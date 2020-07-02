В пятницу, 3-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Тернополе, на поле Тернопольского городского стадиона, начало в 19:00.

Полтавчане отправляются на игру против предпоследней команды в турнирной таблице УПЛ с острой необходимостью набирать очки, дабы не отстать в концовке сезона от «Мариуполя», который занимает восьмую строчку. С другой стороны, новоиспеченный грузинский главный тренер «золотых львов» Георгий Цецадзе уже успел набрать со своей новой командой один набранный пункт в дерби против кризисных «Карпат» – небольшое достижение, с учетом текущей ситуации в стане «зелено-белых». Однако до донецкого «Олимпика» «Львову» осталось всего одно очко, так что номинально домашняя игра против готовящегося к финалу Кубка Украины коллектива Юрия Максимова является неплохим способом разжиться необходимыми баллами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Львовом» и «Ворсклой».