ВИДЕО. Костюк и Цуренко приняли участие в теннисной викторине

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк посоревновались друг с другом в эфире программы «Теннис о теннисе».
Теннисисткам нужно было пройти 3 раунда вопросов. Кто из девушек справился лучше – смотрите на видео ниже.
Начало викторины с 16:23.
ВИДЕО. Цуренко с опозданием выполнила один из главных теннисных челленджей
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Источник — Большой теннис Украины
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