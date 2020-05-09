ВИДЕО. Костюк и Цуренко приняли участие в теннисной викторине

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк посоревновались друг с другом в эфире программы «Теннис о теннисе».

Теннисисткам нужно было пройти 3 раунда вопросов. Кто из девушек справился лучше – смотрите на видео ниже.

Начало викторины с 16:23.

ВИДЕО. Цуренко с опозданием выполнила один из главных теннисных челленджей