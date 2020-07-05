Зозуля с Альбасете сыграл вничью с Малагой. Овьедо с Луниным в зоне вылета

Большая рубка идет за выживание в Сегунде, втором испанском дивизионе

  • 05.07.2020 23:59
  • 595 просмотров
  • 1 комментарий
Зозуля с Альбасете сыграл вничью с Малагой. Овьедо с Луниным в зоне вылета
© Twitter. Роман Зозуля

Сегодня, 5 июля, состоялся поединок 38-го тура испанской Сегунды между командами «Малага» и «Альбасете».

Игра завершилась вничью со счетом 0:0. Украинский форвард команды гостей Роман Зозуля вышел на поле в основе и провел весь матч.

За счет набранного очка «Альбасете» покинул зону вылета Сегунды. А вот «Овьедо», за который выступает Андрей Лунин, как раз теперь занимает 19-е место, которое приводит к понижению в классе. До конца турнира осталось 4 тура.

Сегунда. 38-й тур

«Малага» – «Альбасете» – 0:0

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 00:02
    0
    Чо снова не забил? Перестаньте писать форвард. Форвард это игрок забивающий мячи
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 00:02
    0
    Чо снова не забил? Перестаньте писать форвард. Форвард это игрок забивающий мячи
    Ссылка
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