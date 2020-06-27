28-й тур
Мариуполь
:
Днепр-1
28.06.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.06.2020 13:02
  • 217 просмотров
  • 1 комментарий
Мариуполь – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© ФК Мариуполь

В воскресенье, 28-го июня, состоится поединок двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» сразится против днепровского «Днепр-1». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В.С. Бойко, начало в 17:00.

По-спортивному злой после вылета из розыгрыша национального Кубка за шаг до финала коллектив Александра Бабича и СК «Днепр-1» в роли лидера нижней шестерки команд УПЛ образуют своим участием в предстоящем поединке принципиальное противостояние. Приазовцы незадолго до карантина были дважды безапелляционно разбиты своим предстоящим соперником (3:0 и 2:0), поэтому будут стараться отомстить обидчикам. При этом, команде с берегов Азовского моря стоит задуматься о дальнейшей борьбе за первую строчку в своей подгруппе, ведь в случае еще одной осечки в матче против прямого конкурента, «Мариуполь» серьезно рискует остаться ни с чем по итогу сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Мариуполем» и «Днепром-1».

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 27.06.2020 13:23
    +1
    Вот тут Марикам уже надо умирать и грызть траву...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 27.06.2020 13:23
    +1
    Вот тут Марикам уже надо умирать и грызть траву...
    Ссылка
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