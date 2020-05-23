Стаховский уступил Фуховичу на выставочном турнире в Будапеште

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл второй матч выставочного турнира под названием «Кубок Будапешта».
Украинец в двух сетах уступил местному теннисисту Мартону Фучовичу (1:4, 2:4).
Позже украинец должен провести матч в миксте.
Ранее Стаховский проиграл одиночную встречу Петеру Надю из Венгрии.
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Максим Гаптар, Sport.ua
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