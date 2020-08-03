Выиграв первый сет, Костюк проиграла россиянке финал квалификации в Палермо

В итальянском Палермо состоялись финальные матчи квалификации турнира Palermo Ladies Open, который продлится до 9 августа на грунтовых кортах. Его призовой фонд составляет $225,500.
Представительница Украины Марта Костюк (WTA 141) за выход в основную сетку встречалась с пятой сеяной россиянкой Людмилой Самсоновой (WTA 117).
Украинская теннисистка проиграла важный матч в трех сетах – 6:4, 4:6, 3:6.
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Источник — Sport.ua
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