Верона – Парма – 3:2. Видео голов и обзор матча

В матче 29-го тура итальянской Серии A «Верона» дома нанесла поражение «Парме».
Смотрите видео голов и обзор матча «Верона» – «Парма» – 3:2.
Лучшие моменты матча Эллас Верона - Парма
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Эллас Верона).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Гальоло (Парма).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Эллас Верона).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Самуэль Ди Кармине (Эллас Верона).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Парма).
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Источник — YouTube
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