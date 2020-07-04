29-й тур
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Динамо – Шахтер – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура чемпионата Украины

  • 04.07.2020 19:30
  • 3351 просмотр
  • 13 комментариев
Динамо – Шахтер – 0:0. LIVE
© twitter.com/FCShakhtar

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 0:0

Манор Соломон (18)

«Динамо»: Денис Бойко, Йосип Пиварич, Aлександр Сирота, Мохаммед Кадири, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин.

Запас: Георгий Бущан, Фран Соль, Карлос Де Пена, Aлександр Андриевский, Aлександр Караваев, Никита Бурда, Ибрагим Каргбо, Бенито, Миккель Дуэлунд.

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес.

Запас: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Маркиньос Сиприано, Артем Бондаренко, Майкон, Aлександр Пихалёнок, Тайсон, Ромеро Марлос, Фернандо.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

21 мин. Коноплянка навесил с углового, и Бойко кулаком выбил мяч.

18 мин. Соломон грубо сыграл против Вербича на фланге.

16 мин. Горняки организовали стремительную контратаку, в концовке которой Кендзера заблокировал удар Антонио из центра штрафной.

14 мин. Болбат нарушил правила в штрафной Динамо.

12 мин. Цитаишвили принял мяч в правом углу штрафной Шахтера, но не сумел сразу нанести удар.

10 мин. После передачи с правого фланга Коноплянка от полукружия штрафной пробил выше ворот.

9 мин. Оффсайд у Вербича.

7 мин. Со штрафного пробил Патрик - Бойко в падении отбил мяч перед собой, и защитники подстраховали своего голкипера!

6 мин. Мораес заработал перспективный штрафной напротив ворот.

4 мин. Болбат сбил Буяльского в центре поля.

3 мин. Горняки обрезались возле своей штрафной, но Цитаишвили не сумел воспользоваться этой ситуацией.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 4-го июля, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

К противостоянию с принципиальным соперником «горняки» подошли без турнирной мотивации, ведь они доигрывают чемпионат уже в статусе обладателей титула. А вот перед «Динамо» стоит конкретная задача по сохранению второй позиции, которую продолжает «атаковать» луганская «Заря». Да и «Десна», в предыдущем туре обыгравшая киевлян, вполне может вмешаться в борьбу за серебряные медали. В текущем чемпионате «Шахтер» нанес три поражения «бело-синим», зато киевляне выбили своего главного соперника на внутренней арене из Кубка Украины. Кстати, уже на следующей неделе «Динамо» встретится с «Ворсклой» в противостоянии за почетный трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер».

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Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

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  • Спрогнозируйте исход матча 29-го тура УПЛ между Динамо и Шахтером, который пройдет 4 июля в Киеве.
    • 8.45% (25)
      1. Крупная победа Динамо
    • 23.65% (70)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 22.3% (66)
      3. Ничья
    • 27.7% (82)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 17.91% (53)
      5. Крупная победа Шахтера
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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:53
    0
    Шахтар вперёд до перемоги!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:52
    0
    Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 19:49
    Классный момент - Болбат оббегает защитника по полукругу, тот держит его правой рукой, упирается, и, ЕСТЕСТВЕННО, закручивается от ЭТОГО (ибо Болбат бежит же НЕ по прямой).
    Далее - свисток - Болбат нарушил правила! (видно, бегать по дуге - это нарушение).
    Та да
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 04.07.2020 19:49
    -2
    А где пробитое вечно чмошное животное 13? Ушел на пупса Цыганкова передёргивать?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 19:49
    +1
    Классный момент - Болбат оббегает защитника по полукругу, тот держит его правой рукой, упирается, и, ЕСТЕСТВЕННО, закручивается от ЭТОГО (ибо Болбат бежит же НЕ по прямой).
    Далее - свисток - Болбат нарушил правила! (видно, бегать по дуге - это нарушение).
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.07.2020 19:47
    0
    чому те білобрисе чудо не випускає в основі Де Пену якщо він більш ніж корисно грає і виділяється ледь не в кожному матчі???
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 04.07.2020 19:47
    -2
    Заберіть хтось коментатора, ми футбольний матч дивимся а не шахмати... Я вже 2 рази чуть не заснув
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 04.07.2020 19:43
    +1
    Всё таки товарняк получается. У Динамо экспериментальный состав, а у Шахтёра - полурезервный.
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 04.07.2020 19:40
    -1
    Бойко у воротах, будуть пригоди.
    Ссылка
    mist76
      mist76, 04.07.2020 19:39
    0
    Бойко чудит не по детски( Быть беде
    Ссылка
    ingvar8888
      ingvar8888, 04.07.2020 19:35
    -1
    Шахтар....
    1-5
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:33
    +3
    Шахтер
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 04.07.2020 19:27
    +2
    Составчик у ШД прикольный.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.07.2020 18:50
    0
    де стартові склади?
    Ссылка
    Shara
      Shara, 03.07.2020 13:53
    0
    Судя по голосованию, в Динамо верят меньше... мдя...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:33
    +3
    Шахтер
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 04.07.2020 19:27
    +2
    Составчик у ШД прикольный.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 19:49
    +1
    Классный момент - Болбат оббегает защитника по полукругу, тот держит его правой рукой, упирается, и, ЕСТЕСТВЕННО, закручивается от ЭТОГО (ибо Болбат бежит же НЕ по прямой).
    Далее - свисток - Болбат нарушил правила! (видно, бегать по дуге - это нарушение).
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 04.07.2020 19:43
    +1
    Всё таки товарняк получается. У Динамо экспериментальный состав, а у Шахтёра - полурезервный.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:53
    0
    Шахтар вперёд до перемоги!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:52
    0
    Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 19:49
    Классный момент - Болбат оббегает защитника по полукругу, тот держит его правой рукой, упирается, и, ЕСТЕСТВЕННО, закручивается от ЭТОГО (ибо Болбат бежит же НЕ по прямой).
    Далее - свисток - Болбат нарушил правила! (видно, бегать по дуге - это нарушение).
    Та да
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.07.2020 19:47
    0
    чому те білобрисе чудо не випускає в основі Де Пену якщо він більш ніж корисно грає і виділяється ледь не в кожному матчі???
    Ссылка
    mist76
      mist76, 04.07.2020 19:39
    0
    Бойко чудит не по детски( Быть беде
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.07.2020 18:50
    0
    де стартові склади?
    Ссылка
    Shara
      Shara, 03.07.2020 13:53
    0
    Судя по голосованию, в Динамо верят меньше... мдя...
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