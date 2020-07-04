В воскресенье, 5-го июля, состоится встреча 29-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Колос». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

Победа «Десны» над «Динамо» значительно обострила борьбу за медали и за право играть в Лиге чемпионов. Черниговчане сократили отставание от второго места до трех очков и после матча с немотивированным «Колосом» могут улучшить свое турнирное положение. «Колос» не имеет турнирных задач, но находится в неплохом настроении, прервав после победы над «Александрией» семиматчевую проигрышную серию.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Колос».