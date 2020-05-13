МАРЧЕНКО: «В полуфинале Дохы-2016 с Надалем я проиграл, а не он выиграл»

Украинский теннисист Илья Марченко вспомнил матч против Рафаэля Надаля в полуфинале турнира в Дохе-2016.

«Я был в очень хорошей форме в том году и на том турнире. Но тот матч я не провел особо хорошо. Я допустил слишком много ошибок, я скорее проиграл этот матч, чем Надаль его выиграл (3-6, 4-6). Я был даже немного удивлен, что он играл так медленно. Но, может быть так, что это на самом деле была его тактика, которая в матчах против меня хорошо работает. Надаль контролировал ход игры. Это тоже не был его лучший матч, я ожидал гораздо большего от его форхенда. Было трудно, что отскок был очень высоким, также тяжело адаптироваться к левше.

Внушала ли страх рутина Надаля перед началом игры, его прыжки и пробежки? Это меня не волновало, что он там делает. Ему не нужно проникать в твою голову, делая подобные вещи, потому что он и так в твоей голове, ты и так знаешь, кто он», – сказал Марченко в интервью каналу «Game To Love».

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