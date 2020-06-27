В воскресенье, 28-го июня, состоится поединок двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» сразится против днепровского «Днепр-1». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В.С. Бойко, начало в 17:00.

По-спортивному злой после вылета из розыгрыша национального Кубка за шаг до финала коллектив Александра Бабича и СК «Днепр-1» в роли лидера нижней шестерки команд УПЛ образуют своим участием в предстоящем поединке принципиальное противостояние. Приазовцы незадолго до карантина были дважды безапелляционно разбиты своим предстоящим соперником (3:0 и 2:0), поэтому будут стараться отомстить обидчикам. При этом, команде с берегов Азовского моря стоит задуматься о дальнейшей борьбе за первую строчку в своей подгруппе, ведь в случае еще одной осечки в матче против прямого конкурента, «Мариуполь» серьезно рискует остаться ни с чем по итогу сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Мариуполем» и «Днепром-1».