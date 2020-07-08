Григрий СУРКИС: «Мой сын мечтает стать профессиональным вратарем»

Почетный член УЕФА рассказал о футбольной специализации своего сына

  • 08.07.2020 00:36
  • 441 просмотр
  • 2 комментария
Григрий СУРКИС: «Мой сын мечтает стать профессиональным вратарем»
© ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Почетный член УЕФА Григорий Суркис рассказал о футбольной специализации своего сына Вячеслава:

«При всем современном многообразии выбора, мой 14-летний сын занимается футболом и мечтает стать профессиональным вратарем. Наверное, у него есть задатки. Но без изнурительного труда он не сможет конкурировать в команде. Об этом ему постоянно говорим я и его дядя.

Каждый родитель хочет для своего сына или дочери счастья в их выборе. Весь вопрос в том, насколько они свой выбор подтверждают трудом и работоспособностью, а не просто желанием фиксировать - я так хочу. Пример наших славных футболистов, которым рукоплескал 100-тысячный стадион, это и есть дань уважения, благодарности и поклонения нашим футбольным идолам. 

Мы живем в другое время, и не потому, что сегодня в мире пандемия. Мы живем в другом измерении и другой системе координат. Раньше у нас, мальчишек поколения Трошкина, среди увлечений были футбол, кино и домино. Сегодня у молодежи есть большой выбор. А выбор всегда дает возможность людям соизмерять свои желания с подвигами этой легендарной команды. Весь вопрос в том, в какой семье росли и какому богу поклонялись, в том числе и футбольному».

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 08.07.2020 01:25
    0
    Я почему-то уверен, что сосунок Гриши играет не благодаря таланту, а благодаря деньгам и бандитскому авторитету дяди и папы. А в это время где-то пропадают действительно настоящие и талантливые вратари, у которых к сожалению нищие родители.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 08.07.2020 00:42
    0
    ну хоть не профессиональным суркисом, и то хорошо.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 08.07.2020 01:25
    0
    Я почему-то уверен, что сосунок Гриши играет не благодаря таланту, а благодаря деньгам и бандитскому авторитету дяди и папы. А в это время где-то пропадают действительно настоящие и талантливые вратари, у которых к сожалению нищие родители.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 08.07.2020 00:42
    0
    ну хоть не профессиональным суркисом, и то хорошо.
    Ссылка
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