Григрий СУРКИС: «Мой сын мечтает стать профессиональным вратарем»

Почетный член УЕФА Григорий Суркис рассказал о футбольной специализации своего сына Вячеслава:

«При всем современном многообразии выбора, мой 14-летний сын занимается футболом и мечтает стать профессиональным вратарем. Наверное, у него есть задатки. Но без изнурительного труда он не сможет конкурировать в команде. Об этом ему постоянно говорим я и его дядя.

Каждый родитель хочет для своего сына или дочери счастья в их выборе. Весь вопрос в том, насколько они свой выбор подтверждают трудом и работоспособностью, а не просто желанием фиксировать - я так хочу. Пример наших славных футболистов, которым рукоплескал 100-тысячный стадион, это и есть дань уважения, благодарности и поклонения нашим футбольным идолам.

Мы живем в другое время, и не потому, что сегодня в мире пандемия. Мы живем в другом измерении и другой системе координат. Раньше у нас, мальчишек поколения Трошкина, среди увлечений были футбол, кино и домино. Сегодня у молодежи есть большой выбор. А выбор всегда дает возможность людям соизмерять свои желания с подвигами этой легендарной команды. Весь вопрос в том, в какой семье росли и какому богу поклонялись, в том числе и футбольному».