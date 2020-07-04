Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 0:0

Манор Соломон (18)

«Динамо»: Денис Бойко, Йосип Пиварич, Aлександр Сирота, Мохаммед Кадири, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин.

Запас: Георгий Бущан, Фран Соль, Карлос Де Пена, Aлександр Андриевский, Aлександр Караваев, Никита Бурда, Ибрагим Каргбо, Бенито, Миккель Дуэлунд.

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес.

Запас: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Маркиньос Сиприано, Артем Бондаренко, Майкон, Aлександр Пихалёнок, Тайсон, Ромеро Марлос, Фернандо.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

21 мин. Коноплянка навесил с углового, и Бойко кулаком выбил мяч.

18 мин. Соломон грубо сыграл против Вербича на фланге.

16 мин. Горняки организовали стремительную контратаку, в концовке которой Кендзера заблокировал удар Антонио из центра штрафной.

14 мин. Болбат нарушил правила в штрафной Динамо.

12 мин. Цитаишвили принял мяч в правом углу штрафной Шахтера, но не сумел сразу нанести удар.

10 мин. После передачи с правого фланга Коноплянка от полукружия штрафной пробил выше ворот.

9 мин. Оффсайд у Вербича.

7 мин. Со штрафного пробил Патрик - Бойко в падении отбил мяч перед собой, и защитники подстраховали своего голкипера!

6 мин. Мораес заработал перспективный штрафной напротив ворот.

4 мин. Болбат сбил Буяльского в центре поля.

3 мин. Горняки обрезались возле своей штрафной, но Цитаишвили не сумел воспользоваться этой ситуацией.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 4-го июля, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

К противостоянию с принципиальным соперником «горняки» подошли без турнирной мотивации, ведь они доигрывают чемпионат уже в статусе обладателей титула. А вот перед «Динамо» стоит конкретная задача по сохранению второй позиции, которую продолжает «атаковать» луганская «Заря». Да и «Десна», в предыдущем туре обыгравшая киевлян, вполне может вмешаться в борьбу за серебряные медали. В текущем чемпионате «Шахтер» нанес три поражения «бело-синим», зато киевляне выбили своего главного соперника на внутренней арене из Кубка Украины. Кстати, уже на следующей неделе «Динамо» встретится с «Ворсклой» в противостоянии за почетный трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер».