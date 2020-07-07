20-й тур
Рух Львов
2:1
Агробизнес
перерыв

Рух – Агробизнес – 2:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Первой лиги

  • 07.07.2020 16:57
  • 4568 просмотров
  • 18 комментариев
Рух – Агробизнес – 2:1. LIVE
© ФК Рух

Первая лига Украины. 20-й тур.

Рух – Агробизнес – 2:1

 Копина, 9, Брикнер, 29 – Н. Когут, 28

Кондраков, 34 – Юхимович, 43

Рух: Бандура – Сакив, Белый, Мартынюк – Коробенко, Копина – Синица, Мысык, Брикнер, Русин – Кондраков.

Запасные: Мысак, Ардазишвили, Калюжный, Беленький, Эрнест, Кухаревич, Калугин.

Агробизнес: Артым – Бойчук, Юхимович, Курило, Гагун – Думанюк – Семенюк, Дидык, Кухарук, Н. Когут – Семенец.

Запасные: Воробей, Мозиль, Груша, Черненко, Слотюк, Петров, И. Когут, Козьбан, Захарченко, Иванченко, Палюх.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион: им. Б. Маркевича (Винники)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.

44 мин. Удар Мысыка от правого угла чужой штрафной заблокировал защитник, а рикошет отправил мяч в руки Артыму.

 43 мин. Юхимович грубо сыграл против Бандуры при попытке замкнуть навес с углового на правом фланге.

42 мин. МОМЕНТ! Бандуре пришлось из-под перекладины доставать мяч после хитрого удара головой с левого фланга штрафной от Семенюка!

40 мин. Перехватил Курило заброс в глубину левого фланга атаки львовян.

37 мин. Потеряли мяч игроки Руха, заигравшись в мелкий пас в центре поля в очередной своей атаке.

35 мин. МОМЕНТ! В пустые ворота не попал Семенец после передачи от Гагуна с лицевой на правом фланге штрафной в зону перед вратарской!

 34 мин. Кондраков на чужой половине потерял мяч, но не нашел ничего лучше, чем сфолить против обокравшего его соперника.

33 мин. МОМЕНТ! Кухарук завершил рывок ко входу в правую половину штрафной ударом в дальний угол! Бандура дотянулся!

31 мин. МОМЕНТ! ОФФСАЙД! И еще гол! Кондраков перебросил Артыма от правого угла вратарской во время выхода один на один, но предварительно залез в оффсайд во время заброса из глубины!

 29 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! И моментальный ответ от хозяев! Брикнер подработал мяч себе под удар со средней дистанции в левом полуфланге и мощно пробил в ближний! Артым добрался до мяча, но лишь перевел его в верхний угол!

 28 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Что за чудесный удар с разворотом корпуса удался Когуту из района полукруга у штрафной! Мяч дважды ударился об перекладину, с перерывом на рикошет от газона, и оказался в воротах!

24 мин. Синица так и не смог завершить свой прорыв по левому флангу чужой штрафной прострелом. Помешал ему это сделать Гагун.

21 мин. После неудачно подачи углового с левого фланга атаки от Когута, Агробизнес начал контрнаступление, но Семенца так и не смогли отправить в чужие владения точным забросом с правого фланга. Успешно сыграл Бандура.

19 мин. Прорвался по правому флангу атаки Когут, но прострелить ему подкатом помешал Сакив.

16 мин. МОМЕНТ! В пустые ворота мяч катился после удара Кондракова мимо голкипера из левой половины штрафной, но Гагун успел вынести его подальше от штрафной!

13 мин. Сакив неудачно приземлился на газон во время борьбы с соперником на втором этаже на левом фланге обороны.

11 мин. После прострела с левого фланга штрафной от Синицы мяч так и прокатился мимо всех игроков внутри владений гостей.

 9 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Русин исполнил угловой с правого фланга, как продолжение прошлой атаки, а Копина головой точно пробил с лицевой границы вратарской в дальний угол!

8 мин. МОМЕНТ! Неожиданный дальний удар метров с 40 нанес Брикнер, но Артым успел среагировать!

6 мин. Очередная атака Руха закончилась угловым на правом фланге, но Артым надежно сыграл на выходе.

3 мин. После навеса с правого фланга от Русина не смог нанести удар головой в борьбе против защитника Кондраков.

1 мин. Гости начали игру с заработанного углового на правом фланге.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 7-го июля, состоится поединок двадцатого тура Первой лиги Украины, в котором львовский «Рух» сразится против волочиского «Агробизнеса». Матч пройдет в Винниках, на поле стадиона им. Б. Маркевича, начало в 17:00.

Июнь 2020-го года наверняка станет очередной памятной страницей в истории львовского «Руха». Клубу пришлось пережить расставание с главным тренером Юрием Бакаловым, который прекратил свою каденцию на посту наставника «желто-черных» из-за проблем со здоровьем. И уже через несколько дней после этого события команду теперь уже Ивана Федика всколыхнуло новая напасть – три игрока и сотрудник клуба были заражены коронавирусом COVID-19, а еще группа футболистов оказалась под подозрением. Долгожданное возвращение к футболу пришлось перенести на неопределенный срок, а первым матчем львовян после семимесячной паузы стала завершившаяся ничьей встреча против «Николаева» (1:1). «Агробизнес» уже успел сыграть две встречи от момента возобновления, а двумя победами лишь укрепился на вершине турнирной таблицы. Теперь же, у «Руха» будут все шансы наверстать упущенное, но для этого необходимо обыграть прямого конкурента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Рухом»» и «Агробизнесом».

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 17:57
    -3
    Саня Бах, 07.07.2020 00:46
    Та який Скiф ? Гра пройде у Винниках 17.00 ! Удачi Руху, нам потрiбна перемога !!!
    Нам потрібна тільки перемога, друже !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! За наших, за РУХ до УПЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 17:52
    -3
    Рух, нам потрібна перемога!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:51
    0
    Жаль что пекари не сравняли счёт. Убойная позиция была. Но думаю всё равно будут бодро играть во втором обе команды.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:31
    +1
    Виктор Иванов, 07.07.2020 17:30
    Исполнение - высший класс!
    Блин! Ответка а-ля Ярмоленко ещё круче.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:30
    +1
    Исполнение - высший класс!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 17:30
    +1
    Ого, пока писал Рух (Брикнер кажись) ответил таким же
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 17:28
    +1
    Когут красиво положил .
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:16
    +3
    ihor7003, 06.07.2020 19:34
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    Зачем???
    Ведь руководство АБ заявило что они не готовы подниматься в УПЛ!
    И не собираются это делать в любом случае.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:13
    -3
    Дожились... Село против посёлка. Королевское пиво против аграриев.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 17:13
    +3
    эх, агробизнесу не перепадёт пятьсот штук
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 07.07.2020 00:46
    +2
    Та який Скiф ? Гра пройде у Винниках 17.00 ! Удачi Руху, нам потрiбна перемога !!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 20:08
    0
    ihor7003, 06.07.2020 20:04
    Ну так свою силу нужно доказывать на поле
    вроде доказали, за тот отрезок времени что успели сыграть, а это не несколько матчей.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 20:04
    +1
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:36
    ну да, Агробизнес не хитрожопый, он же не лидировал в чемпионате.
    Ну так свою силу нужно доказывать на поле
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 20:01
    -2
    https://www.youtube.com/watch?v=m5IfZa-47-I
    =================================================
    Рух до перемоги !!!
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 06.07.2020 19:41
    +1
    500 000 для Чижа стимул серйозний)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:36
    +2
    ihor7003, 06.07.2020 19:34
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    ну да, Агробизнес не хитрожопый, он же не лидировал в чемпионате.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 19:34
    +1
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.07.2020 19:25
    -1
    За рідний Рух ! Нам потрібна перемога, рідненькі !
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:16
    +3
    ihor7003, 06.07.2020 19:34
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    Зачем???
    Ведь руководство АБ заявило что они не готовы подниматься в УПЛ!
    И не собираются это делать в любом случае.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 17:13
    +3
    эх, агробизнесу не перепадёт пятьсот штук
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 07.07.2020 00:46
    +2
    Та який Скiф ? Гра пройде у Винниках 17.00 ! Удачi Руху, нам потрiбна перемога !!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:36
    +2
    ihor7003, 06.07.2020 19:34
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    ну да, Агробизнес не хитрожопый, он же не лидировал в чемпионате.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:31
    +1
    Виктор Иванов, 07.07.2020 17:30
    Исполнение - высший класс!
    Блин! Ответка а-ля Ярмоленко ещё круче.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:30
    +1
    Исполнение - высший класс!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 17:30
    +1
    Ого, пока писал Рух (Брикнер кажись) ответил таким же
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 17:28
    +1
    Когут красиво положил .
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 20:04
    +1
    Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 19:36
    ну да, Агробизнес не хитрожопый, он же не лидировал в чемпионате.
    Ну так свою силу нужно доказывать на поле
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 06.07.2020 19:41
    +1
    500 000 для Чижа стимул серйозний)
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 19:34
    +1
    ТОлько Агробизнес! Только победа! Хитрожопые Рух, Волынь,МИнай должны быть наказаны
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:51
    0
    Жаль что пекари не сравняли счёт. Убойная позиция была. Но думаю всё равно будут бодро играть во втором обе команды.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 20:08
    0
    ihor7003, 06.07.2020 20:04
    Ну так свою силу нужно доказывать на поле
    вроде доказали, за тот отрезок времени что успели сыграть, а это не несколько матчей.
    Ссылка
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