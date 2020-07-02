Хавбек Вест Хэма: «Ярмоленко - отличный. Его трудно остановить»

Полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал гол Андрея Ярмоленко, который принес победу команде в матче 32-го тура АПЛ против «Челси» (3:2).

«Гол Ярмоленко отличный. Вы видели это на протяжении сезонов. Когда он режет угол под левую ногу, он обязательно пробьет в дальний угол. Он всегда делает так. Это очень сложно остановить. Это доказывает, какой хороший состав мы имеем и то, что мы не должны находиться на том месте, где мы сейчас.

Эта победа дает нам уверенность и веру. Это не просто победа. Это победа над командой, которая борется за Лигу чемпионов. Если мы победили «Челси», то можем обыграть и другие команды», - сказал Антонио.