Первая лига Украины. 21-й тур.

«Минай» – «Ингулец» – 1:1

Анатолий Нуриев (39) – Александр Мишуренко (73)

Андрей Ткачук (22), Роман Никитюк (37), Александр Маткобожик (57) – Ника Ситчинава (9), Андрей Семенко (19), Александр Козак (69), Йохана Оскар Мкомола (79), Младен Бартулович (85)

Андрей Семенко (55, две желтые карточки)

«Минай»: Андрей Попович, Максим Жичиков, Роман Никитюк, Александр Маткобожик, Петр Стасюк, Андрей Ткачук, Александр Глагола (Олег Голодюк, 17; Алексей Шпак, 46), Василий Пиняшко, Даниил Кныш (Михаил Кополовец, 77), Богдан Оринчак (Игорь Вагин, 66; Владислав Микуляк, 77), Анатолий Нуриев.

Запас: Владислав Сидоренко, Антон Кича, Артур Карноза, Максим Гавриленко, Олег Допилка.

«Ингулец»: Богдан Шуст, Олег Синегуб (Николай Квасный, 46), Владислав Лупашко, Евгений Запорожец, Александр Кучеренко, Денис Балан, Андрей Семенко, Артем Щедрый (Младен Бартулович, 46), Игорь Загальский (Александр Мишуренко, 46), Ника Ситчинава (Йохана Оскар Мкомола, 70), Илья Коваленко (Александр Козак, 67)

Запас: Роман Лёпка, Владимир Синица, Александр Козак, Владимир Коробка.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Минай» (Минай)

85 мин. Бартулович грубо сыграл против Кополовца.

82 мин. Бартулович навесил со штрафного с левого фланга, и защитник Миная выбил мяч.

79 мин. Мкомола грубо сыграл против оппонента.

77 мин. Две замены у Миная. Вместо Кныша на поле вышел Кополовец, вместо Вагина - Микуляк.

75 мин. Сильный ливень с грозой начался в Минае.

73 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После грубой ошибки Жичикова Квасный из левого угла штрафной Миная прострелил во вратарскую, и Мишуренко переправил мяч в ворота!

70 мин. Замена у Ингульца. Вместо Ситчинавы вышел Мкомола.

69 мин. Козаку за симуляцию в штрафной Миная.

67 мин. Замена у Ингульца. Вместо Коваленко на поле вышел Козак.

66 мин. УХ! Пиняшко из-за пределов штрафной стрельнул под перекладину, и Шуст в прыжке перевел мяч на угловой!

66 мин. Замена у Миная. Вместо Оринчака на поле вышел Вагин.

64 мин. А теперь Шпак из-за пределов штрафной немного не попал в ворота!

63 мин. ЕЩЕ ОДИН! После скидки Пиняшко Шуст успел выйти и заблокировать удар Оринчака!

61 мин. МОМЕНТ! После передачи Пиняшко Стасюк из левого угла штрафной Ингульца попал в перекладину!!!

59 мин. Оффсайд у Мишуренко.

57 мин. Маткобожик грубо сыграл в центре поля.

55 мин. Семенко в центре поле в верховой борьбе локтем ударил Оринчака, и арбитр показал футболисту Ингульца вторую в матче желтую карточку!

53 мин. Минай активно начал вторую половину встречи.

49 мин. Игра идет в центре поля.

46 мин. Замена у Миная. Вместо Голодюка на поле вышел Шпак.

46 мин. Три замены у Ингульца. Вместо Загальского вышел Мишуренко, вместо Щедрого - Бартулович, а Синегуба заменил Квасный.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Ткачук сыграл на опережение, но с линии вратарской головой пробил неточно!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

45 мин. Еще один навес Стасюка с левого фланга, но Оринчаку не дали нанести удар.

42 мин. МОМЕНТ! Стасюк навесил с левого фланга, и Оринчак головой пробил рядом со штангой. Если бы мяч летел в ворота, Шуст бы уже ничем не смог помочь своей команде!

39 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После передачи от Кныша Нуриев принял мяч в левом углу штрафной Ингульца и точно пробил мимо вышедшего Шуста!

37 мин. После навеса со штрафного с правого фланга Ситчинава головой переправил мяч в ворота, но арбитр зафиксировал оффсайд.

37 мин. Никитюк сорвал атаку Ингульца.

34 мин. Оринчак пробил из-за пределов штрафной, и Шуст в падении отбил мяч!

33 мин. Кныш с острого угла пробил несилько в рук Шусту.

30 мин. Стасюк сделал неточную передачу в линию атаки.

27 мин. Удар Коваленко из-за пределов штрафной заблокировал защитник.

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Ткачук грубо сыграл против Щедрого.

21 мин. Синегуб с дальней дистанции пробил очень неточно.

19 мин. Семенко грубо сыграл в центре поля.

17 мин. Замена у Миная. Вместо Глаголы на поле вышел Голодюк.

16 мин. Загальский слишком сильно навесил со штрафного с левого фланга.

14 мин. Глагола получил повреждение и не сможет продолжить поединок.

13 мин. ОПАСНО! Нуриев пробил из-за пределов штрафной, и Шуст в падении отбил мяч!

12 мин. Неудачная атака Ингульца.

9 мин. Ситчинава грубо сыграл в центре поля.

8 мин. После навеса с углового Шуст поймал мяч.

6 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

4 мин. Кныш слева ворвался в штрафную Ингульца, но выпустил мяч за пределы поля.

2 мин. Тяжелое поле. Мяч местами застревает в воде на газоне.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Игра состоится! Команды вышли на поле.

Откладывается начало матча.

Перед матчем в Минае прошел сильный ливень, который негативно повлиял на качество поля. Начало встречи перенесено на 10 минут.

В понедельник, 29-го июня, состоится поединок двадцать первого тура Первой лиги Украины, в котором «Минай» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в селе Минай на одноименной арене, начало – в 18:00.

В Первой лиге присутствует небывалая интрига. «Ингулец», который возглавляет турнирную таблицу и «Минай», занимающий седьмое место, разделяет всего три очка. После возобновления чемпионата петровцы на своем поле обыграли «Горняк-Спорт», а «Минай» неожиданно уступил «Кременю».

Примечательно, что во время карантинной паузы между руководством «Ингульца» и «Миная» возникла конфликтная ситуация, связанная с позицией относительно дальнейшего проведения чемпионата. Впрочем, в дальнейшем клубы сумели найти точки соприкосновения. «Мы пообщались в телефонном режиме с руководством «Ингульца» и расставили точки над «і». Да, было наговорено много, но мы нормально поговорили и исчерпали этот конфликт. Многое было сказано на эмоциях! Поймите, мы люди футбола! Мы живем этим. Сначала карантин, потом эти непонятные игры ПФЛ. У каждого из нас есть амбиции, но и «Минай», и «Ингулец» за здоровую, спортивную борьбу. За то, чтобы выявить сильнейшего на футбольном поле. На поле мы соперники, а за ним у нас общая цель - это развивать футбол в Украине, радовать болельщиков, давать возможность детям заниматься футболом. Поэтому ссориться незачем. Мы примирились и пожелали успехов друг другу. Надеюсь, оба клуба его достигнут. Давайте уже наконец играть в футбол», -- отметил спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ингулец».