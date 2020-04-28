Элина Свитолина – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 28 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Во втором матче Свитолина сразится против британки Йоханны Конты. Встреча начнется не ранее 16:30 по Киеву после матча Давид Феррер – Доминик Тим.

Отметим, что в первый соревновательный день Свитолина и Конта проиграли свои матчи румынке Соране Кырсте. Элина уступила с матчолов, а Йоханна смогла выиграть всего один розыгрыш.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матчей.

Расписание дня

Также здесь будет трансляция матча Элина Свитолина – Вктория Азаренко. Эта встреча состоится не ранее 19:00 по Киеву.

Группа №2. Турнирная таблица

Теннисистка М В П Г Элина Свитолина 1 0 1 2-4 Виктория Азаренко 1 0 1 2-4 Йоханна Конта 2 1 1 4-5 Сорана Кырстя 2 2 0 7-2

М - количество сыгранных матчей, В - выигранных матчей, П - проигранных матчей, Г - разница геймов