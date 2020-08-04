Испанские СМИ утверждают, что турнир в Мадрид не состоится

Организаторы турнира в Мадриде, который должен был пройти 14-20 сентября, отменили его из-за коронавируса.
Изначально соревнования должны были пройти в начале мая, но были отменены, как и остальные турниры в этот период. Во время паузы в сезоне организаторы устроили виртуальный чемпионат среди теннисистов.
Отметим, что из крупных грунтовых турниров в текущем сезоне остались только Рим и Ролан Гаррос.
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Источник — ABC
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