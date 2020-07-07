Ворскла на фарт поехала в Харьков тем же автобусом, что на финал 2009 года

Полтавская «Ворскла» на фарт отправилась на финальный матч против киевского «Динамо» в Харьков на старом автобусе, информирует «футбольный Формат».

Дело в том, что старый автобус использовался командой в 2009 году, когда полтавчане в решающем матче кубка победили «Шахтер» (1:0), в тогда еще Днепропетровске. Единственный гол в том матче забил Василий Сачко.

В 2012 году «Ворскла» купила новый автобус с названием Neoplan Cityliner. После этого свой MAN Lion's Coach «основа» передала молодежному составу U-21, который использует его до сих пор. Однако сейчас на фарт главная команда позаимствовала его для важной поездки в Харьков.

Старый автобус. Принадлежит «молодежке». Использовался на финалах 2009 и 2020.

Новый автобус «Ворсклы» с 2012 года. Используется основой, но не на финалах.