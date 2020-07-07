Ворскла на фарт поехала в Харьков тем же автобусом, что на финал 2009 года

Решающий поединок Кубка Украины 2019/20 запланирован на 8 июля в 21:30

  • 07.07.2020 21:09
  • 2171 просмотр
  • 16 комментариев
Ворскла на фарт поехала в Харьков тем же автобусом, что на финал 2009 года
© ФК Ворскла. Фартовый автобус

Полтавская «Ворскла» на фарт отправилась на финальный матч против киевского «Динамо» в Харьков на старом автобусе, информирует «футбольный Формат».

Дело в том, что старый автобус использовался командой в 2009 году, когда полтавчане в решающем матче кубка победили «Шахтер» (1:0), в тогда еще Днепропетровске. Единственный гол в том матче забил Василий Сачко.

В 2012 году «Ворскла» купила новый автобус с названием Neoplan Cityliner. После этого свой MAN Lion's Coach «основа» передала молодежному составу U-21, который использует его до сих пор. Однако сейчас на фарт главная команда позаимствовала его для важной поездки в Харьков.

Старый автобус. Принадлежит «молодежке». Использовался на финалах 2009 и 2020.

Новый автобус «Ворсклы» с 2012 года. Используется основой, но не на финалах.

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Николай Степанюк, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.07.2020 22:13
    0
    Ivan Bishok, 07.07.2020 21:18
    Полтава вперед! Ебнем мажоров на фините их никчемных карьер
    Мы хоть и мажоры, но скользкие....
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.07.2020 22:12
    0
    А куяне подстригуться налысо и усе! Ничего вы с ними скользкими не словите!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 22:07
    0
    Ну так нужна ещё старая форма и нужно не бриться.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 07.07.2020 22:04
    +1
    Сподіваюся і водій той самий
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 07.07.2020 22:01
    0
    Ворскла, давіть бобрів !
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 07.07.2020 22:01
    +2
    Yaroslav1107, 07.07.2020 21:35
    Я болельщик Динамо, но в финале кубка буду за Максимова и его банду. Нет сил терпеть физрука(ов) во главе динамо. А то сейчас выиграют кубок с перепугу и Михайличенко ещё на два года останется. Я этого не переживу
    За останні років 20 всіх тренерів Динамо після Лобановського називали фізруками
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 07.07.2020 21:57
    -4
    Было бы неплохо, если Монзуль Михайличенко удалит на 1-й минуте, а КДК впаяет бан до конца сезона. Тогда и кубок возьмут и 2-е место отвоюют )))
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    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 07.07.2020 21:56
    0
    А еще Максимов показывает всем видом, что надежда только на удачу. на суеверия и тд. Мне кажется это отвлекающий маневр. Завтра увидем.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 07.07.2020 21:55
    -4
    Выиграйте кубок и верните Хацкевича! Или Максимова в Динамо пригласите, переманите - будет же счастье, кстати у Максимова тоже ДК сердце, опыт в выступлений в Европе.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 07.07.2020 21:53
    -5
    Yaroslav1107, 07.07.2020 21:35
    Я болельщик Динамо, но в финале кубка буду за Максимова и его банду. Нет сил терпеть физрука(ов) во главе динамо. А то сейчас выиграют кубок с перепугу и Михайличенко ещё на два года останется. Я этого не переживу
    Тоже мне Михайличенко не нравится! Логика Суркиса за последние 13 примерно лет. Уволил Демьяненко за то что команда плохо выступала в ЛЧ, но в Украине все было стабильно хорошо. Уволили Хацкевича - в ЛЕ было неплохо, ЛЧ не пробивались, второе место было железное, а если бы не невыезд в Мариуполь, может и выиграли чемпионат 50/50, а там и ЛЧ была б. Пришел Михайличенко - игры ноль, результат - 0, а на горизонте появилась квалификация не в ЛЧ, а в ЛЕ. Суркис заманал менять неплохих тренеров
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 21:50
    0
    Yaroslav1107, 07.07.2020 21:35
    Я болельщик Динамо, но в финале кубка буду за Максимова и его банду. Нет сил терпеть физрука(ов) во главе динамо. А то сейчас выиграют кубок с перепугу и Михайличенко ещё на два года останется. Я этого не переживу
    Тоді не кажи, що ти за Динамо.
    Ссылка
    Yaroslav1107
      Yaroslav1107, 07.07.2020 21:35
    +1
    Я болельщик Динамо, но в финале кубка буду за Максимова и его банду. Нет сил терпеть физрука(ов) во главе динамо. А то сейчас выиграют кубок с перепугу и Михайличенко ещё на два года останется. Я этого не переживу
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 07.07.2020 21:34
    -5
    Ivan Bishok, 07.07.2020 21:18
    Полтава вперед! Ебнем мажоров на фините их никчемных карьер
    Даже по киевским меркам, игроки Ворсклы точно такие же мажоры
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 21:26
    +3
    Вся надежда на старенький автобус
    Ссылка
    Ivan Bishok
      Ivan Bishok, 07.07.2020 21:18
    +2
    Полтава вперед! Ебнем мажоров на фините их никчемных карьер
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 07.07.2020 21:12
    -2
    Те же трусы решили пока не одевать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 21:26
    +3
    Вся надежда на старенький автобус
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 07.07.2020 22:01
    +2
    Yaroslav1107, 07.07.2020 21:35
    Я болельщик Динамо, но в финале кубка буду за Максимова и его банду. Нет сил терпеть физрука(ов) во главе динамо. А то сейчас выиграют кубок с перепугу и Михайличенко ещё на два года останется. Я этого не переживу
    За останні років 20 всіх тренерів Динамо після Лобановського називали фізруками
    Ссылка
    Ivan Bishok
      Ivan Bishok, 07.07.2020 21:18
    +2
    Полтава вперед! Ебнем мажоров на фините их никчемных карьер
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 07.07.2020 22:04
    +1
    Сподіваюся і водій той самий
    Ссылка
    Yaroslav1107
      Yaroslav1107, 07.07.2020 21:35
    +1
    Я болельщик Динамо, но в финале кубка буду за Максимова и его банду. Нет сил терпеть физрука(ов) во главе динамо. А то сейчас выиграют кубок с перепугу и Михайличенко ещё на два года останется. Я этого не переживу
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.07.2020 22:13
    0
    Ivan Bishok, 07.07.2020 21:18
    Полтава вперед! Ебнем мажоров на фините их никчемных карьер
    Мы хоть и мажоры, но скользкие....
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.07.2020 22:12
    0
    А куяне подстригуться налысо и усе! Ничего вы с ними скользкими не словите!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 22:07
    0
    Ну так нужна ещё старая форма и нужно не бриться.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 07.07.2020 22:01
    0
    Ворскла, давіть бобрів !
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 07.07.2020 21:56
    0
    А еще Максимов показывает всем видом, что надежда только на удачу. на суеверия и тд. Мне кажется это отвлекающий маневр. Завтра увидем.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 21:50
    0
    Yaroslav1107, 07.07.2020 21:35
    Я болельщик Динамо, но в финале кубка буду за Максимова и его банду. Нет сил терпеть физрука(ов) во главе динамо. А то сейчас выиграют кубок с перепугу и Михайличенко ещё на два года останется. Я этого не переживу
    Тоді не кажи, що ти за Динамо.
    Ссылка
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