В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» сразится против днепровского «Днепра-1». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 19:30.

Лидер нижней шестерки УПЛ в предстоящей встрече в очередной раз в этом сезоне сразится с одним из своих преследователей в надежде на результативный поединок. Соотношение побед сохраняется за коллективом Дмитрия Михайленко, однако каждая из трех предыдущих встреч днепрянам давалась с большими усилиями. «Днепр-1» начинал свое выступление в наивысшем футбольном дивизионе страны с успеха над «Олимпиком», и уже по итогу предстоящей встречи может окончательно отбросить от себя дончан в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Олимпиком» и «Днепром-1».