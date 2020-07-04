В субботу, 4-го июля, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер».
Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
«Динамо» – «Шахтер» – 0:0
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Источник — ТСН
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