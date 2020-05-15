ОФИЦИАЛЬНО. ATP продлил паузу в календаре до 31 июля

Отменены еще шесть турниров

  • 15.05.2020 17:19
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ОФИЦИАЛЬНО. ATP продлил паузу в календаре до 31 июля
© ATP Tour

Мужская теннисная ассоциация (ATP) объявила о продлении паузы в туре из-за пандемии коронавируса. Приостановка продлится как минимум до 31 июля.

Таким образом, официально отменены 8 турниров (Ньюпорт, Бастад, Гамбург, Лос-Кабос, Гштаад, Умаг, Атланта, Кицбюэль), которые попали в новые временные рамки.

Сообщается, что турниры, запланированные после 1 августа, по-прежнему планируются. Дальнейшее обновление календаря ATP Tour ожидается в середине июня.

Ранее сообщалось, что WTA также планирует сделать аналогичное заявление в пятницу, но у нее пока согласованы не все детали.

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Источник — ATP Tour

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