ОФИЦИАЛЬНО. ATP продлил паузу в календаре до 31 июля

Мужская теннисная ассоциация (ATP) объявила о продлении паузы в туре из-за пандемии коронавируса. Приостановка продлится как минимум до 31 июля.

Таким образом, официально отменены 8 турниров (Ньюпорт, Бастад, Гамбург, Лос-Кабос, Гштаад, Умаг, Атланта, Кицбюэль), которые попали в новые временные рамки.

Сообщается, что турниры, запланированные после 1 августа, по-прежнему планируются. Дальнейшее обновление календаря ATP Tour ожидается в середине июня.

Ранее сообщалось, что WTA также планирует сделать аналогичное заявление в пятницу, но у нее пока согласованы не все детали.

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