Десна - Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.07.2020 23:56
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Десна - Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос

В воскресенье, 5-го июля, состоится встреча 29-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Колос». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

Победа «Десны» над «Динамо» значительно обострила борьбу за медали и за право играть в Лиге чемпионов. Черниговчане сократили отставание от второго места до трех очков и после матча с немотивированным «Колосом» могут улучшить свое турнирное положение. «Колос» не имеет турнирных задач, но находится в неплохом настроении, прервав после победы над «Александрией» семиматчевую проигрышную серию.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Колос».

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Андрій Ковальов, Sport.ua

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