Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

Львов – Ворскла – 0:1



Челядин, 7



Д. Кравчук, 22

Львов: Сарнавский – Татарков, Ю. Кравчук, Братков, Борзенко – Сабино – Богунов, Шина, Бопесу, Алваро – Яковелли.

Запасные: Пеньков, Клименчук, Ходаковский, Приймак, Джонатан, Ренан, Люлька, Гончар, Недоля.

Ворскла: Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет – Козыренко, Челядин, Белый, Гаджук – Власов, Д. Кравчук.

Запасные: Фесюн, Галата, Посевкин, Бугаенко, Кулаковский, Чуев, Дмитрук.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)

Стадион: Тернопольский городской стадион (Тернополь)



24 мин. ОПАСНО! Козыренко долго накручивал соперников на пути к штрафной, но прямо с ее центрального входа решил пробить в корпус защитнику.



22 мин. Даниил Кравчук решил фолом остановить контратаку соперников через правый фланг.



22 мин. МОМЕНТ! Юрий Кравчук пробил из-за пределов штрафной точно по центру ворот, где и стоял Исенко.



20 мин. Подача углового с левого фланга от Алваро не смогла заставить мяч перелететь даже ближайшего соперника.



18 мин. ОПАСНО! Алваро выстрелил с правого полуфланга, недалеко от штрафной, в дальний угол! Рядом!



15 мин. Устно предупредил Гаджука арбитр за фол против Яковелли у штрафной Ворсклы.



14 мин. Передачу с правого фланга от Власова перехватили защитники.



14 мин. После прострела Богунова с правого фланга возникла небольшая паника в штрафной Ворсклы, но защитники худо-бедно разобрались с выносом.



12 мин. Богунов с правого фланга прострелил неудачно, а Братков неудачно, с фолом, вступил в отскок.



11 мин. Окопались полтавчане на своей половине после забитого мяча.



9 мин. Удар Браткова после отскока из-за пределов штрафной был заблокирован.



7 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! ВОТ ЭТО ДА! Что творят эти «дети»! Челядин получил передачу с правого фланга перед чужой штрафной, после чего вложил его под правую штангу прекрасным ударом на исполнение!



6 мин. Получил по ногам Челядин от Бопесу на чужой половине.



4 мин. Отмахнулся Челядин в центре поля от Борзенко в центре поля.



2 мин. 19 лет – средний возраст состава Ворсклы сегодня с первых минут. На рекорд идем?



2 мин. Львов прагматично контролирует мяч на своей половине.



1 мин. Даже Максимов не приехал на этот выезд в Тернополь, что уж там об основе говорить.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В пятницу, 3-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Тернополе, на поле Тернопольского городского стадиона, начало в 19:00.

Полтавчане отправляются на игру против предпоследней команды в турнирной таблице УПЛ с острой необходимостью набирать очки, дабы не отстать в концовке сезона от «Мариуполя», который занимает восьмую строчку. С другой стороны, новоиспеченный грузинский главный тренер «золотых львов» Георгий Цецадзе уже успел набрать со своей новой командой один набранный пункт в дерби против кризисных «Карпат» – небольшое достижение, с учетом текущей ситуации в стане «зелено-белых». Однако до донецкого «Олимпика» «Львову» осталось всего одно очко, так что номинально домашняя игра против готовящегося к финалу Кубка Украины коллектива Юрия Максимова является неплохим способом разжиться необходимыми баллами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Львовом» и «Ворсклой».