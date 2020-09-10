Трансферное лето-2020 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Летнее трансферное окно в Украине открылось 27 июля, а закроется 30 сентября. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
Примечание: клубы, которые пополнят элитный дивизион по итогам сезона-2019/20 в Первой лиге, будут добавлены позже.
* - трансфер состоится зимой 2021 года.
ОБНОВЛЯЕТСЯ
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Богдан Бутко (Лех, возврат из аренды)
Виктор Корниенко (Мариуполь, возврат из аренды)
Полузащитники:
Рицу Доан (ПСВ)
Жуниньо (Васко да Гама)
Нападающие:
Кайоде (Газишехир Газиантеп, возврат из аренды)
Андрей Борячук (Ризеспор, возврат из аренды)
|
Защитники:
Богдан Бутко (Десна)
Николай Матвиенко (Арсенал, Наполи)
Полузащитники:
Веллингтон Нем (свободный агент))
Михаил Мудрик (Десна, аренда)
Артем Бондаренко (Мариуполь, аренда)
Виктор Коваленко (Бешикташ)
Нападающие:
Владислав Вакула (Ференцварош)
Тайсон (Аталанта)
Манор Соломон (Аталанта)
Кайоде (Ризеспор)
Андрей Борячук (Мезекевешд, аренда)
|
Защитники:
Александр Тымчик (Заря, возврат из аренды)
Маркао Тейшейра (Галатасарай)
Роман Вантух (Александрия, возврат из аренды)
Жан Пьер (Гремио)
Владимир Костевич* (Лех, предварительный контракт)
Леонардо Годой (Тальерес)
Полузащитники:
Богдан Леднев (Заря, возврат из аренды)
Никита Кравченко (Олимпик, возврат из аренды)
Сергей Булеца (Днепр-1, возврат из аренды)
Габриэл Менино (Палмейрас)
Маркиньос (Атлетико Минейро)
Элиньо (Сан-Паулу)
Ахмед Алибеков (Слован, возврат из аренды)
Глен Камара (Рейнджерс)
Денис Гармаш (Ризеспор, возврат из аренды)
Адриен Силва (Лестер)
Димитрис Курбелис (Панатинаикос)
Никита Корзун (Вилафранкенсе, возврат из аренды)
Нападающие:
Жерсон Родригеш (Анкарагюджю, возврат из аренды)
Владислав Супряга (Днепр-1, возврат из аренды)
Антон Зиньковский (Крылья Советов)
Кенан Караман (Фортуна)
Клейтон (Атлетико Минейро)
Артем Кравец (Кайсериспор)
Роман Зозуля (Альбасете)
|
Защитники:
Томаш Кендзьора (Рома)
Йосип Пиварич (свободный агент)
Виталий Миколенко (Эвертон, Милан)
Полузащитники:
Мохаммед Кадири (Арсенал Тула, аренда)
Никита Кравченко (Колос, аренда)
Виктор Циганков (Лестер, Аталанта)
Александр Андриевский (Днепр-1)
Сергей Булеца (Днепр-1, аренда)
Никита Корзун (Шахтер Солигорск)
Нападающие:
Жерсон Родригеш (Гезтепе)
Владислав Супряга (Болонья)
Бенито (Олимпик, аренда)
Ибрагим Каргбо (Олимпик, аренда)
Назарий Русин (Заря)
|
Защитники:
Жуниор Родригес (Вардар)
Максим Гречкин (Бейтар, аренда)
Денис Фаворов (Десна)
Полузащитники:
Егор Назарина (Антверпен)
Денис Янаков (Динамо)
Нападающие:
Назарий Русин (Динамо)
Александр Гладкий (Адана Демирспор)
|
Защитники:
Александр Тымчик (Динамо, окончание аренды)
Богдан Михайличенко (Андерлехт, 1,5 млн евро)
Никита Каменюка (завершил карьеру)
Евгений Чеберко (ЛАСК, 300 тыс евро)
Джоэль Абу Ханна (Университатя)
Полузащитники:
Богдан Леднев (Динамо, окончание аренды)
Владислав Кочергин (Шленск)
Нападающие:
Сергей Майборода (Авангард, свободный агент)
|
Защитники:
Богдан Бутко (Шахтер)
Марвин Мартинс (Карпаты)
Павел Полегенько (Мариуполь)
Полузащитники:
Михаил Мудрик (Шахтер, аренда)
Нападающие:
Максим Дегтярев (Олимпик)
|
Защитники:
Денис Фаворов (Заря)
Полузащитники:
Орест Кузык (Янина, окончание аренды)
|
Полузащитники:
Вадим Янчак (Попрад)
|
Защитники:
Антон Шендрик (Крымтеплица)
Роман Вантух (Динамо, окончание аренды)
Нападающие:
Евгений Протасов (Волынь, аренда)
|
Вратари:
Владислав Кучерук (Динамо U-21, аренда)
Защитники:
Евгений Новак (Вардар)
Полузащитники:
Никита Кравченко (Динамо, аренда)
Нападающие:
Евгений Селезнев (Бурсаспор)
Евгений Исаенко (Динамо U-21, аренда)
|
Вратари:
Антон Яшков (Полесье, аренда)
Защитники:
Евгений Ефремов (Судува)
Вадим Парамонов (Рух, свободный агент)
Полузащитники:
Владислав Соловейчик (Елгава)
Нападающие:
Олег Кожушко (свободный агент)
Арни Вильхамссон (свободный агент)
Александр Бондаренко (Волынь)
|
Вратари:
Богдан Сарнавский (Львов)
Защитники:
Александр Сафронов (Левадия, возврат из аренды)
Владислав Дубинчак (Динамо, аренда)
Дуглас (Шапекоэнсе)
Полузащитники:
Александр Андриевский (Динамо)
Сергей Булеца (Динамо, аренда)
Луизао (Порту)
Нападающие:
Артем Довбык (Мидтьюлланн, 450 тыс евро)
Евгений Исаенко (Динамо U-21)
Матеус (Шицзячжуан Эвер Брайт)
|
Вратари:
Андрей Клищук (свободный агент)
Защитники:
Папа Гуйе (Металл, свободный агент)
Владимир Полевой (свободный агент)
Максим Лопыренок (Минай, аренда)
Владислав Шаповал (Волынь)
Полузащитники:
Сергей Булеца (Динамо, окончание аренды)
Гриффин Сабатини (Эйрдрионианс, аренда)
Александр Снижко (Минай, свободный агент)
Дмитрий Коркишко (свободный агент)
Нападающие:
Владислав Супряга (Динамо, окончание аренды)
|
Вратари:
Олег Кудрик (Шахтер, аренда)
Защитники:
Петр Стасюк (Минай)
Вячеслав Велев (Черноморец)
Полузащитники:
Клим Приходько (Шахтер U-21, аренда)
Артем Бондаренко (Шахтер, аренда)
|
Защитники:
Сергей Яворский (Ворскла, свободный агент)
Павел Полегенько (свободный агент)
Дава (Валмиера)
Виктор Корниенко (Шахтер, окончание аренды)
Полузащитники:
Валерий Федорчук (Рух, свободный агент)
Артем Дудик (Сандецья)
Илья Путря (Черноморец, свободный агент)
Нападающие:
Руслан Фомин (Металл, свободный агент)
|
Защитники:
Евгений Неплях (Волынь)
Полузащитники:
Фабрисио Альваренга (Велес Сарсфилд)
Руслан Бабенко (Ракув)
Нападающие:
Кирилл Кириленко (Карпаты)
Бенито (Динамо, аренда)
Ибрагим Каргбо (Динамо, аренда)
|
Вратари:
Владимир Крынский (Ингулец, свободный агент)
Защитники:
Дмитрий Литвин (свободный агент)
Полузащитники:
Никита Кравченко (Динамо, окончание аренды)
Назар Вербный (Карпаты, свободный агент)
Валерий Гошкодеря (Металлист 1925)
Нападающие:
Виталий Балашов (Тамбов, свободный агент)
Максим Дегтярев (Десна, свободный агент)
|
Защитники:
Сергей Яворский (Мариуполь)
Полузащитники:
Иван Пешич (Кайсар)
Никита Татарков (Львов)
|
Защитники:
Артур (Кешла, свободный агент)
Евгений Мартыненко (свободный агент)
Полузащитники:
Луизао (Порту, окончание аренды)
Артем Габелок (Пюник, свободный агент)
Владимир Одарюк (Николаев)
Нападающие:
Эдин Шехич (свободный агент)
|
Вратари:
Сергей Литовченко (Волынь)
Защитники:
Макс Челич (Горица)
Энес Махмутович (Мидлсбро U-23)
Маруан Миуби (Убань)
Полузащитники:
Микель Айнсалу (Флора)
Александр Романчук (Динамо U-21)
Игорь Кошман (Шевардени 1906)
|
Вратари:
Богдан Сарнавский (Днепр-1)
Защитники:
Антон Братков (свободный агент)
Сергей Люлька (Металл, свободный агент)
Игорь Гончар (Алашкерт, свободный агент)
Полузащитники:
Владислав Приймак (свободный агент)
Жонатан (свободный агент)
Никита Татарков (Ворскла)
Ярослав Богунов (дисквалификация)
Альваро (Кешла)
Нападающие:
Ренан (Жил Висенте)
|
Вратари:
Антон Каниболоцкий (Карпаты)
Защитники:
Кирилл Меличенко (Шахтер U-21, аренда)
Дмитрий Павлиш (Шахтер U-21, аренда)
Максим Лопыренок (Днепр-1, аренда)
Тарас Сакив (Рух)
Полузащитники:
Денис Кожанов (Волынь)
Мислав Матич (Локомотива)
Александр Снижко (Днепр-1)
Эдгар Капаррос (Торрихос)
Нападающие:
Антон Шиндер (Швабах)
|
Защитники:
Петр Стасюк (Мариуполь)
Максим Жичиков (Металлист 1925, свободный агент)
Полузащитники:
Богдан Орынчак (Рух, окончание аренды)
Максим Гавриленко (Полесье)
|
Защитники:
Игорь Бойчук (Агробизнес)
Вадим Парамонов (Колос)
Эмерсон Иллой-Айет (Вайле)
Милош Стаменкович (Иртыш)
Полузащитники:
Андрей Кухарук (Агробизнес)
Богдан Орынчак (Минай, возврат из аренды)
Валерий Федорчук (Мариуполь)
|
Защитники:
Руслан Марушка (свободный агент)
Тарас Сакив (свободный агент)
Юрий Романюк (свободный агент)
Нападающие:
Святослав Козловский (свободный агент)
|
Вратари:
Артем Малыш (Динамо U-21)
Владимир Крынский (Олимпик)
Защитники:
Дмитрий Литвин (Олимпик)
Полузащитники:
Михаил Шишка (Самтредиа)
Виталий Квашук (РФС)
|
Вратари:
Богдан Шухман (Подолье)
Полузащитники:
Игорь Загальский (Оболонь)
Вадим Лобода (Днепр Черкасы)
Нападающие:
Дмитрий Сула (Николаев)
Денис Шаховец, Sport.ua
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Наймолодший гравець нашої основної команди Петро Величко підписав із «синьо-золотими левами» новий контракт. Термін дії – 3 роки.
16-річний захисник відбув разом із основною командою «Львова» усі передсезонні збори та оформив нову довгострокову угоду. Варто відзначити, що Петро Величко є вихованцем ДЮШ «Львів» та до цього виступав за юнацькі колективи нашого клубу.
У сезоні 2020/2021 років молодий оборонець виступатиме під 3-ім номером.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Професійний футбольний клуб "Львів"
Ми любимо наше Місто!
=======================================================
Вітаємо у головній команді наш СКАРБ, нашого ТАЛАНОВИТОГО ВИХОВАНЦЯ у якого я впевнений ВЕЛИКЕ майбутнє !
Удачі, наснаги, здоров"я на радість Нашому рідному місту Львів ! Тільки Львів !
Лави «синьо-золотих левів» поповнив новий старий гравець. Український півзахисник Олександр Романчук, який до цього вже виступав за львів’ян, підписав з нашою командою довгостроковий контракт.
20-річний гравець раніше уже був заявлений за ФК «Львів», який тоді ще перебував у Другій лізі України. Звідти влітку 2018 року перебрався до київського «Динамо», де грав за дублюючий склад. Нещодавно у Романчука завершився контракт з киянами, тому до нашого колективу він приєднався у якості вільного агента.
У складі «городян» Олександр Романчук виступатиме під 21-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Професійний футбольний клуб "Львів"
Ми любимо наше Місто!
До нашої команди 21-річний оборонець приєднався на правах вільного агента. Останнім клубом Міхоубі був французький колектив ФК «Убань». Має у своєму послужному списку наш новачок також виступи за молодіжну команду «Монако» U-19.
У складі «Львова» Маруан Міхоубі виступатиме під 99-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
ФК “Львов” в корне поменял трансферную политику в клубе.
Если прошлые два сезона клуб делал ставку на игроков из Бразилии, то нынешнее лето отличается широким диапазоном поиска новых игроков. Следом за подписанием игроков сборных Эстонии и Люксембурга “горожане” могут усилить свой состав экс-футболистом юношеской сборной Аргентины Херманом Феррейрой.
Отметим, 24-летний полузащитник за свою карьеру успел поиграть за такие известные клубы, как “Арсенал” Саранди, “Велес Сарсфилд” и “Расинг”. В составе юношеской сборной Аргентины он провел девять матчей.
==============================================
Чекаємо офіційного підтвердження від клубу.
До «Львова» 23-річний гравець приєднався у статусі вільного агента. Останнім місцем роботи Махмутовіча був англійський «Мідлсбро» U-23, який він покинув 1 липня поточного року.
Варто відзначити, що наш новачок має у своєму активі вже 11 поєдинків за збірну Люксембургу.
У складі ПФК «Львів» Енес Махмутовіч гратиме під 22-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
топ новость номер два - гармаш возвращается в киев. кароче пи3дец, этот сезон еще хуже будет для
Наймолодший гравець нашої основної команди Петро Величко підписав із «синьо-золотими левами» новий контракт. Термін дії – 3 роки.
16-річний захисник відбув разом із основною командою «Львова» усі передсезонні збори та оформив нову довгострокову угоду. Варто відзначити, що Петро Величко є вихованцем ДЮШ «Львів» та до цього виступав за юнацькі колективи нашого клубу.
У сезоні 2020/2021 років молодий оборонець виступатиме під 3-ім номером.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Професійний футбольний клуб "Львів"
Ми любимо наше Місто!
=======================================================
Вітаємо у головній команді наш СКАРБ, нашого ТАЛАНОВИТОГО ВИХОВАНЦЯ у якого я впевнений ВЕЛИКЕ майбутнє !
Удачі, наснаги, здоров"я на радість Нашому рідному місту Львів ! Тільки Львів !
Лави «синьо-золотих левів» поповнив новий старий гравець. Український півзахисник Олександр Романчук, який до цього вже виступав за львів’ян, підписав з нашою командою довгостроковий контракт.
20-річний гравець раніше уже був заявлений за ФК «Львів», який тоді ще перебував у Другій лізі України. Звідти влітку 2018 року перебрався до київського «Динамо», де грав за дублюючий склад. Нещодавно у Романчука завершився контракт з киянами, тому до нашого колективу він приєднався у якості вільного агента.
У складі «городян» Олександр Романчук виступатиме під 21-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Професійний футбольний клуб "Львів"
Ми любимо наше Місто!
До нашої команди 21-річний оборонець приєднався на правах вільного агента. Останнім клубом Міхоубі був французький колектив ФК «Убань». Має у своєму послужному списку наш новачок також виступи за молодіжну команду «Монако» U-19.
У складі «Львова» Маруан Міхоубі виступатиме під 99-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
ФК “Львов” в корне поменял трансферную политику в клубе.
Если прошлые два сезона клуб делал ставку на игроков из Бразилии, то нынешнее лето отличается широким диапазоном поиска новых игроков. Следом за подписанием игроков сборных Эстонии и Люксембурга “горожане” могут усилить свой состав экс-футболистом юношеской сборной Аргентины Херманом Феррейрой.
Отметим, 24-летний полузащитник за свою карьеру успел поиграть за такие известные клубы, как “Арсенал” Саранди, “Велес Сарсфилд” и “Расинг”. В составе юношеской сборной Аргентины он провел девять матчей.
==============================================
Чекаємо офіційного підтвердження від клубу.
До «Львова» 23-річний гравець приєднався у статусі вільного агента. Останнім місцем роботи Махмутовіча був англійський «Мідлсбро» U-23, який він покинув 1 липня поточного року.
Варто відзначити, що наш новачок має у своєму активі вже 11 поєдинків за збірну Люксембургу.
У складі ПФК «Львів» Енес Махмутовіч гратиме під 22-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
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