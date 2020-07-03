29-й тур
Динамо Киев
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Шахтер Донецк
04.07.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура чемпионата Украины

  • 03.07.2020 13:21
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Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

В субботу, 4-го июля, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

К противостоянию с принципиальным соперником «горняки» подошли без турнирной мотивации, ведь они доигрывают чемпионат уже в статусе обладателей титула. А вот перед «Динамо» стоит конкретная задача по сохранению второй позиции, которую продолжает «атаковать» луганская «Заря». Да и «Десна», в предыдущем туре обыгравшая киевлян, вполне может вмешаться в борьбу за серебряные медали. В текущем чемпионате «Шахтер» нанес три поражения «бело-синим», зато киевляне выбили своего главного соперника на внутренней арене из Кубка Украины. Кстати, уже на следующей неделе «Динамо» встретится с «Ворсклой» в противостоянии за почетный трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер».

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Александр Снитко, Sport.ua

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