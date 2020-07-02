Хавбек Вест Хэма: «Ярмоленко - отличный. Его трудно остановить»

Полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал гол Андрея Ярмоленко, который принес победу команде в матче 32-го тура АПЛ против «Челси» (3:2).
«Гол Ярмоленко отличный. Вы видели это на протяжении сезонов. Когда он режет угол под левую ногу, он обязательно пробьет в дальний угол. Он всегда делает так. Это очень сложно остановить. Это доказывает, какой хороший состав мы имеем и то, что мы не должны находиться на том месте, где мы сейчас.
Эта победа дает нам уверенность и веру. Это не просто победа. Это победа над командой, которая борется за Лигу чемпионов. Если мы победили «Челси», то можем обыграть и другие команды», - сказал Антонио.
Ice in his veins ❄️ pic.twitter.com/TFUusEb9gF— West Ham United (@WestHam) July 1, 2020
Источник — ФК Вест Хэм
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выпускайте Ярмолу почаще, чтобы к нему все привыкли и он даже мяча за сезон не смог забить.
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выпускайте Ярмолу почаще, чтобы к нему все привыкли и он даже мяча за сезон не смог забить.
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выпускайте Ярмолу почаще, чтобы к нему все привыкли и он даже мяча за сезон не смог забить.
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