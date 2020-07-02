Английская Премьер-лига. 32-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 3:0



Кевин Де Брёйне (25, с пенальти), Рахим Стерлинг (35), Филип Фоден (45).



Бенжамен Менди (41) - Джозеф Гомес (24).

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Кайл Уолкер - Филип Фоден, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус.

Запасные: Клаудио Браво, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Джон Стоунс, Томми Дойл, Давид Сильва, Бернарду Силва, Рияд Марез.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон - Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.

Запасные: Адриан, Неко Уильямс, Харви Эллиотт, Кёртис Джонс, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Дивок Ориги.

Стадион: «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия).

Арбитр: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Англия).



45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Три минуты компенсировал рефери.



45 мин. ГОООООООЛ! Классная комбинацая после аута на левом фланге! В итоге Фоден бил из пределов штрафной - и не промахнулся!



41 мин. Менди заработал "горчичник".



40 мин. В последние минуты игра проходит между штрафными, без моментов.



38 мин. Владение мячом - 52:48% в пользу хозяев. Они и фолят чаще - 4:2.



35 мин. ГОООООООЛ! Менди перехватил пас Вейналдума, разогнал контратаку. Стерлинг принял мяч в штрафной (пас отдал Фоден), обыграл защитника - и пробил низом мимо голкипера!



33 мин. Эдерсон далеко вышел из штрафной. Опередил Салаха, затем вынужден был обыгрывать еще одного соперника и в итоге выбил мяч в аут!



32 мин. Фабиньо опасно прострелил справа - Родриго вынес мяч.



29 мин. М-да... Жезус оказался на ударной позиции вблизи угла вратарской. Опорная нога поехала, и мяч улетел далеко в сторону от ворот.



27 мин. Перерыв на водопой.



25 мин. ГОООООООЛ! Де Брёйне развел кипера и мяч по противоположным углам ворот!



24 мин. ПЕНАЛЬТИ! Стерлинг ворвался в штрафную, и на углу вратарской Гомес рукой схватил его... гммм... ниже пояса.



23 мин. Де Брёйне упал в штрафной гостей, но при этом сам сфолил. Потом оказалось, что еще раньше был фол ближе к середине поля.



19 мин. Моментище! Салах с линии штрафной пробил с ходу - в ШТАНГУ! Мане не смог обработать мяч после отскока - будет удар от ворот.



19 мин. Две подряд подачи Ливерпуля справа - защитники играют безошибочно.



18 мин. Жезус забежал в офсайд.



17 мин. Робертсон навесил слева - в руки вратарю.



14 мин. Равная борьба, без моментов.

11 мин. После навеса справа Мане пробил головой - очень неточно.



10 мин. Неплохая атака Сити ударом в створ не завершилась.



7 мин. Пока свежее выглядит Ливерпуль, "горожане" в основном обороняются.



4 мин. Опасно! Эдерсон вовремя вышел из ворот и не дал пробить Салаху, а затем уже лежа накрыл мяч после несильного удара Фирмино.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в голубых футболках и белых трусах, гости - в красном.



Чемпионский коридор для Ливерпуля:





Стадион готово к матчу:





В четверг, 2-го июля, состоится встреча 32-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Манчестере на поле стадиона «Сити оф Манчестер», начало в 22:15 по киевскому времени.



Несмотря на то, что встречаются два лидера АПЛ, матч практически не представляет интереса с точки зрения турнирной таблицы. «Ливерпуль» уже оформил чемпионство, а «Горожане» на 8 очков опережают ближайшего преследователя. Но разве сот этого станет менее интересным поединок столь принципиальных команд и не менее принципиальных тренеров?



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».