Украинская Премьер-лига. 29-й тур

«Десна» – «Колос» - 4:1

Будковский (8), Фаворов (37, 78, с пенальти), Старенький (87) - Кожушко (89)

Фаворов (31), Тотовицкий (85) - Морозко (21), Богданов (44)

«Десна»: Паст, Тамм, Огиря, Домбровский, Картушов (Старенький, 66), Хлебас (Филиппов, 66), Гитченко, Конопля, Будковский (Тотовицкий, 80), Фаворов, Кузык (Мостовой, 80)

Запас: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Тотовицкий, Мостовой, Имереков, Западня

«Колос»: Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 46), Милько, Задоя (Кожушко, 67), Богданов (Антюх, 79), Мирный, Морозко (Костышин, 46), Лысенко (Бондаренко, 67)

Арбитр: Игорь Паскал

Стадион им. Ю. Гагарина

89 мин. ГОЛ! После прострела Антюха с правого фланга Кожушко из центра штрафной пробил в нижний угол.

87 мин. ГОЛ! Отбиваются хозяева после углового Костышина и в контратаке Филиппов прострелил на Старенького, который с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

85 мин. Тотовицкий на половине соперника сбил Костышина.

83 мин. Момент! Тотовицкий отдает класную передачу в штрафную Старенькому, тот протреливал на Филиппова, но Петрову удается отправить мяч на угловой.

82 мин. Нет уже сомнений в победе Десны, догоняют черниговчане по очкам Динамо.

80 мин. Замены. У гостей вместо Богданова вышел Антюх. В Десне Кузыка и Будковского поменяли Мостовой и Тотовицкий.

78 мин. ГОЛ! Фаворов ударом с пенальти развел мяч и голкипера по разным углам.

77 мин. ПЕНАЛЬТИ! Кузык просто издеваетя над соперниками. Обыграл он в штрафной Зозулю, после чего был сбит соперником.

75 мин. Уже седьмой угловой подали гости, но реальной угрозы воротам Паста стандарті Колоса не представляют.

73 мин. Заметно упал сейчас темп матча, удалось Десне успокоить игру.

71 мин. В стенку приходится удар Филиппова со штрафного.

70 мин. Кузык в контратаке зарабатывает право на опасный штрафной в 23 метрах напротив ворот соперника.

69 мин. По-прежнему мяч больше у Колоса, Десна же рассчитывает на контратаку.

67 мин. Двойная замена и у Колоса. Вместо Задои и Лысенко вышли Кожушко и Бондаренко.

66 мин. Двойная замена готовится у хозяев, Филиппов готов вступить в игру.

64 мин ШТАНГА! После дальнего удара Кузыка мяч рикошетом от ноги Зозули перелетел через Волынца и угодил в стойку, подбор был за хозяевами, пробивал Будковский из пределов штрафной в направлении свободного угла, но попал в соперника, поле чего Домбровский с 17 метров пробил в руки Волынца.

63 мин. Думаю, скоро рябоконь проведет замены, есть кем у хозяев усилить игру.

61 мин. Тревожные минуты для Десны, Колос прижал хозяев к их воротам. Костышин со средней дистанции пробил над перекладиной.

60 мин. Момент! После прострела Смирного мяч от рук Паста отскочил к линии вратарской, где сразу два игрока Колоса проскочили мимо сферы.

59 мин. Более сдержанно действуют хозяева, больше стараясь играть по счету.

57 мин. Опасно! После прострела Костышина едва не срезал мяч в свои ворота Гитченко, пробив рядом со штангой.

56 мин. Отдала Десна мяч сопернику, поменялся характер матча.

54 мин. Раз за разом Кузык обостряет игру, но пройти двух соперников сейчас не удается.

52 мин. Перестроились гости и довольно серьезно настроились на вторую половину. Сдвавться они точно не собираются.

50 мин. Опасно! Лысенко здорово пробивает с дальней дистанции, но Паст отбивает мяч летящий в ближнюю девятку.

48 мин. Кузык продолжает феерить! Прошел он с мячом почти до боковой линии вратарской, но отдать точную передачу не сумел.

48 мин. Отбились гости после навеса со штрафного, мяч попал к Домбровскому, который с дальней дистанции пробил очень нечтоно.

46 мин. Двойная замена у гостей. Вместо Емца и Морозко вышли Черноморец и Костышин.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. 1 минуту компенсировал арбитр.

45 мин. Опасно! Хлебас обыграл Гавриша и из пределов штрафной пробил в сетку с внешней стороны.

44 мин. Богданов при помощи фола вблизи угла своей штрафной остановил неудержимого сегодня Кузыка.

43 мин. Ни к чему не приводит очередной навес Богданова со штрафного.

42 мин. Кузык нарушил правиоа против соперника недалеко от угла своей штрафной.

41 мин. Идут вперед гости, но как-то неуверенно, необходимо игрокам Колоса отойти от пропущенного гола.

39 мин. Достаточно серьезное преимущество в счете уже у Десны, интереснейшая будет у нас концовка чемпионата.

37 мин. ГОЛ! Вновь здорово сыграл Кузык, пройдя в штрафную, но его удар пришелся в соперника, мяч отскочил к Фаворову, который великолепно пробил метров с тридцати в ближний от голкипера угол.

37 мин. Не дотягивается до мяча головой Гитченко после навеса Фаворова со штрафного.

36 мин. На этот раз Хлебас заработал право на штрафной на левом фланге.

34 мин. Волынец уверенно сыграл после длинного навеса со штрафного, спокойно забрав мяч в руки.

33 мин. Будковский заработал для Десны право на штрафной на правом фланге.

31 мин. Фаворов в центре поля опасно сыграл в подкате против Милько.

30 мин. Есть ощущение, что голы сегодня еще будут, опасно атакуют обе команды.

29 мин. Опасно! После прострела Морозко мяч попал в ногу защитника Десны и полетел в направлении ворот, но Паст со второй попытки забрал сферу.

28 мин. Большая половина тайма позади, Десна играет первым номерпом, но и Колос время от времени провдит опасные атаки.

26 мин. Острее играет Десна, Кузык ворвался в штрафную, но его удар был заблокирован.

24 мин. Паст неудачно выбил мяч от ворот, гости мгновенно провели контратаку и после прострела Смирного заработали право на угловой.

22 мин. Не получился у Фаворова удар со штрафного, мяч полетел в сторону от ворот.

21 мин. Морозко недалеко от линии своей штрафной сбил набравшего скорость Кузыка

20 мин. Спорное решение арбитра! Гавриш ошибя вблизи воей штрафной, поле чего подобрал мяч Картушов, прошел на высокой скорости, поле чего рухнул на газон. VAR егодня нет, а арбитр не решился назначить пенальти.

18 мин. Лысенко передачей почти от углового флажка нашел на линии штрафной Задою, но тот пробил значительно выше цели.

17 мин. Очень неплохо комбинирует Десна, но Конопля навесил за ворота соперника.

15 мин. А теперь опасно навесил Морозко, но Фаворов на мгновение опередил соперника.

14 мин. Вновь с левого фланга опасно навеил Хлебас, но Картушов головой до мяча не дотянулся.

12 мин. Домбровский удачно сыграл на фланге, без нарушения правил прервав проход Морозко.

10 мин. Гол Десны был наградой хозяевам за активное начало. Но, наверняка, Колос не сказал последнего слова.

8 мин. ГОЛ! После навеса Хлебаа Будковский неотразимо пробил головой линии вратарской.

6 мин. Заработали хозяева право на штрафной на левом фланге, откуда навесил Кузык, после чего сыграл кулаками на выходе Волынец.

4 мин. Отличное начало матча. Напомню, в случае победы Десна догонит по очкам занимающее второе место Динамо.

3 мин. Опано! После прострела Хлебаса не успевает закрыть дальнюю штангу Картушов.

2 мин. Обменялись уже соперники атаками, поле навеса Фаворова забрал мяч Волынец.

1 мин. Опасно! Лысенко получил мяч вблизи угла штрафной и пробил по воротам, а Пвст, хоть и неуверенно отбил мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 5-го июля, состоится встреча 29-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Колос». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

Победа «Десны» над «Динамо» значительно обострила борьбу за медали и за право играть в Лиге чемпионов. Черниговчане сократили отставание от второго места до трех очков и после матча с немотивированным «Колосом» могут улучшить свое турнирное положение. «Колос» не имеет турнирных задач, но находится в неплохом настроении, прервав после победы над «Александрией» семиматчевую проигрышную серию.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Колос».