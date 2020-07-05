Зозуля с Альбасете сыграл вничью с Малагой. Овьедо с Луниным в зоне вылета

Сегодня, 5 июля, состоялся поединок 38-го тура испанской Сегунды между командами «Малага» и «Альбасете».

Игра завершилась вничью со счетом 0:0. Украинский форвард команды гостей Роман Зозуля вышел на поле в основе и провел весь матч.

За счет набранного очка «Альбасете» покинул зону вылета Сегунды. А вот «Овьедо», за который выступает Андрей Лунин, как раз теперь занимает 19-е место, которое приводит к понижению в классе. До конца турнира осталось 4 тура.

Сегунда. 38-й тур

«Малага» – «Альбасете» – 0:0