32-й тур
Ман Сити
3:0
Ливерпуль
'52   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 32-го тура чемпионата Англии

  • 02.07.2020 22:13
  • 5345 просмотров
  • 9 комментариев
Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0. LIVE
© twitter.com

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 3:0

 Кевин Де Брёйне (25, с пенальти), Рахим Стерлинг (35), Филип Фоден (45).

 Бенжамен Менди (41) - Джозеф Гомес (24).

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Кайл Уолкер - Филип Фоден, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус.
Запасные: Клаудио Браво, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Джон Стоунс, Томми Дойл, Давид Сильва, Бернарду Силва, Рияд Марез.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон - Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.
Запасные: Адриан, Неко Уильямс, Харви Эллиотт, Кёртис Джонс, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Дивок Ориги.

Стадион: «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия).

Арбитр: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Англия).

45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Три минуты компенсировал рефери.

 45 мин. ГОООООООЛ! Классная комбинацая после аута на левом фланге! В итоге Фоден бил из пределов штрафной - и не промахнулся!

 41 мин. Менди заработал "горчичник".

40 мин. В последние минуты игра проходит между штрафными, без моментов.

38 мин. Владение мячом - 52:48% в пользу хозяев. Они и фолят чаще - 4:2.

 35 мин. ГОООООООЛ! Менди перехватил пас Вейналдума, разогнал контратаку. Стерлинг принял мяч в штрафной (пас отдал Фоден), обыграл защитника - и пробил низом мимо голкипера!


33 мин. Эдерсон далеко вышел из штрафной. Опередил Салаха, затем вынужден был обыгрывать еще одного соперника и в итоге выбил мяч в аут!

32 мин. Фабиньо опасно прострелил справа - Родриго вынес мяч.

29 мин. М-да... Жезус оказался на ударной позиции вблизи угла вратарской. Опорная нога поехала, и мяч улетел далеко в сторону от ворот.

27 мин. Перерыв на водопой.

 25 мин. ГОООООООЛ! Де Брёйне развел кипера и мяч по противоположным углам ворот!

 


24 мин. ПЕНАЛЬТИ! Стерлинг ворвался в штрафную, и на углу вратарской Гомес рукой схватил его... гммм... ниже пояса.

23 мин. Де Брёйне упал в штрафной гостей, но при этом сам сфолил. Потом оказалось, что еще раньше был фол ближе к середине поля.

19 мин. Моментище! Салах с линии штрафной пробил с ходу - в ШТАНГУ! Мане не смог обработать мяч после отскока - будет удар от ворот.

19 мин. Две подряд подачи Ливерпуля справа - защитники играют безошибочно.

18 мин. Жезус забежал в офсайд.

17 мин. Робертсон навесил слева - в руки вратарю.

14 мин. Равная борьба, без моментов.

 

11 мин. После навеса справа Мане пробил головой - очень неточно.

10 мин. Неплохая атака Сити ударом в створ не завершилась.

7 мин. Пока свежее выглядит Ливерпуль, "горожане" в основном обороняются.

4 мин. Опасно! Эдерсон вовремя вышел из ворот и не дал пробить Салаху, а затем уже лежа накрыл мяч после несильного удара Фирмино.

 1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в голубых футболках и белых трусах, гости - в красном.

Чемпионский коридор для Ливерпуля:


Стадион готово к матчу:


В четверг, 2-го июля, состоится встреча 32-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Манчестере на поле стадиона «Сити оф Манчестер», начало в 22:15 по киевскому времени.
 
Несмотря на то, что встречаются два лидера АПЛ, матч практически не представляет интереса с точки зрения турнирной таблицы. «Ливерпуль» уже оформил чемпионство, а «Горожане» на 8 очков опережают ближайшего преследователя. Но разве сот этого станет менее интересным поединок столь принципиальных команд и не менее принципиальных тренеров?
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 02.07.2020 23:07
    0
    viktor112007, 02.07.2020 22:53
    Ліверпуль грає цікавіше і в цілому краще, але при цьому програє 0:2. жесть)
    У Ливерпуля есть Гомес. А если не он, то Ловрен.
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 02.07.2020 23:06
    0
    Как сказал бы Луческу - Ливерпуль не настоящий чемпион
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 02.07.2020 23:06
    0
    Міняйте Менді, чувак вже ледве дихає
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 02.07.2020 23:06
    0
    viktor112007, 02.07.2020 22:53
    Ліверпуль грає цікавіше і в цілому краще, але при цьому програє 0:2. жесть)
    Де це він грає краще?? До середини тайму була приблизно рівна гра з моментами і туди і туди, але потім сіті повністю захопив ініціативу
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 02.07.2020 23:03
    +1
    Фоден талантіще!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.07.2020 23:02
    0
    жесть, захист у Ліверпуля сьогодні просто прохідний двір
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.07.2020 22:55
    0
    Гомес в Ліверпулі головний партач в матчі
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:53
    0
    Ливерпуль уже в отпуске?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.07.2020 22:53
    0
    Ліверпуль грає цікавіше і в цілому краще, але при цьому програє 0:2. жесть)
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 02.07.2020 23:03
    +1
    Фоден талантіще!
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 02.07.2020 23:07
    0
    viktor112007, 02.07.2020 22:53
    Ліверпуль грає цікавіше і в цілому краще, але при цьому програє 0:2. жесть)
    У Ливерпуля есть Гомес. А если не он, то Ловрен.
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 02.07.2020 23:06
    0
    Как сказал бы Луческу - Ливерпуль не настоящий чемпион
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 02.07.2020 23:06
    0
    Міняйте Менді, чувак вже ледве дихає
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 02.07.2020 23:06
    0
    viktor112007, 02.07.2020 22:53
    Ліверпуль грає цікавіше і в цілому краще, але при цьому програє 0:2. жесть)
    Де це він грає краще?? До середини тайму була приблизно рівна гра з моментами і туди і туди, але потім сіті повністю захопив ініціативу
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.07.2020 23:02
    0
    жесть, захист у Ліверпуля сьогодні просто прохідний двір
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.07.2020 22:55
    0
    Гомес в Ліверпулі головний партач в матчі
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.07.2020 22:53
    0
    Ливерпуль уже в отпуске?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.07.2020 22:53
    0
    Ліверпуль грає цікавіше і в цілому краще, але при цьому програє 0:2. жесть)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности