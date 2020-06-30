Ударили и ограбили. На экс-защитника Ливерпуля совершено нападение с ножем

Злоумышленник с ножом напал на экс-футболиста «Ливерпуля» Андре Уиздома. Инцидент случился в Мерсисайде, когда спортсмен пришел навестить родственника в больнице.
Игрок клуба «Дерби Каунти» был ранен и ограблен, когда выходил из машины на парковке около больницы. За несколько часов до нападения Уиздом сыграл в матче Чемпионшипа с «Редингом».
Андре находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Задержать преступника пока не удалось.
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Источник — CNN
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