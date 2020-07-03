29-й тур
Львов
0:1
Ворскла
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Львов – Ворскла – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.07.2020 18:58
  • 2300 просмотров
  • 9 комментариев
Львов – Ворскла – 0:1. LIVE
© ФК Ворскла

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

Львов – Ворскла – 0:1

Челядин, 7

Д. Кравчук, 22

Львов: Сарнавский – Татарков, Ю. Кравчук, Братков, Борзенко – Сабино – Богунов, Шина, Бопесу, Алваро – Яковелли.

Запасные: Пеньков, Клименчук, Ходаковский, Приймак, Джонатан, Ренан, Люлька, Гончар, Недоля.

Ворскла: Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет – Козыренко, Челядин, Белый, Гаджук – Власов, Д. Кравчук.

Запасные: Фесюн, Галата, Посевкин, Бугаенко, Кулаковский, Чуев, Дмитрук.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)

Стадион: Тернопольский городской стадион (Тернополь)

24 мин. ОПАСНО! Козыренко долго накручивал соперников на пути к штрафной, но прямо с ее центрального входа решил пробить в корпус защитнику.

 22 мин. Даниил Кравчук решил фолом остановить контратаку соперников через правый фланг.

22 мин. МОМЕНТ! Юрий Кравчук пробил из-за пределов штрафной точно по центру ворот, где и стоял Исенко.

20 мин. Подача углового с левого фланга от Алваро не смогла заставить мяч перелететь даже ближайшего соперника.

18 мин. ОПАСНО! Алваро выстрелил с правого полуфланга, недалеко от штрафной, в дальний угол! Рядом!

15 мин. Устно предупредил Гаджука арбитр за фол против Яковелли у штрафной Ворсклы.

14 мин. Передачу с правого фланга от Власова перехватили защитники.

14 мин. После прострела Богунова с правого фланга возникла небольшая паника в штрафной Ворсклы, но защитники худо-бедно разобрались с выносом.

12 мин. Богунов с правого фланга прострелил неудачно, а Братков неудачно, с фолом, вступил в отскок.

11 мин. Окопались полтавчане на своей половине после забитого мяча.

9 мин. Удар Браткова после отскока из-за пределов штрафной был заблокирован.

7 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! ВОТ ЭТО ДА! Что творят эти «дети»! Челядин получил передачу с правого фланга перед чужой штрафной, после чего вложил его под правую штангу прекрасным ударом на исполнение!

6 мин. Получил по ногам Челядин от Бопесу на чужой половине.

4 мин. Отмахнулся Челядин в центре поля от Борзенко в центре поля.

2 мин. 19 лет – средний возраст состава Ворсклы сегодня с первых минут. На рекорд идем?

2 мин. Львов прагматично контролирует мяч на своей половине.

1 мин. Даже Максимов не приехал на этот выезд в Тернополь, что уж там об основе говорить.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В пятницу, 3-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Тернополе, на поле Тернопольского городского стадиона, начало в 19:00.

Полтавчане отправляются на игру против предпоследней команды в турнирной таблице УПЛ с острой необходимостью набирать очки, дабы не отстать в концовке сезона от «Мариуполя», который занимает восьмую строчку. С другой стороны, новоиспеченный грузинский главный тренер «золотых львов» Георгий Цецадзе уже успел набрать со своей новой командой один набранный пункт в дерби против кризисных «Карпат» – небольшое достижение, с учетом текущей ситуации в стане «зелено-белых». Однако до донецкого «Олимпика» «Львову» осталось всего одно очко, так что номинально домашняя игра против готовящегося к финалу Кубка Украины коллектива Юрия Максимова является неплохим способом разжиться необходимыми баллами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Львовом» и «Ворсклой».

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 19:24
    0
    А Ісенко і ногами грає добре. Рефлекси на висоті навіть з поля ... нічого не скажу
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 19:21
    0
    Коментатори смішать. Кажуть , що якщо Львів і переможе , то не 5:1.
    Та як він може взагалі перемогти?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 19:16
    +1
    А дети у Ворсклы то непростые. U-21 и U-19 занимают третье место в молодёжных лигах.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.07.2020 19:14
    0
    А чё буки такие ставки на детей дают,знают что то
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 19:12
    +1
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 19:09
    -1
    Лала лала! Хоть не Исенко забил?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 19:08
    -1
    Ну от, то шо я казав... Захист у нас піз....дєц!
    Діти катають вже нас, дожились...
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 19:08
    +3
    Гооооол! Ворскла ! 0:1!!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 19:02
    -2
    Ворскла всё решила для себя (руководство). Главное - Кубок! А вот Динамо на шпагате. И Кубок надо, и серебро. Так что если Шахтёр уморит киевлян, то шансы Ворсклы вырастут.
    Ну а тут - товарняк...
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 19:08
    +3
    Гооооол! Ворскла ! 0:1!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 19:16
    +1
    А дети у Ворсклы то непростые. U-21 и U-19 занимают третье место в молодёжных лигах.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.07.2020 19:12
    +1
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 19:24
    0
    А Ісенко і ногами грає добре. Рефлекси на висоті навіть з поля ... нічого не скажу
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 19:21
    0
    Коментатори смішать. Кажуть , що якщо Львів і переможе , то не 5:1.
    Та як він може взагалі перемогти?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.07.2020 19:14
    0
    А чё буки такие ставки на детей дают,знают что то
    Ссылка
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