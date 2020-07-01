32-й тур
Ман Сити
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Ливерпуль
02.07.2020 22:15   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 32-го тура чемпионата Англии

  • 01.07.2020 21:32
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Манчестер Сити – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

В четверг, 2-го июля, состоится встреча 32-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Манчестере на поле стадиона «Сити оф Манчестер», начало в 22:15 по киевскому времени.
 
Несмотря на то, что встречаются два лидера АПЛ, матч практически не представляет интереса с точки зрения турнирной таблицы. «Ливерпуль» уже оформил чемпионство, а «Горожане» на 8 очков опережают ближайшего преследователя. Но разве сот этого станет менее интересным поединок столь принципиальных команд и не менее принципиальных тренеров?
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».
 

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Источник — Sport.ua

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