29-й тур
Заря
:
Александрия
05.07.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.07.2020 14:32
  • 245 просмотров
  • 0 комментариев
Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:30.

Луганский клуб продолжает вести борьбу за «серебряные» медали: перед началом очередного тура отставание «черно-белых» от киевского «Динамо» составляло всего два очка. Неделю назад команда Виктора Скрипника сыграла в безголевую ничью с донецким «Шахтером». А вот дела у «Александрии» в последних встречах не складываются, ведь подопечные Владимира Шарана проиграли в четырех крайних своих матчах. В текущем сезоне «желто-черные» являются крайне неудобным соперником для луганчан. «Александрия» трижды обыграла «Зарю», а также выбила «черно-белых» из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности