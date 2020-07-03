Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
Львов – Ворскла – 0:1
Челядин, 7
Д. Кравчук, 22
Львов: Сарнавский – Татарков, Ю. Кравчук, Братков, Борзенко – Сабино – Богунов, Шина, Бопесу, Алваро – Яковелли.
Запасные: Пеньков, Клименчук, Ходаковский, Приймак, Джонатан, Ренан, Люлька, Гончар, Недоля.
Ворскла: Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет – Козыренко, Челядин, Белый, Гаджук – Власов, Д. Кравчук.
Запасные: Фесюн, Галата, Посевкин, Бугаенко, Кулаковский, Чуев, Дмитрук.
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)
Стадион: Тернопольский городской стадион (Тернополь)
24 мин. ОПАСНО! Козыренко долго накручивал соперников на пути к штрафной, но прямо с ее центрального входа решил пробить в корпус защитнику.
22 мин. Даниил Кравчук решил фолом остановить контратаку соперников через правый фланг.
22 мин. МОМЕНТ! Юрий Кравчук пробил из-за пределов штрафной точно по центру ворот, где и стоял Исенко.
20 мин. Подача углового с левого фланга от Алваро не смогла заставить мяч перелететь даже ближайшего соперника.
18 мин. ОПАСНО! Алваро выстрелил с правого полуфланга, недалеко от штрафной, в дальний угол! Рядом!
15 мин. Устно предупредил Гаджука арбитр за фол против Яковелли у штрафной Ворсклы.
14 мин. Передачу с правого фланга от Власова перехватили защитники.
14 мин. После прострела Богунова с правого фланга возникла небольшая паника в штрафной Ворсклы, но защитники худо-бедно разобрались с выносом.
12 мин. Богунов с правого фланга прострелил неудачно, а Братков неудачно, с фолом, вступил в отскок.
11 мин. Окопались полтавчане на своей половине после забитого мяча.
9 мин. Удар Браткова после отскока из-за пределов штрафной был заблокирован.
7 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! ВОТ ЭТО ДА! Что творят эти «дети»! Челядин получил передачу с правого фланга перед чужой штрафной, после чего вложил его под правую штангу прекрасным ударом на исполнение!
6 мин. Получил по ногам Челядин от Бопесу на чужой половине.
4 мин. Отмахнулся Челядин в центре поля от Борзенко в центре поля.
2 мин. 19 лет – средний возраст состава Ворсклы сегодня с первых минут. На рекорд идем?
2 мин. Львов прагматично контролирует мяч на своей половине.
1 мин. Даже Максимов не приехал на этот выезд в Тернополь, что уж там об основе говорить.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В пятницу, 3-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Тернополе, на поле Тернопольского городского стадиона, начало в 19:00.
Полтавчане отправляются на игру против предпоследней команды в турнирной таблице УПЛ с острой необходимостью набирать очки, дабы не отстать в концовке сезона от «Мариуполя», который занимает восьмую строчку. С другой стороны, новоиспеченный грузинский главный тренер «золотых львов» Георгий Цецадзе уже успел набрать со своей новой командой один набранный пункт в дерби против кризисных «Карпат» – небольшое достижение, с учетом текущей ситуации в стане «зелено-белых». Однако до донецкого «Олимпика» «Львову» осталось всего одно очко, так что номинально домашняя игра против готовящегося к финалу Кубка Украины коллектива Юрия Максимова является неплохим способом разжиться необходимыми баллами.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Львовом» и «Ворсклой».
Илья Береза, Sport.ua
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Та як він може взагалі перемогти?
Діти катають вже нас, дожились...
Ну а тут - товарняк...
Та як він може взагалі перемогти?
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