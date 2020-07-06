Вырвали победу. Наполи одолел Рому за счет голов Кальехона и Инсинье

5 июля в чемпионате Италии прошли матчи 30-го тура. Интересным оказался вечерним матч грандов.
«Наполи» победил «Рому» (2:1) за счет голов Хосе Кальехона и Лоренцо Инсинье. У гостей отличился экс-форвард «Шахтера» Генрих Мхитарян.
Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (75), «Лацио» (68), «Интер» (64), «Аталанта» (63), «Рома»и «Наполи» (по 48), «Милан» (46).
Серия A. 30-й тур
«Наполи» – «Рома» – 2:1
Голы: Кальехон, 55, Инсинье, 82 – Мхитарян, 60.
«Наполи»: Мерет, Манолас (Максимович, 63), Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Лоботка, 70), Руис (Эльмас, 86), Кальехон (Лосано, 70), Инсинье, Милик (Мертенс, 63).
«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг (Фасио, 30), Спинаццола, Дзаппакоста, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Кристанте, 76), Джеко, Клайверт (Дзаньоло, 66).
Предупреждения: Демме, 7. Пеллегрини, 9. Кулибали, 48. Манчини, 65. Верету, 75. Кристанте, 80.
Судья: Ди Белло (Италия).
Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.