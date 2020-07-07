В среду, 8-го июля, состоится встреча 35-го тура испанской Ла Лиги, в которой «Барселона» примет «Эспаньол». Поединок пройдет в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 23:00 по киевскому времени.



Каталонское дерби – это всегда накал страстей. А тем более сейчас, когда обоим соперникам очки нужны позарез. «Барселона» имеет теоретические шансы на чемпионство. «Эспаньол» - еще более призрачные шансы на спасение от вылета в Сегунду. Скорее всего, ни одной из команд не удастся решить свои задачи, но матч от этого не станет менее напряженным!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Барселона» – «Эспаньол».