Наши за границей: рекорд Малиновского, дубль Безуса, чемпионство Зинченко

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
|Англія (Прем'єр-ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (24 роки)
20 млн євро
|
Манчестер
Сіті
|
35 тур (08.05) Манчестер Сіті - Челсі - 1:2
|
Ч: 18 (0+0)
|
Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (31 рік)
7,5 млн євро
|
Вест Хем
| 35 тур (09.05) Вест Хем - Евертон - 0:1
(вийшов на заміну на 73 хв)
36 тур (15.05) Брайтон - Вест Хем - 1:1
(провів матч у запасі)
| Ч: 15 (0+1)
КЛ: 3 (2+3)
КА: 3 (1+0)
В: 21 (3+4)
|Бельгія (Ліга Жупіле)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
Андерлехт
|
3 тур плей-оф (12.05) Генк - Андерлехт - 1:1
| Ч: 21 (1+1)
К: 4 (0+1)
В: 25 (1+2)
|
Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3 млн євро
|
Брюгге
|
3 тур плей-оф (13.05) Антверпен - Брюгге - 0:0
| Ч: 28 (2+5)
ЛЧ: 5 (0+0)
К: 1 (0+1)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 35 (2+6)
|
Роман Яремчук
форвард
27.11.1995 (25 років)
13 млн євро
|
Гент
|
3 тур плей-оф (13.05) Гент - Остенде - 2:1
| Ч: 32 (19+7)
ЛЧ: 2 (1+0)
ЛЄ: 5 (1+1)
К: 2 (1+0)
В: 40 (22+8)
|
Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (30 років)
1,5 млн євро
|
Гент
| 3 тур плей-оф (13.05) Гент - Остенде - 2:1
(зіграв весь матч)
4 тур плей-оф (16.05) Остенде - Гент - 0:4
(зіграв 73 хв, 2 голи)
| Ч: 26 (5+4)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 4 (0+0)
К: 3 (1+1)
В: 35 (6+5)
|
Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (30 років)
1,5 млн євро
|
Гент
|
3 тур плей-оф (13.05) Гент - Остенде - 2:1
| Ч: 12 (2+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 2 (0+0)
В: 16 (2+0)
|
Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
|
Кортрейк
|
34 тур (18.04) Кортрейк - Мехелен - 1:4
| Ч: 28 (3+0)
К: 2 (0+1)
В: 30 (3+1)
|
|
| 3 тур плей-оф (13.05) Стандард - Мехелен - 1:2
(вийшов на заміну на 81 хв)
4 тур плей-оф (16.05) Мехелен - Стандард - 3:1
(вийшов на заміну на 43 хв, 1 гол)
| Ч: 21 (4+1)
К: 2 (1+1)
В: 23 (5+2)
|
Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
900 тис євро
|
Сент-Трюйден
| 34 тур (18.04) Сент-Трюйден - Андерлехт - 0:1
(не потрапив до заявки на матч)
Сент-Трюйден зайняв 15 місце в Лізі Жупіле
| Ч: 15 (1+4)
К: 1 (0+0)
В: 16 (1+4)
|Греція (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Чигринський
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
400 тис євро
|
АЕК
| 9 тур плей-оф (12.05) Астерас - АЕК - 1:1
(не потрапив до заявки)
10 тур плей-оф (16.05) АЕК - Аріс - 0:0
(зіграв весь матч, отримав жк)
|
Ч: 16 (0+0)
|
Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
|
АЕК
| 9 тур плей-оф (12.05) Астерас - АЕК - 1:1
(зіграв весь матч)
10 тур плей-оф (16.05) АЕК - Аріс - 0:0
(зіграв 46 хв, отримав жк)
|
Ч: 25 (3+1)
|
Олег Данченко
правий захисник
1.08.1994 (26 років)
2,3 млн євро
|
АЕК
| 9 тур плей-оф (12.05) Астерас - АЕК - 1:1
(не потрапив до заявки)
10 тур плей-оф (16.05) АЕК - Аріс - 0:0
(не потрапив до заявки)
|
Ч: 7 (0+0)
|
Максим Максименко
центральний захисник
28.05.1990 (30 років)
400 тис євро
|
Ларіса
| 6 тур плей-оф (08.05) Волос - Ларіса - 3:1
(зіграв весь матч)
7 тур плей-оф (15.05) Ларіса - Яніна - 2:0
(зіграв весь матч, отримав жк)
|
Ч: 12 (0+1)
|
Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
|
Яніна
| Кубок Греції 1/2 (28.04) Олімпіакос - Яніна - 3:1
(не потрапив до заявки)
7 тур плей-оф (15.05) Ларіса - Яніна - 2:0
(не потрапив до заявки)
| Ч: 17 (1+0)
К: 3 (1+0)
В: 20 (2+0)
|Данія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро
|
Вайле
|30 вересня 2020 року покинув команду
|
Ч: 1 (0+0)
|Іспанія (Прімера)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
|
Реал Мадрид
| 36 тур (13.05) Гранада - Реал - 1:4
(провів матч у запасі)
37 тур (16.05) Атлетік - Реал - 0:1
(провів матч у запасі)
| Ч: 0
К: 1 (-2)
В: 1 (-2)
|Іспанія (Сегунда)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
400 тис євро
|
Альбасете
| 38 тур (08.05) Понферрадіна - Альбасете - 0:1
(вийшов на заміну на 68 хв)
39 тур (15.05) Алмерія - Альбасете - 1:1
(провів матч у запасі)
| Ч: 35 (2+1)
В: 35 (2+1)
|
Ярослав Мейхер
голкіпер
21.03.2000 (20 років)
100 тис євро
|
Логроньєс
| 38 тур (09.05) Логроньєс - Жирона - 1:4
(не потрапив до заявки)
39 тур (16.05) Леганес - Логроньєс - 3:0
(не потрапив до заявки)
| Ч: 4 (-5)
В: 4 (-5)
|
Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
600 тис євро
|
Спортінг
|
38 тур (10.05) Спортінг - Луго - 1:0
| Ч: 21 (0+1)
К: 2 (0+0)
В: 23 (0+1)
|Італія (Серія А)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Руслан Маліновський
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
|
Аталанта
| 36 тур (12.05) Аталанта - Беневенто - 2:0
(зіграв 59 хв, 1 асист)
37 тур (15.05) Дженоа - Аталанта - 3:4
( зіграв 57 хв, 1 гол, 1 асист)
| Ч: 35 (8+12)
ЛЧ: 4 (0+0)
К: 2 (1+0)
В: 41 (9+12)
|
Віктор Коваленко
атакувальний хавбек
14.02.1996 (24 роки)
6 млн євро
|
Аталанта
| 36 тур (12.05) Аталанта - Беневенто - 2:0
(провів матч у запасі)
37 тур (15.05) Дженоа - Аталанта - 3:4
(не потрапив до заявки)
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Сержіо Якубів
центральний захисник
26.01.2002 (18 років)
-
|
Кротоне
| 36 тур (13.05) Кротоне - Верона - 2:1
(не потрапив до заявки)
37 тур (16.05) Беневенто - Кротоне - 1:1
(не потрапив до заявки)
| Ч: 0
В: 0
|Кіпр (Перший дивізіон)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Анортосіс
|
9 тур плей-оф (05.05) АЕЛ - Анортосіс - 1:2
| Ч: 11 (1+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 12 (1+0)
|
Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
|
Пафос
| 10 тур плей-оф (12.05) Пафос - Докса - 2:1
(зіграв весь матч)
11 тур плей-оф (16.05) Неа Саламіс - Пафос - 1:2
(зіграв весь матч)
|
Ч: 37 (-35)
|
Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
|
Пафос
|
10 тур плей-оф (12.05) Пафос - Докса - 2:1
|
Ч: 11 (1+1)
|
Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
|
Енозіс
|
10 тур плей-оф (11.05) Ерміс - Енозіс - 4:2
| Ч: 33 (2+3)
В: 33 (2+3)
|
Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
|
Етнікос
|
10 тур плей-оф (12.05) Етнікос - Неа Саламіс- 2:2
|
Ч: 34 (3+1)
|Німеччина (2-а Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Ерік Шуранов
форвард
22.02.2002 (18 років)
350 тис євро
|
Нюрнберг
| 32 тур (10.05) Гамбург- Нюрнберг - 5:2
(зіграв весь матч, 1 гол+1 асист)
33 тур (16.05) Нюрнберг - Бохум - 1:1
(зіграв весь матч)
| Ч: 13 (3+1)
В: 13 (3+1)
|
Борис Тащи
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
|
Санкт-Паулі
|13 січня покинув команду
| Ч: 9 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 10 (0+0)
|Португалія (Прімейра)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
|
Боавішта
| 32 тур (11.05) Спортінг - Боавішта - 1:0
(не потрапив до заявки)
33 тур (15.05) Боавішта - Портімоненсе - 1:0
(не потрапив до заявки)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Сербія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
|
Раднік
|1 січня 2021 року залишив команду.
| Ч: 17 (6+1)
К: 2 (3+0)
В: 19 (9+1)
|Туреччина (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Богдан Бутко
правий захисник
13.01.1991 (30 років)
750 тис євро
|
Ерзурумспор
| 40 тур (08.05) Ерзурумспор - Касипаша - 0:1
(провів матч у запасі)
41 тур (11.05) Аланьяспор - Ерзурумспор - 2:3
(зіграв весь матч)
| Ч: 10 (0+0)
В: 10 (0+0)
|
Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
800 тис євро
|
Коньяспор
| 41 тур (11.05) Коньяспор - Трабзонспор - 1:1
(не потрапив до заявки)
42 тур (15.05) Антальяспор - Коньяспор - 0:0
(не потрапив до заявки)
| Ч: 29 (9+2)
К: 1 (0+0)
В: 30 (9+2)
|
Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Різеспор
| 41 тур (11.05) Газіантеп - Різеспор - 4:5
(зіграв весь матч)
42 тур (15.05) Різеспор - Башакшехір - 0:2
(не потрапив до заявки)
| Ч: 33 (0+4)
В: 33 (0+4)
|
Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
200 тис євро
|
Сівасспор
| 41 тур (11.05) Фенербахче - Сівасспор - 1:2
(провів матч у запасі)
42 тур (15.05) Сівасспор - Касимпаша - 2:1
(провів матч у запасі)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Туреччина (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Джемаль Кизилатеш
опорний хавбек
14.09.1994 (26 років)
125 тис євро
|
Баликесірспор
| 34 тур (09.05) Баликесірспор - Алтинорду - 0:5
(вийшов на заміну на 46 хв)
Баликесірспор зайняв 13 місце в 1 Лізі
| Ч: 8 (1+0)
В: 8 (1+0)
|Хорватія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
150 тис євро
|
Осієк
| 34 тур (11.05) Осієк - Шибеник - 3:0
(зіграв 63 хв)
35 тур (15.05) Локомотива - Осієк - 0:2
(зіграв 79 хв, отримав жк)
| Ч: 15 (0+0)
В: 15 (0+0)
|
Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро
|
Осієк
| 34 тур (11.05) Осієк - Шибеник - 3:0
(зіграв весь матч)
35 тур (15.05) Локомотива - Осієк - 0:2
(зіграв 54 хв, отримав жк)
| Ч: 13 (0+0); Ч: 5 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 20 (0+0)
|Чехія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
|
Банік
|8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
300 тис євро
|
Динамо Ч.Б.
| 31 тур (09.05) Динамо Ч-Б - Пардубіце - 2:0
(зіграв весь матч)
32 тур (16.05) Тепліце - Динамо Ч-Б - 2:0
(провів матч у запасі)
|
Ч: 25 (1+1)
|
Іван Желізко
опорний хавбек
12.02.2001 (19 років)
100 тис євро
|
Карвіна
|7 лютого перейшов до команди «Валмієра»
| Ч: 0 (0+0)
К: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
800 тис євро
|
Славія
| 31 тур (09.05) Сігма - Славія - 0:1
(провів матч у запасі)
32 тур (16.05) Славія - Карвіна - 1:1
(зіграв 87 хв, отримав жк)
| Ч: 8 (0+0); Ч: 10 (2+0)
ЛЄ: 7 (1+0)
К: 2 (0+0)
В: 27 (3+0)
Дивіться також:
Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19
Денис Шаховец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
Снова баечку расскажу,- про трофеи в АТБ на посту!
А рыбак рыбака @бёт издалека!
И,плевать,что крупной рыбы Я не смог добыть пока!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Где статистика предголевых передач?
Вы же нас к этому уже приучили
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
(Лесь Подерв'янський)
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.