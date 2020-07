Английская Премьер-лига. 32-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 3:0



Кевин Де Брёйне (25, с пенальти), Рахим Стерлинг (35), Филип Фоден (45).



Бенжамен Менди (41) - Джозеф Гомес (24).

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Кайл Уолкер - Филип Фоден, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус.

Запасные: Клаудио Браво, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Джон Стоунс, Томми Дойл, Давид Сильва, Бернарду Силва, Рияд Марез.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон - Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.

Запасные: Адриан, Неко Уильямс, Харви Эллиотт, Кёртис Джонс, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Дивок Ориги.

Стадион: «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия).

Арбитр: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Англия).



45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Три минуты компенсировал рефери.



45 мин. ГОООООООЛ! Классная комбинацая после аута на левом фланге! В итоге Фоден бил из пределов штрафной - и не промахнулся!



41 мин. Менди заработал "горчичник".



40 мин. В последние минуты игра проходит между штрафными, без моментов.



38 мин. Владение мячом - 52:48% в пользу хозяев. Они и фолят чаще - 4:2.



35 мин. ГОООООООЛ! Менди перехватил пас Вейналдума, разогнал контратаку. Стерлинг принял мяч в штрафной (пас отдал Фоден), обыграл защитника - и пробил низом мимо голкипера!

