В среду, 8-го июля, состоится встреча 35-го тура испанской Ла Лиги, в которой «Барселона» примет «Эспаньол». Поединок пройдет в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 23:00 по киевскому времени.
Каталонское дерби – это всегда накал страстей. А тем более сейчас, когда обоим соперникам очки нужны позарез. «Барселона» имеет теоретические шансы на чемпионство. «Эспаньол» - еще более призрачные шансы на спасение от вылета в Сегунду. Скорее всего, ни одной из команд не удастся решить свои задачи, но матч от этого не станет менее напряженным!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Барселона» – «Эспаньол».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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