Минай – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Первой лиги Украины

  • 28.06.2020 20:29
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Минай – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© facebook.com/FC-Minaj

В понедельник, 29-го июня, состоится поединок двадцать первого тура Первой лиги Украины, в котором «Минай» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в селе Минай на одноименной арене, начало – в 18:00.

В Первой лиге присутствует небывалая интрига. «Ингулец», который возглавляет турнирную таблицу и «Минай», занимающий седьмое место, разделяет всего три очка. После возобновления чемпионата петровцы на своем поле обыграли «Горняк-Спорт», а «Минай» неожиданно уступил «Кременю».

Примечательно, что во время карантинной паузы между руководством «Ингульца» и «Миная» возникла конфликтная ситуация, связанная с позицией относительно дальнейшего проведения чемпионата. Впрочем, в дальнейшем клубы сумели найти точки соприкосновения. «Мы пообщались в телефонном режиме с руководством «Ингульца» и расставили точки над «і». Да, было наговорено много, но мы нормально поговорили и исчерпали этот конфликт. Многое было сказано на эмоциях! Поймите, мы люди футбола! Мы живем этим. Сначала карантин, потом эти непонятные игры ПФЛ. У каждого из нас есть амбиции, но и «Минай», и «Ингулец» за здоровую, спортивную борьбу. За то, чтобы выявить сильнейшего на футбольном поле. На поле мы соперники, а за ним у нас общая цель - это развивать футбол в Украине, радовать болельщиков, давать возможность детям заниматься футболом. Поэтому ссориться незачем. Мы примирились и пожелали успехов друг другу. Надеюсь, оба клуба его достигнут. Давайте уже наконец играть в футбол», -- отметил спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай – «Ингулец».

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Александр Снитко, Sport.ua

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