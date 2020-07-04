В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:30.

Луганский клуб продолжает вести борьбу за «серебряные» медали: перед началом очередного тура отставание «черно-белых» от киевского «Динамо» составляло всего два очка. Неделю назад команда Виктора Скрипника сыграла в безголевую ничью с донецким «Шахтером». А вот дела у «Александрии» в последних встречах не складываются, ведь подопечные Владимира Шарана проиграли в четырех крайних своих матчах. В текущем сезоне «желто-черные» являются крайне неудобным соперником для луганчан. «Александрия» трижды обыграла «Зарю», а также выбила «черно-белых» из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия».