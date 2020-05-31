Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая в Ирпене продолжится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисисток.
Расписание дня здесь.
Результаты игрового дня:
Марта Костюк – Маріанна Закарлюк – 6:2, 6:4
Виктория Петренко – Людмила Киченок – 7:5, 6:3
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Источник — Федерация тенниса Украины
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