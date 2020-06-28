В понедельник, 29-го июня, состоится поединок двадцать первого тура Первой лиги Украины, в котором «Минай» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в селе Минай на одноименной арене, начало – в 18:00.

В Первой лиге присутствует небывалая интрига. «Ингулец», который возглавляет турнирную таблицу и «Минай», занимающий седьмое место, разделяет всего три очка. После возобновления чемпионата петровцы на своем поле обыграли «Горняк-Спорт», а «Минай» неожиданно уступил «Кременю».

Примечательно, что во время карантинной паузы между руководством «Ингульца» и «Миная» возникла конфликтная ситуация, связанная с позицией относительно дальнейшего проведения чемпионата. Впрочем, в дальнейшем клубы сумели найти точки соприкосновения. «Мы пообщались в телефонном режиме с руководством «Ингульца» и расставили точки над «і». Да, было наговорено много, но мы нормально поговорили и исчерпали этот конфликт. Многое было сказано на эмоциях! Поймите, мы люди футбола! Мы живем этим. Сначала карантин, потом эти непонятные игры ПФЛ. У каждого из нас есть амбиции, но и «Минай», и «Ингулец» за здоровую, спортивную борьбу. За то, чтобы выявить сильнейшего на футбольном поле. На поле мы соперники, а за ним у нас общая цель - это развивать футбол в Украине, радовать болельщиков, давать возможность детям заниматься футболом. Поэтому ссориться незачем. Мы примирились и пожелали успехов друг другу. Надеюсь, оба клуба его достигнут. Давайте уже наконец играть в футбол», -- отметил спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай – «Ингулец».