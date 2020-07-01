В четверг, 2-го июля, состоится встреча 32-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Манчестере на поле стадиона «Сити оф Манчестер», начало в 22:15 по киевскому времени.



Несмотря на то, что встречаются два лидера АПЛ, матч практически не представляет интереса с точки зрения турнирной таблицы. «Ливерпуль» уже оформил чемпионство, а «Горожане» на 8 очков опережают ближайшего преследователя. Но разве сот этого станет менее интересным поединок столь принципиальных команд и не менее принципиальных тренеров?



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

