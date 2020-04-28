Разван РАЦ: «Доиграть сезон в Турции — аварийный вариант»

Такой подход плохо повлияет на экономику румынских клубов, считает специалист

  • 28.04.2020 11:14
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Разван РАЦ: «Доиграть сезон в Турции — аварийный вариант»
© ФК Шахтер Донецк. Разван Рац

38-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Румынии по футболу Разван Рац рассказал об идее доиграть чемпионат Румынии в Турции.

«Был такой вариант, обсуждали. Его рассматривают, если руководящие люди решат, что небезопасно играть в футбол в Румынии. Это аварийный вариант. Я не думаю, что он состоится. С точки зрения экономики, это будет не лучший вариант для клубов и федерации. Президенты федерации и профессиональной футбольной лиги против. Для них нелогично играть при такой температуре. К тому же, неясно, какая ситуация будет в Турции. По последним новостям, такой вариант не рассматривают.

Насколько я знаю, 15-го мая уже можно будет тренироваться в общей группе. Некоторые команды уже тренируются, но немного необычно, по группам. После 15-го числа, если все будет хорошо, 5-го июня могут начать чемпионат. Но есть тоже протокол, который похож на Германию и копирует его. По нему можно не больше 125 человек, которые могут находиться на стадионах. Это включает и болбоев, которых будет только пять, докторов и абсолютно всех людей на стадионе», — рассказал Рац.

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Источник — Футбол 1/2/3

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