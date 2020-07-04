29-й тур
Олимпик Д
:
Днепр-1
05.07.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.07.2020 14:21
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Олимпик – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© СК Днепр-1

В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» сразится против днепровского «Днепра-1». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 19:30.

Лидер нижней шестерки УПЛ в предстоящей встрече в очередной раз в этом сезоне сразится с одним из своих преследователей в надежде на результативный поединок. Соотношение побед сохраняется за коллективом Дмитрия Михайленко, однако каждая из трех предыдущих встреч днепрянам давалась с большими усилиями. «Днепр-1» начинал свое выступление в наивысшем футбольном дивизионе страны с успеха над «Олимпиком», и уже по итогу предстоящей встречи может окончательно отбросить от себя дончан в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Олимпиком» и «Днепром-1».

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Илья Береза, Sport.ua

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