових подій за участю українських легіонерів, що виступають у провідних європейських чемпіонатах.

Нарешті знову нагадав про себе гравець бельгійського «Мехелена» Мар'ян Швед. Український вінгер з'явився на полі наприкінці першого тайму поєдинку проти «Стандарда» (2:1). В другому таймі Мар'ян вдало замкнув флангову передачу , зробивши рахунок 2:0. Цей гол – п'ятий в сезоні для українського легіонера «Мехелена».

Гол плюс пас додав до свого активу нападник німецького «Нюрнберга» Ерік Шуранов. У поєдинку 32-го туру 2-ї Бундесліги проти «Гамбурга» (2:5) український форвард взяв участь у двох голах своєї команди.

Другий гол в сезоні забив вінгер кіпрського «Енозіса» Ілля Марковський. У матчі проти «Етнікоса» (1:1), за який грає український ветеран Ігор Худоб'як, Марковський відкрив рахунок, відзначившись на 72-й хвилині.

Перший асист в сезоні зробив захисник іспанського «Спортінга» Богдан Мілованов. В домашньому поєдинку з «Луго» (1:0) Богдан віддав гольовий пас на партнера і саме цей гол виявився переможним.

З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.

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У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.

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ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Англія (Прем'єр-ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко

лівий захисник

15.12.1996 (24 роки)

20 млн євро

Манчестер

Сіті 35 тур (08.05) Манчестер Сіті - Челсі - 1:2

(вийшов на заміну на 80 хв)

36 тур (14.05) Ньюкасл - Манчестер Сіті - 3:4

(не потрапив до заявки) Ч: 18 (0+0)

ЛЧ: 8 (0+1)

КЛ: 2 (0+1)

К: 1 (0+0)



В: 29 (0+2)

Андрій Ярмоленко

правий вінгер

23.10.1989 (31 рік)

7,5 млн євро

Вест Хем 35 тур (09.05) Вест Хем - Евертон - 0:1

(вийшов на заміну на 73 хв)

36 тур (15.05) Брайтон - Вест Хем - 1:1

(провів матч у запасі) Ч: 15 (0+1)

КЛ: 3 (2+3)

КА: 3 (1+0)



В: 21 (3+4)

Бельгія (Ліга Жупіле)

Греція (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Чигринський

центральний захисник

7.11.1986 (33 роки)

400 тис євро

АЕК 9 тур плей-оф (12.05) Астерас - АЕК - 1:1

(не потрапив до заявки)

10 тур плей-оф (16.05) АЕК - Аріс - 0:0

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 16 (0+0)

ЛЄ: 5 (0+0)

К: 3 (0+0)



В: 24 (0+0)

Євген Шахов

центральний хавбек

30.11.1990 (29 років)

1,5 млн євро

АЕК 9 тур плей-оф (12.05) Астерас - АЕК - 1:1

(зіграв весь матч)

10 тур плей-оф (16.05) АЕК - Аріс - 0:0

(зіграв 46 хв, отримав жк) Ч: 25 (3+1)

ЛЄ: 7 (0+0)

К: 3 (0+0)



В: 35 (3+1)

Олег Данченко

правий захисник

1.08.1994 (26 років)

2,3 млн євро

АЕК 9 тур плей-оф (12.05) Астерас - АЕК - 1:1

(не потрапив до заявки)

10 тур плей-оф (16.05) АЕК - Аріс - 0:0

(не потрапив до заявки) Ч: 7 (0+0)

К: 4 (0+0)



В: 11 (0+0)

Максим Максименко

центральний захисник

28.05.1990 (30 років)

400 тис євро

Ларіса 6 тур плей-оф (08.05) Волос - Ларіса - 3:1

(зіграв весь матч)

7 тур плей-оф (15.05) Ларіса - Яніна - 2:0

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 12 (0+1)

К: 1 (0+0)



В: 13 (0+1)

Владислав Наумець

лівий півзахисник

7.03.1999 (21 рік)

350 тис євро

Яніна Кубок Греції 1/2 (28.04) Олімпіакос - Яніна - 3:1

(не потрапив до заявки)

7 тур плей-оф (15.05) Ларіса - Яніна - 2:0

(не потрапив до заявки) Ч: 17 (1+0)

К: 3 (1+0)



В: 20 (2+0)

Данія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь

лівий вінгер

6.06.1994 (26 років)

300 тис євро

Вайле 30 вересня 2020 року покинув команду Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Іспанія (Прімера)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін

голкіпер

11.02.1999 (21 рік)

3 млн євро

Реал Мадрид 36 тур (13.05) Гранада - Реал - 1:4

(провів матч у запасі)

37 тур (16.05) Атлетік - Реал - 0:1

(провів матч у запасі) Ч: 0

К: 1 (-2)



В: 1 (-2)

Іспанія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля

форвард

17.11.1989 (30 років)

400 тис євро

Альбасете 38 тур (08.05) Понферрадіна - Альбасете - 0:1

(вийшов на заміну на 68 хв)

39 тур (15.05) Алмерія - Альбасете - 1:1

(провів матч у запасі) Ч: 35 (2+1)



В: 35 (2+1)

Ярослав Мейхер

голкіпер

21.03.2000 (20 років)

100 тис євро

Логроньєс 38 тур (09.05) Логроньєс - Жирона - 1:4

(не потрапив до заявки)

39 тур (16.05) Леганес - Логроньєс - 3:0

(не потрапив до заявки) Ч: 4 (-5)



В: 4 (-5)

Богдан Мілованов

правий захисник

19.04.1998 (22 роки)

600 тис євро

Спортінг 38 тур (10.05) Спортінг - Луго - 1:0

(зіграв весь матч, 1 асист)

39 тур (17.05) Жірона - Спортінг Ч: 21 (0+1)

К: 2 (0+0)



В: 23 (0+1)

Італія (Серія А)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський

центральний хавбек

4.05.1993 (27 років)

21 млн євро

Аталанта 36 тур (12.05) Аталанта - Беневенто - 2:0

(зіграв 59 хв, 1 асист)

37 тур (15.05) Дженоа - Аталанта - 3:4

( зіграв 57 хв, 1 гол, 1 асист) Ч: 35 (8+12)

ЛЧ: 4 (0+0)

К: 2 (1+0)



В: 41 (9+12)

Віктор Коваленко

атакувальний хавбек

14.02.1996 (24 роки)

6 млн євро

Аталанта 36 тур (12.05) Аталанта - Беневенто - 2:0

(провів матч у запасі)

37 тур (15.05) Дженоа - Аталанта - 3:4

(не потрапив до заявки) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Сержіо Якубів

центральний захисник

26.01.2002 (18 років)

-

Кротоне 36 тур (13.05) Кротоне - Верона - 2:1

(не потрапив до заявки)

37 тур (16.05) Беневенто - Кротоне - 1:1

(не потрапив до заявки) Ч: 0



В: 0

Кіпр (Перший дивізіон)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін

лівий захисник

9.05.1988 (32 роки)

400 тис євро

Анортосіс 9 тур плей-оф (05.05) АЕЛ - Анортосіс - 1:2

(не потрапив до заявки)

10 тур плей-оф (09.05) Анортосіс - АЕК - 0:2

(не потрапив до заявки) Ч: 11 (1+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 12 (1+0)

Артур Рудько

воротар

7.05.1992 (28 років)

500 тис євро

Пафос 10 тур плей-оф (12.05) Пафос - Докса - 2:1

(зіграв весь матч)

11 тур плей-оф (16.05) Неа Саламіс - Пафос - 1:2

(зіграв весь матч) Ч: 37 (-35)



В: 37 (-35)

Орест Кузик

лівий вінгер

17.05.1995 (25 років)

300 тис євро

Пафос 10 тур плей-оф (12.05) Пафос - Докса - 2:1

(провів матч у запасі)

11 тур плей-оф (16.05) Неа Саламіс - Пафос - 1:2

(провів матч у запасі) Ч: 11 (1+1)



В: 11 (1+1)

Ілля Марковський

центр-форвард

6.06.1997 (23 роки)

200 тис євро

Енозіс 10 тур плей-оф (11.05) Ерміс - Енозіс - 4:2

(зіграв весь матч, отримав жк)

11 тур плей-оф (16.05) Енозіс - Етнікос - 1:1

(зіграв весь матч, 1 гол) Ч: 33 (2+3)



В: 33 (2+3)

Ігор Худоб'як

атакувальний хавбек

20.02.1985 (35 років)

150 тис євро

Етнікос 10 тур плей-оф (12.05) Етнікос - Неа Саламіс- 2:2

(зіграв весь матч)

11 тур плей-оф (16.05) Енозіс - Етнікос - 1:1

(зіграв 79 хв) Ч: 34 (3+1)



В: 34 (3+1)

Німеччина (2-а Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Ерік Шуранов

форвард

22.02.2002 (18 років)

350 тис євро

Нюрнберг 32 тур (10.05) Гамбург- Нюрнберг - 5:2

(зіграв весь матч, 1 гол+1 асист)

33 тур (16.05) Нюрнберг - Бохум - 1:1

(зіграв весь матч) Ч: 13 (3+1)



В: 13 (3+1)

Борис Тащи

форвард

26.07.1993 (27 років)

400 тис євро

Санкт-Паулі 13 січня покинув команду Ч: 9 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 10 (0+0)

Португалія (Прімейра)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк

форвард

24.04.1998 (22 роки)

150 тис євро

Боавішта 32 тур (11.05) Спортінг - Боавішта - 1:0

(не потрапив до заявки)

33 тур (15.05) Боавішта - Портімоненсе - 1:0

(не потрапив до заявки) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Сербія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов

форвард

12.03.1991 (29 років)

400 тис євро

Раднік 1 січня 2021 року залишив команду. Ч: 17 (6+1)

К: 2 (3+0)



В: 19 (9+1)

Туреччина (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Бутко

правий захисник

13.01.1991 (30 років)

750 тис євро

Ерзурумспор 40 тур (08.05) Ерзурумспор - Касипаша - 0:1

(провів матч у запасі)

41 тур (11.05) Аланьяспор - Ерзурумспор - 2:3

(зіграв весь матч) Ч: 10 (0+0)



В: 10 (0+0)

Артем Кравець

центр-форвард

3.06.1989 (31 рік)

800 тис євро

Коньяспор 41 тур (11.05) Коньяспор - Трабзонспор - 1:1

(не потрапив до заявки)

42 тур (15.05) Антальяспор - Коньяспор - 0:0

(не потрапив до заявки) Ч: 29 (9+2)

К: 1 (0+0)



В: 30 (9+2)

Микола Морозюк

правий захисник

17.01.1988 (32 роки)

400 тис євро

Різеспор 41 тур (11.05) Газіантеп - Різеспор - 4:5

(зіграв весь матч)

42 тур (15.05) Різеспор - Башакшехір - 0:2

(не потрапив до заявки) Ч: 33 (0+4)



В: 33 (0+4)

Сергій Рибалка

опорний хавбек

1.04.1990 (30 років)

200 тис євро

Сівасспор 41 тур (11.05) Фенербахче - Сівасспор - 1:2

(провів матч у запасі)

42 тур (15.05) Сівасспор - Касимпаша - 2:1

(провів матч у запасі) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Туреччина (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Джемаль Кизилатеш

опорний хавбек

14.09.1994 (26 років)

125 тис євро

Баликесірспор 34 тур (09.05) Баликесірспор - Алтинорду - 0:5

(вийшов на заміну на 46 хв)



Баликесірспор зайняв 13 місце в 1 Лізі Ч: 8 (1+0)



В: 8 (1+0)

Хорватія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа

атакувальний хавбек

23.11.1988 (31 рік)

150 тис євро

Осієк 34 тур (11.05) Осієк - Шибеник - 3:0

(зіграв 63 хв)

35 тур (15.05) Локомотива - Осієк - 0:2

(зіграв 79 хв, отримав жк) Ч: 15 (0+0)



В: 15 (0+0)

Євген Чеберко

центральний захисник

23.01.1998 (22 роки)

900 тис євро

Осієк 34 тур (11.05) Осієк - Шибеник - 3:0

(зіграв весь матч)

35 тур (15.05) Локомотива - Осієк - 0:2

(зіграв 54 хв, отримав жк) Ч: 13 (0+0); Ч: 5 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 20 (0+0)

Чехія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький

центральний захисник

13.01.1994 (26 років)

250 тис євро

Банік 8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Максим Таловєров

центральний захисник

28.06.2000 (20 років)

300 тис євро

Динамо Ч.Б. 31 тур (09.05) Динамо Ч-Б - Пардубіце - 2:0

(зіграв весь матч)

32 тур (16.05) Тепліце - Динамо Ч-Б - 2:0

(провів матч у запасі) Ч: 25 (1+1)

К: 1 (0+0)



В: 26 (1+1)

Іван Желізко

опорний хавбек

12.02.2001 (19 років)

100 тис євро

Карвіна 7 лютого перейшов до команди «Валмієра» Ч: 0 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Тарас Качараба

центральний захисник

7.01.1995 (25 років)

800 тис євро

Славія 31 тур (09.05) Сігма - Славія - 0:1

(провів матч у запасі)

32 тур (16.05) Славія - Карвіна - 1:1

(зіграв 87 хв, отримав жк) Ч: 8 (0+0); Ч: 10 (2+0)

ЛЄ: 7 (1+0)

К: 2 (0+0)



В: 27 (3+0)

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